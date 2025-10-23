ETV Bharat / state

मेरठ में व्यापारी से नाक रगड़वाने का मामला; अब तक चार गिरफ्तार, व्यापारी नेता DM-SSP से मिले, बोले- सख्त एक्शन हो

व्यापारी संघ के नेता डीएम और एसएसपी से मिले. ( Photo Credit; ETV Bharat )