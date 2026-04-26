ETV Bharat / state

प्रदेश बीजेपी कार्यालय में पार्टी नेताओं ने सुनी 'मन की बात', पीएम नरेंद्र मोदी ने किया जनगणना 2027 का जिक्र

मन की बात कार्यक्रम सुनेत प्रदेश कार्यालय में बीजेपी के नेतागण ( ईटीवी भारत )