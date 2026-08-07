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दो दर्जन सीटों पर कांग्रेस ‘ब्लैंक’, साल 2022 में जिन चेहरों पर लगाया दांव वो हुए बेगाने

भाजपा के पास अधिकांश सीटों पर मजबूत नेतृत्व मौजूद है, जबकि कांग्रेस कई सीटों पर उम्मीदवारों के संकट से जूझ रही है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संगठन को मजबूत करने के बजाय अपने लिए सुरक्षित सीटें तलाशने में व्यस्त हैं. 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा पहले से भी बड़े अंतर से जीत दर्ज करेगी. -जोत सिंह बिष्ट, भाजपा नेता (कांग्रेस से बीजेपी में गए नेता)-

सबसे ज्यादा असर उत्तरकाशी जिले में देखने को मिला है. जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के 2022 के उम्मीदवार अब भाजपा का दामन थाम चुके हैं. पुरोला से चुनाव लड़ने वाले मालचंद, यमुनोत्री से दीपक बिजल्वाण और गंगोत्री से विजयपाल सजवान अब कांग्रेस में नहीं हैं. इसका मतलब यह है कि पूरे जिले में कांग्रेस को नए सिरे से नेतृत्व तैयार करना पड़ेगा.

प्रदेश की 70 विधानसभा सीटों में से लगभग 20 ऐसी सीटें हैं, जहां 2022 में कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी अब पार्टी का हिस्सा नहीं हैं। इनमें अधिकांश नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं. ऐसे में कांग्रेस के सामने केवल नए उम्मीदवार चुनने की चुनौती नहीं है, बल्कि उन सीटों पर संगठन को दोबारा खड़ा करने की भी बड़ी जिम्मेदारी है, जहां पार्टी के पुराने चेहरे ही उसकी पहचान हुआ करते थे.

देहरादून: उत्तराखंड की राजनीति में दल-बदल का असर अब कांग्रेस के संगठन और चुनावी रणनीति पर साफ दिखाई देने लगा है. साल 2022 के विधानसभा चुनाव में जिन नेताओं को कांग्रेस ने जिताऊ चेहरा मानकर टिकट दिया था, उनमें से बड़ी संख्या अब पार्टी का साथ छोड़ चुकी है. हालात ऐसे हैं कि आगामी 2027 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस करीब 20 विधानसभा सीटों पर राजनीतिक रूप से लगभग 'ब्लैंक' नजर आ रही है. इन सीटों पर पार्टी को नए चेहरे तलाशने होंगे, जबकि कई जगह भाजपा में शामिल हो चुके पूर्व कांग्रेस नेता अब संभावित दावेदार भी बन चुके हैं.

इसी तरह टिहरी विधानसभा सीट से धन सिंह नेगी, धनोल्टी से जोत सिंह बिष्ट, पौड़ी से नवल किशोर, लैंसडाउन से अनुकृति गुसाईं रावत, चौबट्टाखाल से केसर सिंह नेगी, यमकेश्वर से शैलेंद्र रावत, बदरीनाथ से राजेंद्र भंडारी, खानपुर से सुभाष चौधरी, रुड़की से यशपाल राणा, कालाढूंगी से महेश शर्मा, रुद्रपुर से मीना शर्मा, भीमताल से दान सिंह भंडारी, बागेश्वर से रंजीत दास और धर्मपुर से दिनेश अग्रवाल भी कांग्रेस छोड़ चुके हैं. इसके अलावा डोईवाला सीट से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रत्याशी हीरा सिंह बिष्ट के निधन के बाद यह सीट भी पार्टी के लिए नई चुनौती बन गई है.

इन सीटों पर कांग्रेस को अब सेकंड लाइन नेतृत्व पर भरोसा करना पड़ेगा. पार्टी नए चेहरों को आगे लाकर संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है. हालांकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नए उम्मीदवार उन भाजपा नेताओं के सामने प्रभावी मुकाबला कर पाएंगे, जो पहले कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं और अपने-अपने क्षेत्रों में मजबूत जनाधार रखते हैं.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल इस चुनौती को लेकर आश्वस्त दिखाई देते हैं. कांग्रेस के पास योग्य और मजबूत प्रत्याशियों की कोई कमी नहीं है. यदि भाजपा यह मानकर चल रही है कि कांग्रेस के पास उम्मीदवारों का संकट है, तो यह उसकी गलतफहमी है और आगामी विधानसभा चुनाव में यह भ्रम दूर हो जाएगा.

-गणेश गोदियाल, प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस

हालांकि इस पूरे घटनाक्रम का दूसरा पहलू भाजपा से भी जुड़ा है. कांग्रेस छोड़कर आए नेताओं की बड़ी संख्या भाजपा के लिए भी नई राजनीतिक चुनौती खड़ी कर सकती है. जिन सीटों पर पहले से भाजपा के मजबूत दावेदार मौजूद हैं, वहां कांग्रेस से आए नेताओं की दावेदारी टिकट वितरण के समय असंतोष और अंदरूनी खींचतान का कारण बन सकती है. ऐसे में भाजपा के सामने भी यह चुनौती होगी कि वह पुराने कार्यकर्ताओं और नए शामिल नेताओं के बीच संतुलन कैसे बनाए.

कांग्रेस को निश्चित रूप से बड़ा राजनीतिक नुकसान हुआ है, क्योंकि उसके 20 से अधिक प्रत्याशी दूसरी पार्टी में चले गए हैं. लेकिन भाजपा के सामने भी उतनी ही बड़ी चुनौती टिकट वितरण की होगी. यदि सभी दावेदारों को संतुष्ट नहीं किया गया तो चुनाव से पहले पार्टी के भीतर असंतोष उभर सकता है, जिसका असर चुनावी परिणामों पर भी पड़ सकता है.

-नीरज कोहली, वरिष्ठ पत्रकार-

कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अमरेंद्र बिष्ट भी मानते हैं कि जिन नेताओं को पार्टी ने टिकट दिया और उन्हें चुनाव लड़ने का अवसर दिया, उनका पार्टी छोड़ना उनका व्यक्तिगत निर्णय था. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा अपने नेताओं को सम्मान दिया और अब यह भाजपा की जिम्मेदारी है कि वह उन नेताओं को वही राजनीतिक सम्मान और अवसर दे पाए, जिसकी उन्हें अपेक्षा है.

फिलहाल इतना तय है कि उत्तराखंड की राजनीति में दल-बदल का असर अब केवल नेताओं तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसका सीधा असर चुनावी गणित पर भी दिखाई देने लगा है. कांग्रेस को जिन चेहरों पर कभी सबसे ज्यादा भरोसा था, वहीं आज दूसरी पार्टी में हैं. ऐसे में 2027 का चुनाव कांग्रेस के लिए केवल सत्ता में वापसी की लड़ाई नहीं होगा, बल्कि उन विधानसभा सीटों पर अपनी राजनीतिक जमीन दोबारा तैयार करने की भी परीक्षा होगी. दूसरी ओर भाजपा के सामने भी टिकट वितरण के दौरान पुराने और नए दावेदारों के बीच संतुलन साधना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा.

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