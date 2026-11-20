सीएम योगी की मां के निधन पर शोक, पुण्यात्मा को श्रद्धांजलि
तेलंगाना के राज्यपाल, बाबा रामदेव ने किया नमन
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 8:30 PM IST
गोरखपुर/गोंडा:मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी के निधन के बाद देश-प्रदेश में शोक संवेदना व्यक्त करने का दौर जारी है.हैदराबाद से गोरखपुर पहुंचे तेलंगाना के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने शोक जताया है.उन्होंने इसे सीएम योगी के परिवार के लिए बड़ी क्षति बताया.और दुख की घड़ी में पूरे परिवार को सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की.
शिव प्रताप शुक्ला गोरखपुर सदर विधानसभा सीट से वर्ष 1989 से 2002 तक चार बार विधायक रहे और प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे. मोदी सरकार में वित्त राज्य मंत्री की भी भूमिका राज्यसभा सांसद होने के साथ शिव प्रताप शुक्ला निभा चुके हैं. आज उसी सदर सीट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी विधायक हैं.
गोंडा में भी संत समाज की ओर से श्रीराम कथा मंच के जरिए सीएम योगी की मां को नमन किया गया. गोंडा में श्रीराम कथा में पहुंचे योग गुरु बाबा रामदेव की अगुवाई में कथा व्यास से श्रद्धांजलि दी गई.इस मौके पर सीएम योगी के परिवार को संबल प्रदान करने की प्रार्थना की गई ताकि वे सनातन धर्म के साथ राष्ट्र धर्म को भी मजबूती से निभाते रहे.
चिदानंद सरस्वती मुनि जी महाराज ने श्रीराम कथा व्यास के मंच से सीएम योगी की मां सावित्री देवी को श्रद्धांजलि दी. महाराज ने कहा कि एक सावित्री ने मौत के मुंह से सत्यवान को खींचा, और दूसरी सावित्री ने एक ऐसा महापुरुष दिया जिसने अपराधियों को यमराज के घर पहुंचा दिया जिससे उनका प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश बना.
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