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कोरबा में नेताजी को जान से मारने की धमकी, अदनान मेमन ने दर्ज कराई शिकायत

अदनान मेमन यूथ कांग्रेस के शहर ब्लॉक अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं.

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कोरबा में नेताजी को जान से मारने की धमकी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 28, 2026 at 4:16 PM IST

3 Min Read
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कोरबा: यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी अदनान मेमन को जान से मारने की धमकी मिली है. अदनान मेमन ने इस बात की शिकायत पुलिस से की है. सोशल मीडिया के जिस अकाउंट से ये धमकी मिली है, उस प्रोफाइल की डिटेल्स भी पुलिस को उपलब्ध कराई गई है. युवा कांग्रेस के नेताओं ने पुलिस से धमकी देने वाले पर ठोस कार्रवाई की मांग की गई है.

नेताजी को जान से मारने की धमकी

पुरानी बस्ती कोरबा में रहने वाले अदनान मेमन ने पुलिस से जान से मारने की धमकी मिलने की शिकायत की है. अदनान यूथ कांग्रेस के शहर ब्लॉक अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं. अदनान का कहना है कि मेरे सोशल मीडिया इंस्टाग्राम अकाउंट पर मेरे पोस्ट में एक कथित व्यक्ति जिसका नाम सोनम चंद्रवंशी है, द्वारा मुझे गोली मारने जैसी धमकी दी गई है.

कोरबा में नेताजी को जान से मारने की धमकी (ETV Bharat)

युवा कांग्रेस के संगठन चुनाव में कोरबा शहर ब्लॉक अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा हूं. संगठन से संबंधित कार्यों को लेकर रायपुर आना जाना लगा रहता है. ऐसी स्थिति में मुझे रायपुर में गोली मारने की धमकी दी गई है. इसलिए मैंने पुलिस को लिखित शिकायत देकर ठोस कार्रवाई करने की मांग की है: अदनान मेमन, युवा कांग्रेस के नेता


चल रही है यूथ कांग्रेस के चुनाव की प्रक्रिया

​छत्तीसगढ़ में युवा कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव और सदस्यता अभियान का आधिकारिक ऐलान राजधानी रायपुर स्थित राजीव भवन में किया गया था. ​इन चुनावों में 18 से 35 वर्ष तक के युवा भाग ले रहे हैं. ​वन पर्सन, वन पोस्ट (One Person, One Post) नियमों के अनुसार एक व्यक्ति के पास केवल एक ही पद रहेगा. चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी बनाया गया है. आपराधिक रिकॉर्ड छुपाने पर उम्मीदवारी तुरंत रद्द किए जाने का प्रावधान है. साथ ही एससी, एसटी, महिलाओं और बीपीएल वर्ग के लिए विशेष छूट व प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई है.

​इस पूरी चुनावी प्रक्रिया के तहत ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर जिला स्तर और प्रदेश अध्यक्ष तक के पदों के लिए चुनाव हो रहे हैं. ​वर्तमान में विभिन्न पदों के लिए दावेदारी पेश करने वाले युवा नेता सक्रिय रूप से सदस्यता बढ़ाने, कार्यकर्ताओं का समर्थन जुटाने और अपना जनाधार मजबूत करने में लगे हुए हैं.

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