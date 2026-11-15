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महज 2 सेंटीमीटर के पीपल के पत्ते पर लीफ आर्टिस्ट मधुरेंद्र ने उकेरी छठ महापर्व की अद्भुत तस्वीर

मुंगेर में लीफ आर्टिस्ट मधुरेंद्र ने उकेरी छठ महापर्व की तस्वीर ( ETV Bharat )

मुंगेर: लोक आस्था, सूर्य उपासना और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का महापर्व छठ पूजा देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है. इस पावन अवसर पर बिहार के विश्वप्रसिद्ध लीफ आर्टिस्ट एवं अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त रेत कलाकार मधुरेंद्र कुमार ने अपनी अद्भुत सूक्ष्म कलाकारी से लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया है.

दो सेंटीमीटर का कैनवास