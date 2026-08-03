'प्रशांत किशोर ही भाजपा के असली प्रत्याशी हैं..' बांकीपुर सीट के परिणाम पर किसने क्या कहा जानें
बांकीपुर सीट पर बीजेपी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है. वहीं आरजेडी ने बीजेपी और प्रशांत किशोर पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पढ़ें
Published : August 3, 2026 at 5:53 PM IST
पटना: बांकीपुर उपचुनाव के परिणाम ने सबको चौंका दिया है. हार स्वीकार करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और कृषि मंत्री विजय सिन्हा ने प्रशांत किशोर को बधाई दी है. साथ ही हार की गहन समीक्षा करने की बात कही.
पीके को संजय सरावगी ने दी बधाई: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो रुझान आ रहे हैं उसे हम सिर झुकाकर स्वीकार करते हैं. इसकी हम समीक्षा करेंगे. बांकीपुर के हमारे लोग हमसे अलग क्यों हुए इसकी भी हम समीक्षा करेंगे.
#WATCH पटना: बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा, "बांकीपुर में लगातार हमने विकास किया है। आगे भी बांकीपुर हमारी प्राथमिकता में रहेगा। बांकीपुर के लोग हमारे हैं। किस कारण से हमें कम मत मिला इसकी समीक्षा हम करेंगे। जीतने वाले प्रत्याशी को अग्रिम बधाई।" pic.twitter.com/KFoykfEkr6— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 3, 2026
"पुन: बांकीपुर में जबसे हमारी सरकार बनी है और उससे पहले भी हमने क्षेत्र का विकास किया है और आगे भी बांकीपुर हमारी प्राथमिकता में रहेगा. जो जीतने वाले प्रत्याशी हैं उनको हम बधाई देते हैं."- संजय सरावगी,भाजपा प्रदेश अध्यक्ष
विजय सिन्हा ने क्या कहा?: वहीं विजय सिन्हा ने कहा कि ये लोकतंत्र की भूमि है. हम कभी भी विपक्ष की तरह ठीकरा चुनाव आयोग या ईवीएम पर नहीं फोड़ते हैं. लोकतंत्र पर हम विश्वास करते हैं और संवैधानिक संस्था का सम्मान करते हैं.
#WATCH | पटना, बिहार | बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना में प्रशांत किशोर की बढ़त पर बिहार सरकार में मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, " ये लोकतंत्र की भूमि है और जनता के जनादेश को भाजपा ने हमेशा से अपनाया है। हम कभी भी विपक्ष के लोगों की तरह ठीकड़ा चुनाव आयोग या evm पर नहीं… pic.twitter.com/IiYeyrmWUX— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 3, 2026
"जनता के जनादेश को हम स्वीकार करते हैं. कहां चूक हुई इसकी पार्टी गहन समीक्षा करेगी. बिहार वही धरती है,जहां 6 महीना भी नहीं बिता है, हम 202 सीट जीते हैं."- विजय सिन्हा, कृषि मंत्री, बिहार
जनादेश का आदर- मंत्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी: बिहार सरकार में मंत्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना में प्रशांत किशोर की बढ़त पर कहा, "जनता ने जो जनमत दिया है, हम उसका आदर करते हैं. मतगणना बाकी है, देखिए लेकिन हम जनता के जनादेश का आदर करते हैं और आगे हम लोग अपनी तैयारी करेंगे.
#WATCH | पटना | बिहार सरकार में मंत्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना में प्रशांत किशोर की बढ़त पर कहा, " जनता ने जो जनमत दिया है, हम उसका आदर करते हैं। मतगणना बाकी है, देखिए लेकिन हम जनता के जनादेश का आदर करते हैं और आगे हम लोग अपनी तैयारी करेंगे।… pic.twitter.com/oTxfCLTJ69— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 3, 2026
"राष्ट्रीय जनता दल के अति पिछड़े वर्ग के कार्यकर्ताओं को ये सोचना चाहिए कि तेजस्वी पार्टी ने रेखा गुप्ता को मैदान में उतारकर रातों-रात प्रशांत किशोर से हाथ मिला लिया."-प्रमोद कुमार चंद्रवंशी, मंत्री,बिहार सरकार
बीजेपी पर मीसा का हमला: राजद सांसद मीसा भारती ने कहा, "कहा जाए तो ये भाजपा के प्रत्याशी की हार है लेकिन प्रशांत किशोर यदि वहां जीत रहे हैं तो ये भाजपा की ही जीत है. वहां पर प्रत्याशी बदले गए, क्या कारण रहा कि प्रत्याशी बदले गए?. जनता को प्रशांत किशोर ने बहुत सारे वादे किए हैं जो कि असंभव है. किसी भी पार्टी के सांसद हों, विधायक हों, उसके लिए ये सब कर पाना बहुत मुश्किल है.
#WATCH | दिल्ली | राजद सांसद मीसा भारती ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना में प्रशांत किशोर की बढ़त पर कहा, " कहा जाए तो ये भाजपा के प्रत्याशी की हार है लेकिन प्रशांत किशोर यदि वहां जीत रहे हैं तो ये भाजपा की ही जीत है। वहां पर प्रत्याशी बदले गए, क्या कारण रहा कि प्रत्याशी… pic.twitter.com/iNETiTQZpg— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 3, 2026
"ये जगह भाजपा का गढ़ है, जहां पिछले 35-40 सालों से कोई काम नहीं हुआ है उसमें वे कह रहे हैं कि बच्चों को पटना के प्राइवेट स्कूल में भर्ती करवा देंगे, सरकारी स्कूलों में जाने की आवश्यकता नहीं है. जनता को सच्चाई पता नहीं है कि प्रशांत किशोर ही भाजपा के असली प्रत्याशी हैं. जनता को ये बात समझने में समय लगेगा लेकिन जब वे जीत जाएंगे तो ये देखने को मिलेगा."-मीसा भारती,राजद सांसद
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