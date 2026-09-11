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आगरा में PNG पाइपलाइन में लीकेज से मचा हड़कंप, दुकानें-मकान खाली कराए; 4 घंटे दहशत

आगरा में PNG में लीकेज से मचा हड़कंप, ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: एत्मादउद्दौला थाना क्षेत्र स्थित रामबाग चौराहा से आगे गुरुवार रात पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई. इससे लीकेज हो गया. करीब 8 इंच तक पाइपलाइन डैमेज हुई थी. यह हादसा मेट्रो निर्माण कार्य की खुदाई करते समय हुआ. गैस पाइपलाइन में लीकेज से इलाके में हड़कंप मच गया. मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास की दुकानें और मकान खाली कराए. करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद क्षतिग्रस्त पाइपलाइन को दोनों तरफ से आइसोलेट किया गया. पूरी गैस निकलने के बाद लाइन को ठीक किया जाएगा. PNG पाइपलाइन पंचर होने से जैसे ही गैस का रिसाव शुरू हुआ तो मेट्रो निर्माण कार्य में जुडे कर्मचारियों में खलबली मच गई. सूचना पर एत्मादउद्दौला थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तत्काल एहतियातन आसपास के इलाका खाली कराया. आगरा में PNG में लीकेज से मचा हड़कंप. (Video Credit: ETV Bharat) सुरक्षा के मद्देनजर लोगों की आवाजाही भी रोक दी गई. दमकल कर्मियों को बुलाया गया. गेल इंडिया और मेट्रो के कर्मचारी देर रात 2 बजे तक क्षतिग्रस्त पाइपलाइन की मरम्मत में जुटे रहे. करीब 4 घंटे तक क्षेत्र में दहशत का माहौल रहा. दरअसल, रामबाग चौराहा से कालिंदी बिहार तक मेट्रो का निर्माण कार्य चल रहा है. रामबाग चौराहा से आगे नुनिहाई रोड पर अंग्रेजी शराब के ठेका के सामने मेट्रो की खुदाई के दौरान गुरुवार रात करीब 9:30 बजे जमीन के नीचे स्थित PNG की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई. इससे तेजी से गैस का रिसाव तेज गंध के साथ हुआ. इससे आसपास के लोग, दुकानदार और राहगीर में दहशत में आ गए. गैस की पाइपलाइन पंचर होने की खबर पुलिस को दी. पुलिस ने तत्काल गैस कंपनी के अधिकारियों को सूचना दी. गेल इंडिया के अधिकारी और क्यूआरटी टीम मौके पर आ गई. गेल इंडिया की क्यूआरटी टीम तुरंत खुदाई में पंचर पाइपलाइन से गैस का लीकेज नियंत्रित करने में जुट गई. मेट्रो के अधिकारी भी मौके पर आ गए हैं.