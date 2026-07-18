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"धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए", सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाए जाने पर सियासत तेज, देखिए नेताओं ने क्या कहा?

"सोनम वांगचुक को शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन के दौरान हटाया जाना लोकतंत्र पर हमला है"

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सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाए जाने पर सियासत तेज (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 18, 2026 at 6:59 PM IST

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मिर्जापुर/बरेली: NEET परीक्षा धांधली के खिलाफ दिल्ली के जंतर-मंतर पर 21 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे पर्यावरणविद् सोनम वांगचुक को शनिवार सुबह पुलिस उठाकर सफदरजंग अस्पताल ले गई. इस पर राजनीतिक पारा भी चढ़ गया है. नेताओं के लगातार बयान आ रहे हैं.

सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाए जाने पर सियासत तेज, देखिए नेताओं ने क्या कहा? (Photo Credit; ETV Bharat)

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि सोनम वांगचुक की मांग जायज है, जो उनकी मांग है, वहीं कांग्रेस की भी है. शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें बर्खास्त करें. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देशभर में छात्रों से मिल रहे हैं. उन्होंने राजस्थान में छात्रों से बात की है, देहरादून में भी छात्रों से मुलाकात कर चुके हैं.

इसी क्रम में बरेली में समाजवादी पार्टी के सांसद नीरज मौर्य ने कहा कि सोनम वांगचुक को दिल्ली में शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन के दौरान हटाया जाना लोकतंत्र पर हमला है. संसद के आगामी सत्र में इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि सोनम वांगचुक और उनके समर्थकों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया, वह लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है. शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है और सरकार को इस पूरे घटनाक्रम पर जवाब देना चाहिए.

सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाए जाने पर सियासत तेज, देखिए नेताओं ने क्या कहा? (Photo Credit; ETV Bharat)

सांसद नीरज मौर्य ने कहा कि संसद के आगामी सत्र में राम मंदिर में चढ़ावे की पारदर्शिता, किसानों की समस्याएं, शिक्षा व्यवस्था, स्मार्ट सिटी, एमएसपी, शिक्षकों की मांगें, 300 बेड अस्पताल, एम्स और रबर फैक्ट्री जैसे जनहित के मुद्दे भी संसद में मजबूती से उठाए जाएंगे.

इधर इटावा में पारपट्टी विकास जनमंच और किसान नौजवान पंचायत के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. जयचंद्र सिंह भदौरिया ने कहा कि हम सोनम वांगचुक के पक्ष में अपना समर्थन देंगे और हमारा समर्थन राजनीति पर आधारित नहीं है. यह सिर्फ इंसानियत और वैचारिकता पर आधारित है. उन्होंने बताया कि सोनम वांगचुक के समर्थन में जिलाधिकारी इटावा के द्वारा राज्यपाल और राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंपा है. 19 जुलाई को जंतर-मंतर जाकर धरने में शामिल होंगे.

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