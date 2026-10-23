जबलपुर में जुटेंगे 10 से अधिक देशों के दिग्गज सर्जन, ब्रेस्ट कैंसर-थायरॉइड की आधुनिक सर्जरी पर महामंथन
IAESCON 2026 में ब्रेस्ट कैंसर और थायरॉइड की आधुनिक सर्जरी पर होगा मंथन, तीन हैंड्स-ऑन वर्कशॉप में मिलेगा प्रशिक्षण. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 8:30 AM IST|
Updated : October 23, 2026 at 8:49 AM IST
जबलपुर : 23 से 25 अक्टूबर तक राष्ट्रीय ब्रेस्ट एवं एंडोक्राइन सर्जरी सम्मेलन IAESCON 2026 का आयोजन जबलपुर में किया जा रहा है. नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के सर्जरी विभाग और इंडियन एसोसिएशन ऑफ एंडोक्राइन सर्जन्स के संयुक्त तत्वावधान में होने वाले इस सम्मेलन में 10 से अधिक देशों के विशेषज्ञ चिकित्सक शामिल होंगे. सम्मेलन में आधुनिक सर्जरी, कैंसर के उपचार और नई चिकित्सा तकनीकों पर चर्चा होगी.
इस सम्मेलन में जापान, थाईलैंड, वियतनाम, ताइवान, श्रीलंका, नेपाल, युगांडा, इथियोपिया, ब्रिटेन और अमेरिका सहित विभिन्न देशों के ब्रेस्ट एवं एंडोक्राइन सर्जन भाग लेंगे. इसके अलावा एम्स, एसजीपीजीआई लखनऊ, पीजीआई चंडीगढ़ और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई सहित देश के प्रमुख चिकित्सा संस्थानों के विशेषज्ञ अपने अनुभव और शोध साझा करेंगे.
तीन आधुनिक सर्जिकल तकनीकों का मिलेगा प्रशिक्षण
सम्मेलन की खासियत तीन हैंड्स-ऑन प्रशिक्षण कार्यशालाएं होंगी. इनमें चिकित्सकों को ब्रेस्ट कैंसर की आधुनिक सर्जरी, ऑन्कोप्लास्टिक तकनीक और स्तन को सुरक्षित रखने वाली सर्जरी का प्रशिक्षण दिया जाएगा. इसके साथ बगल की लिम्फ नोड्स की जांच और उपचार की नई विधियों पर भी जानकारी दी जाएगी.
दूसरी कार्यशाला में थायरॉइड और अन्य एंडोक्राइन ग्रंथियों की जटिल सर्जरी, न्यूनतम चीरे वाली तकनीकों और आधुनिक उपकरणों का व्यावहारिक प्रशिक्षण होगा. तीसरी कार्यशाला में माइक्रोवेव एब्लेशन तकनीक की जानकारी दी जाएगी, जिसके जरिए चयनित थायरॉइड गांठों का उपचार पारंपरिक बड़े ऑपरेशन के बिना किया जा सकता है.
125 शोधपत्रों पर होगी चर्चा
सम्मेलन के लिए भारत सहित जापान, वियतनाम, थाईलैंड, नेपाल, इथियोपिया और मलेशिया जैसे देशों से 125 शोध सारांश प्राप्त हुए हैं. ब्रेस्ट कैंसर, थायरॉइड कैंसर, पैराथायरॉइड और एड्रिनल ग्रंथि के रोगों के साथ एंडोस्कोपिक व न्यूनतम चीर-फाड़ वाली सर्जरी पर वैज्ञानिक चर्चा होगी. भारतीय और यूरोपीय विशेषज्ञों के बीच अकादमिक सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त संगोष्ठियां भी आयोजित की जाएंगी.
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आयोजन सचिव डॉ. संजय कुमार यादव ने बताया, '' सम्मेलन का उद्देश्य आधुनिक सर्जिकल तकनीकों को अधिक से अधिक चिकित्सकों तक पहुंचाना है, जिससे छोटे शहरों में भी मरीजों को बेहतर उपचार मिल सके. सम्मेलन की आयोजन समिति की अध्यक्ष व सर्जरी विभागाध्यक्ष प्रो. डॉ. दीप्ति बाला शर्मा हैं. राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रो. डॉ. गौरव अग्रवाल और सचिव डॉ. पूजा रामाकांत के मार्गदर्शन में आयोजन किया जा रहा है.''
23 अक्टूबर को निकलेगा मम्मा मार्च
डॉ. संजय कुमार यादव ने बताया, '' ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता माह के तहत 23 अक्टूबर को सुबह 6:30 बजे मेडिकल कॉलेज से 'मम्मा मार्च' वॉकाथॉन निकाला जाएगा. इसका उद्देश्य महिलाओं को स्तन कैंसर की समय पर जांच के प्रति जागरूक करना और कैंसर से उबर चुकी महिलाओं का मनोबल बढ़ाना है.''