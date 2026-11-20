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सीएम योगी की मां के निधन पर शोक, पुण्यात्मा को श्रद्धांजलि

सीएम योगी की मां के निधन पर शोक सांत्वना ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर/गोंडा:मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी के निधन के बाद देश-प्रदेश में शोक संवेदना व्यक्त करने का दौर जारी है.हैदराबाद से गोरखपुर पहुंचे तेलंगाना के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने शोक जताया है.उन्होंने इसे सीएम योगी के परिवार के लिए बड़ी क्षति बताया.और दुख की घड़ी में पूरे परिवार को सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की.

शिव प्रताप शुक्ला गोरखपुर सदर विधानसभा सीट से वर्ष 1989 से 2002 तक चार बार विधायक रहे और प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे. मोदी सरकार में वित्त राज्य मंत्री की भी भूमिका राज्यसभा सांसद होने के साथ शिव प्रताप शुक्ला निभा चुके हैं. आज उसी सदर सीट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी विधायक हैं.