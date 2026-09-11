आगरा में PNG पाइपलाइन में लीकेज से मचा हड़कंप, दुकानें-मकान खाली कराए; 4 घंटे दहशत
क्षतिग्रस्त पाइपलाइन को दोनों तरफ से आइसोलेट किया गया. पूरी गैस निकलने के बाद लाइन को ठीक किया जाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 11, 2026 at 7:53 AM IST
आगरा: एत्मादउद्दौला थाना क्षेत्र स्थित रामबाग चौराहा से आगे गुरुवार रात पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई. इससे लीकेज हो गया. करीब 8 इंच तक पाइपलाइन डैमेज हुई थी. यह हादसा मेट्रो निर्माण कार्य की खुदाई करते समय हुआ. गैस पाइपलाइन में लीकेज से इलाके में हड़कंप मच गया. मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास की दुकानें और मकान खाली कराए. करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद क्षतिग्रस्त पाइपलाइन को दोनों तरफ से आइसोलेट किया गया. पूरी गैस निकलने के बाद लाइन को ठीक किया जाएगा.
PNG पाइपलाइन पंचर होने से जैसे ही गैस का रिसाव शुरू हुआ तो मेट्रो निर्माण कार्य में जुडे कर्मचारियों में खलबली मच गई. सूचना पर एत्मादउद्दौला थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तत्काल एहतियातन आसपास के इलाका खाली कराया.
सुरक्षा के मद्देनजर लोगों की आवाजाही भी रोक दी गई. दमकल कर्मियों को बुलाया गया. गेल इंडिया और मेट्रो के कर्मचारी देर रात 2 बजे तक क्षतिग्रस्त पाइपलाइन की मरम्मत में जुटे रहे. करीब 4 घंटे तक क्षेत्र में दहशत का माहौल रहा.
दरअसल, रामबाग चौराहा से कालिंदी बिहार तक मेट्रो का निर्माण कार्य चल रहा है. रामबाग चौराहा से आगे नुनिहाई रोड पर अंग्रेजी शराब के ठेका के सामने मेट्रो की खुदाई के दौरान गुरुवार रात करीब 9:30 बजे जमीन के नीचे स्थित PNG की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई.
इससे तेजी से गैस का रिसाव तेज गंध के साथ हुआ. इससे आसपास के लोग, दुकानदार और राहगीर में दहशत में आ गए. गैस की पाइपलाइन पंचर होने की खबर पुलिस को दी.
पुलिस ने तत्काल गैस कंपनी के अधिकारियों को सूचना दी. गेल इंडिया के अधिकारी और क्यूआरटी टीम मौके पर आ गई. गेल इंडिया की क्यूआरटी टीम तुरंत खुदाई में पंचर पाइपलाइन से गैस का लीकेज नियंत्रित करने में जुट गई. मेट्रो के अधिकारी भी मौके पर आ गए हैं.
चार घंटे तक रही दहशत: PNG की पाइपलाइन से तेजी गति से गैस का रिसाव हो रहा था. उस समय रामबाग पर काफी भीड़ थी. कटरा वजीर खां मोड़ की तरफ से नुनिहाई लिंक रोड पर मोड़ से थोड़ा आगे दुकानों के अलावा ढाबे, शराब के ठेके और मशीनरी से जुड़ी दुकानें हैं. जहां पर देर रात तक बड़ी संख्या में लोग रहते हैं. गैस की तीक्ष्ण गंध से स्थानीय लोग और दुकानदार दहशत में आ गए.
घबराए लोगों में अनहोनी की आशंका से अफरा तफरी मच गई. गैस रिसाव की वजह से लोग मौके से दूर चले गए. पुलिस ने एहतियात के तौर पर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई. पुलिस ने क्षेत्र खाली कराया और रास्ते पर बैरिकेडिंग कर दी. जिससे लोगों की आवाजाही बंद हो गई. करीब चार घंटे तक क्षेत्र में दहशत का माहौल रहा. देर रात तक गैस का रिसाव जारी रहा.
मेट्रो को दी थी सूचना: गेल इंडिया के डीजीएम ओमवीर सिंह ने बताया कि रामबाग के पास मेट्रो की लापरवाही के चलते गैस की पाइपलाइन पंचर हो गई है. जबकि, पहले ही मेट्रो को पाइपलाइन लोकेट करके दी थी. इसके बाद भी निर्माण कार्य के दौरान लापरवाही बरती गई.
इसकी वजह से गैस की पाइपलाइन लीकेज हो गई है. इस हादसे के बाद अब दोनों तरफ से गैस की पाइपलाइन को आइसोलेट कर दिया है. जैसे ही गैस का रिसाब बंद हो जाएगा. वैसे ही गैस पाइपलाइन ठीक की जाएगी.
सुबह के नाश्ते पर संकट: PNG गैस की क्षतिग्रस्त पाइपलाइन शहर की गैस आपूर्ति का अहम स्रोत है. इससे शहर के करीब 75 हजार घरेलू उपभोक्ताओं और कुछ कॉमर्शियल कनेक्शन धारकों को PNG की आपूर्ति होती है. मरम्मत में देरी होने पर पूरे शहर की गैस आपूर्ति प्रभावित हो सकती है.
हालांकि, गैस कंपनी के अधिकारियों को यह भी उम्मीद है कि आपूर्ति समय से बहाल हो जाएगी. रात में पाइपलाइन में मौजूद गैस घरों तक पहुंचती रहेगी. पाइपलाइन खाली होने के बाद आपूर्ति बंद होगी.
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