महज 2 सेंटीमीटर के पीपल के पत्ते पर लीफ आर्टिस्ट मधुरेंद्र ने उकेरी छठ महापर्व की अद्भुत तस्वीर
Chhath Puja 2026: दो सेंटीमीटर आकार के इस पत्ते पर मधुरेंद्र ने छठव्रतियों के समूह को भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हुए दर्शाया.रिपोर्ट-प्रिंस दिलखुश
Published : November 15, 2026 at 8:51 PM IST
मुंगेर: लोक आस्था, सूर्य उपासना और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का महापर्व छठ पूजा देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है. इस पावन अवसर पर बिहार के विश्वप्रसिद्ध लीफ आर्टिस्ट एवं अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त रेत कलाकार मधुरेंद्र कुमार ने अपनी अद्भुत सूक्ष्म कलाकारी से लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया है.
दो सेंटीमीटर का कैनवास
मधुरेंद्र ने महज दो सेंटीमीटर के पीपल के हरे पत्ते को अपना कैनवास बनाकर उस पर छठ महापर्व का बेहद खूबसूरत और जीवंत दृश्य उकेरा है. इस छोटी-सी कलाकृति में भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित करते छठव्रतियों की आकृतियों को इतनी बारीकी से उकेरा गया है कि देखने वाले उनकी कलात्मक दक्षता और धैर्य की सराहना किए बिना नहीं रह पा रहे हैं.
भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हुए दर्शाया
मधुरेंद्र कुमार की इस अनूठी कलाकृति की सबसे खास बात यह है कि उन्होंने प्रकृति की बेहद नाजुक और छोटी-सी देन पीपल के हरे पत्ते पर छठ पूजा की पूरी भावना को समेटने का प्रयास किया है. लगभग दो सेंटीमीटर आकार के इस पत्ते पर छठव्रतियों के समूह को भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हुए दर्शाया गया है.
अद्भुत कलाकारी
इसके साथ ही उन्होंने अंग्रेजी में ‘हैप्पी छठ पूजा’ लिखकर श्रद्धालुओं को इस महापर्व की शुभकामनाएं भी दी हैं. इस सूक्ष्म कलाकृति को तैयार करना आसान नहीं था. पीपल के पत्ते की प्राकृतिक बनावट, उसकी नसों और बेहद सीमित जगह के बीच छठ पूजा के दृश्य को आकार देना अपने आप में बड़ी चुनौती थी.
तीन घंटे की मेहनत
मधुरेंद्र कुमार ने लगभग तीन घंटे तक लगातार मेहनत और एकाग्रता के साथ इस कलाकृति को तैयार किया. बेहद सावधानी से की गई उनकी बारीक चित्रकारी में छठव्रतियों की श्रद्धा, सूर्य उपासना की परंपरा और भारतीय लोक संस्कृति की झलक साफ दिखाई देती है.
असाधारण कलात्मक क्षमता का परिचायक
इतने छोटे आकार में किसी पर्व के दृश्य को इस तरह उकेरना मधुरेंद्र की असाधारण कलात्मक क्षमता, धैर्य, कल्पनाशीलता और सूक्ष्म दृष्टि का परिचायक है. सामान्य तौर पर जहां कलाकार बड़े कैनवास पर अपनी भावनाओं को रंगों के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं, वहीं मधुरेंद्र प्राकृतिक पत्तों जैसी छोटी और नाजुक वस्तुओं को ही अपनी कला का माध्यम बनाकर उन्हें अनमोल कलाकृति में बदल देते हैं.
आस्था के साथ प्रकृति संरक्षण का संदेश
मधुरेंद्र कुमार की यह कलाकृति केवल छठ पूजा की शुभकामना देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से उन्होंने समाज को प्रकृति संरक्षण का महत्वपूर्ण संदेश भी दिया है.उन्होंने कहा कि छठ महापर्व केवल धार्मिक आस्था और सूर्य उपासना का पर्व नहीं है, बल्कि यह प्रकृति, जल, वायु, सूर्य और पर्यावरण के प्रति हमारी कृतज्ञता व्यक्त करने का भी महान अवसर है.
सूर्य की अनिवार्य भूमिका का एहसास
उन्होंने कहा कि छठ पूजा में भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने की परंपरा हमें प्रकृति के महत्व और मानव जीवन में सूर्य की अनिवार्य भूमिका का एहसास कराती है. इस पर्व में नदियों, तालाबों, जलाशयों और प्राकृतिक संसाधनों की स्वच्छता का भी विशेष महत्व है. ऐसे में हमें पर्व की धार्मिक परंपराओं के साथ पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के संकल्प को भी अपने जीवन में अपनाना चाहिए.
कला की कोई सीमा नहीं
मधुरेंद्र ने कहा कि उनकी हमेशा कोशिश रहती है कि अपनी कला के माध्यम से भारतीय संस्कृति, लोक परंपराओं, धार्मिक मान्यताओं और सामाजिक सरोकारों को देश-दुनिया तक पहुंचाया जाए. कला की कोई सीमा नहीं होती. एक छोटा-सा पत्ता भी अपनी बात पूरी दुनिया तक पहुंचाने का माध्यम बन सकता है.
"हमेशा कोशिश रहती है कि अपनी कला के माध्यम से भारतीय संस्कृति, लोक परंपराओं, धार्मिक मान्यताओं और सामाजिक सरोकारों को देश-दुनिया तक पहुंचाया जाए. कला की कोई सीमा नहीं होती."- मधुरेंद्र कुमार,लीफ आर्टिस्ट
छठव्रतियों के लिए सुख, शांति और समृद्धि की कामना
इस अवसर पर मधुरेंद्र कुमार ने देशभर के छठव्रतियों और श्रद्धालुओं को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कामना की कि छठी मैया और भगवान भास्कर सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें.समाज में प्रेम, सद्भाव, एकता और भाईचारे की भावना मजबूत हो तथा हर परिवार खुशहाल रहे.
राम दरबार कलाकृति से बटोरी सुर्खियां
गौरतलब है कि मधुरेंद्र कुमार अपनी सूक्ष्म कलाकृतियों के साथ-साथ विशाल रेत कलाकृतियों के लिए भी देश-दुनिया में पहचान रखते हैं. हाल ही में अयोध्या में आयोजित दीपोत्सव 2026 के दौरान उन्होंने अपनी भव्य रेत कलाकृति के माध्यम से खूब सुर्खियां बटोरी थीं.
58 फीट लंबी और 20 फीट ऊंची कलाकृति
उन्होंने अपने चार सहयोगियों के साथ मिलकर अयोध्या के रामकथा पार्क में सरयू नदी के तट पर लगभग 58 फीट लंबी और 20 फीट ऊंची भव्य राम दरबार एवं राम मंदिर की कलाकृति तैयार की थी. करीब 220 टन सरयू नदी की रेत से निर्मित इस विशाल कलाकृति को तैयार करने में सात दिनों तक लगातार कठिन परिश्रम करना पड़ा था.
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