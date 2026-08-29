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पूर्व सांसद सज्जन कुमार की श्रद्धांजलि सभा में जुटे कांग्रेस और अन्य दलों के दिग्गज नेता

तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव भी हुए शामिल.

पूर्व सांसद सज्जन कुमार की श्रद्धांजलि सभा
पूर्व सांसद सज्जन कुमार की श्रद्धांजलि सभा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 29, 2026 at 9:23 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में शनिवार को कांग्रेस के पूर्व सांसद दिवंगत सज्जन कुमार की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया. इस शोक सभा में बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लेकर उन्हें नमन किया. श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए नेताओं ने सज्जन कुमार के तीन बार सांसद रहने के कार्यकाल और उनके द्वारा कराए गए विकास कार्यों को याद किया. इस दौरान दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव करीब दो घंटे तक चली इस सभा में पूरे समय मंच पर मौजूद रहे.

वहीं, श्रद्धांजलि सभा उपस्थित पूर्व विधायक भीष्म शर्मा ने कहा कि सज्जन कुमार दिल्ली देहात की मजबूत आवाज थे. उन्होंने दिल्ली के गांव के विकास के लिए बहुत काम किया. गांव का लालडोरा सज्जन कुमार ने बनवाया जिससे गांव में आबादी की जमीन बची. उन्होंने बदरपुर से लेकर अलीपुर तक के उस समय के अपने दिल्ली के सबसे बड़े लोकसभा क्षेत्र बाहरी दिल्ली के लिए लगातार काम किया. वह बड़े नेता थे और गरीब, मजदूर, युवा और किसान सभी के लिए काम करते थे.

वहीं, दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष पुष्पा सिंह ने कहा कि सज्जन कुमार को जननायक ऐसे ही नहीं कहा जाता. वह सभी का ध्यान रखते थे. आज इतनी बड़ी संख्या में लोग उनको याद करने के लिए यहां जुटे हैं. उन्होंने दिल्ली देहात के लिए बहुत काम किया है. अब हम सब लोग उनके पुत्र जग प्रवेश कुमार में उनकी छवि देखते हैं. हम सब मिलकर उनको आगे बढ़ाएंगे. जग प्रवेश कुमार भी उनके पद चिह्नों पर चलकर लोगों की सेवा करेंगे यह उनके स्वभाव में है.

पुष्पा सिंह प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली महिला कांग्रेस और भीष्म शर्मा पूर्व विधायक (ETV Bharat)

पुष्पा सिंह ने आगे कहा कि गांव के लोगों की मांग पर सज्जन कुमार ने गांव के मकानों का हाउस टैक्स माफ करा दिया था. वह गांव देहात के कामों के लिए सभी अधिकारियों से बात करते थे. वह कभी किसी काम को यह कहकर नहीं टालते थे कि यह काम मेरे अंडर नहीं आता. वह हर विभाग के अधिकारियों से बात करके काम कराते थे.

बता दें कि श्रंद्धाजलि सभा में पूर्व मंत्री एवं भाजपा विधायक राजकुमार चौहान, पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज, एमसीडी में कांग्रेस पार्षद दल की नेता नाज़िया दानिश, पूर्व विधायक एवं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा, मुजफ्फरनगर के सपा सांसद हरेन्द्र मलिक सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे.

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