मेरठ में व्यापारी से नाक रगड़वाने का मामला; अब तक चार गिरफ्तार, व्यापारी नेता DM-SSP से मिले, बोले- सख्त एक्शन हो

गुरुवार को व्यापारी संघ के नेता पीड़ित से मिलने पहुंचे. व्यापारी नेताओं ने बताया कि घटना से कारोबारी अभी भी सदमे में है.

व्यापारी संघ के नेता डीएम और एसएसपी से मिले.
व्यापारी संघ के नेता डीएम और एसएसपी से मिले. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 23, 2025 at 5:20 PM IST

Updated : October 23, 2025 at 5:42 PM IST

मेरठ : दवा व्यापारी से बीच बाजार नाक रगड़वाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. मामले में पुलिस ने अब तक चार लोगों को गिरफ्तार किया है. वहीं दवा कारोबारी को अपमानित करने की घटना को लेकर व्यापारी वर्ग में आक्रोश है. दवा कारोबारी अभी भी सदमे में है. गुरुवार को व्यापारी नेता डीएम और एसएसपी से मिले. उन्होंने सख्त कार्रवाई की मांग की.

वहीं संयुक्त व्यापार संघ का एक प्रतिनिधि मंडल पीड़ित व्यापारी के घर पहुंचा और मुलाकात की. इसके बाद व्यापारी नेताओं का डेलिगेशन डीएम आवास पहुंचा और इस पूरे मामले में अब तक की कार्रवाई पर असंतोष जताते हुए सख्त एक्शन की मांग की. अलग-अलग व्यापार संगठनों से जुड़े व्यापारी नेताओं ने एसएसपी से भी मुलाकात की और सख्त कार्रवाई की मांग उठाई.

व्यापारी नेताओं ने घटना की निंदा की. (Video Credit; ETV Bharat)

संघ के अध्यक्ष अजय गुप्ता ने बताया कि व्यापारी के साथ हुई यह घटना बेहद ही निंदनीय है. अजय गुप्ता ने कहा कि एसएसपी ने मुलाकात के दौरान बताया कि राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर का नाम लेकर दबंगई दिखाने वाले भाजपा नेता विकुल चपराना के खिलाफ और भी कई धाराएं बढ़ाई जाएंगी. इस घटना से समाज में जो भय व्याप्त हुआ है, वह समाप्त होना चाहिए. अजय गुप्ता ने कहा कि ऐसे निंदनीय कृत्य के लिए विकुल चपराना पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.

पुलिस के मुताबिक, मामले में 19 अक्टूबर को मुकदमा दर्ज किया गया था. अब इसमें कुछ धाराएं और भी बढ़ा दी गई है. मुख्य आरोपी विकुल को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था. बीते दिन में पुलिस ने मुख्य आरोपी विकुल चपराना के अलावा जिन तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनमें हैप्पी पुत्र संजय मेरठ के लोहियानगर थाना क्षेत्र के काजीपुरा गांव का रहने वाला है. आयुष शहर के शास्त्रीनगर का रहने वाला है. चौथा आरोपी सुबोध भी शास्त्रीनगर का रहने वाला है. वहीं मामले में एक दरोगा और दो पुलिस कांस्टेबल को लाइन हाजिर किया गया है.

Last Updated : October 23, 2025 at 5:42 PM IST

