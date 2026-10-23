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जबलपुर में जुटेंगे 10 से अधिक देशों के दिग्गज सर्जन, ब्रेस्ट कैंसर-थायरॉइड की आधुनिक सर्जरी पर महामंथन

जबलपुर में IAESCON 2026 ( Etv Bharat )

जबलपुर : 23 से 25 अक्टूबर तक राष्ट्रीय ब्रेस्ट एवं एंडोक्राइन सर्जरी सम्मेलन IAESCON 2026 का आयोजन जबलपुर में किया जा रहा है. नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के सर्जरी विभाग और इंडियन एसोसिएशन ऑफ एंडोक्राइन सर्जन्स के संयुक्त तत्वावधान में होने वाले इस सम्मेलन में 10 से अधिक देशों के विशेषज्ञ चिकित्सक शामिल होंगे. सम्मेलन में आधुनिक सर्जरी, कैंसर के उपचार और नई चिकित्सा तकनीकों पर चर्चा होगी.

इस सम्मेलन में जापान, थाईलैंड, वियतनाम, ताइवान, श्रीलंका, नेपाल, युगांडा, इथियोपिया, ब्रिटेन और अमेरिका सहित विभिन्न देशों के ब्रेस्ट एवं एंडोक्राइन सर्जन भाग लेंगे. इसके अलावा एम्स, एसजीपीजीआई लखनऊ, पीजीआई चंडीगढ़ और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई सहित देश के प्रमुख चिकित्सा संस्थानों के विशेषज्ञ अपने अनुभव और शोध साझा करेंगे.