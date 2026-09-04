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सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, बीजेपी नेताओं पर अवैध फॉर्म-7 भरने का आरोप

रांची में सत्ताधारी दल के नेताओं ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा है. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.

Leaders of ruling party submitted memorandum to Chief Electoral Officer in Ranchi
सत्ताधारी दल के नेताओं ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को सौंपा ज्ञापन (रांची) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 4, 2026 at 12:34 AM IST

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रांचीः झारखंड में सत्तारूढ़ दल कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद और माले के नेताओं ने राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रविकुमार को ज्ञापन सौंप कर भाजपा पर गंभीर आरोप लगाया है.

सीईओ को सौंपे ज्ञापन में झारखंड में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) 2026 के दौरान विभिन्न जिलों में भाजपा कार्यकर्ताओं और बूथ स्तर के एजेंटों (BLA) के पास बड़ी संख्या में कथित तौर पर अवैध तरीके से भरे गए फॉर्म-7 मिलने का आरोप लगाया गया है. इस संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखंड को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की गई है.

ज्ञापन के अनुसार, गढ़वा जिला के रंका प्रखंड में भाजपा कार्यकर्ता शिव प्रसाद सोनी तथा पुराने बूथ संख्या 354 और 355 में भाजपा के BLA नन्दलाल यादव, खपरी पंचायत के बूथ संख्या 407 और 409, गोड्डा जिले के बाघाकोल पंचायत के बूथ संख्या 38 और चतरा जिले के टंडवा प्रखंड अंतर्गत काशीयाडीह पंचायत के बूथ संख्या 404 और 405 से कथित रूप से बड़ी संख्या में फॉर्म-7 बरामद किए गए हैं.

ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि इन फॉर्म-7 के माध्यम से वास्तविक और वैध मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने की कोशिश की जा सकती है. इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया और मताधिकार को प्रभावित करने की गंभीर आशंका बताया गया. ज्ञापन में निर्वाचन आयोग से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, संबंधित भाजपा कार्यकर्ताओं और BLA के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तथा संबंधित जिलों में हाल में जमा सभी फॉर्म-7 के आधार पर नाम हटाने की प्रक्रिया तत्काल रोकने की मांग की गई है. साथ ही घर-घर जाकर भौतिक सत्यापन कराने और SIR प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है.

राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपने वाले प्रतिनिधि मंडल में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, राजद प्रवक्ता डॉ मनोज कुमार सहित कई नेता शामिल रहे.

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