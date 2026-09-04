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"जान चली जाए पर पीछे नहीं हटूंगा": मेरठ थप्पड़ कांड को लेकर रवि गौतम ने शुरू की भूख हड़ताल, देर रात उठा ले गई पुलिस

रवि गौतम ने शुरू की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ : जनपद के कमिश्नरी पार्क में IPS अधिकारी अविनाश पांडे समेत संबंधित पुलिसकर्मियों की बर्खास्तगी की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे दलित नेता रवि गौतम को पुलिस-प्रशासन ने देर रात जबरन धरना स्थल से उठा लिया है. अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल (Photo Credit; ETV Bharat) गुरुवार की ​देर रात करीब 2:00 बजे पुलिस की कई टीमों ने कमिश्नरी पार्क को घेर लिया. समर्थकों के कड़े विरोध के बावजूद पुलिस ने रवि गौतम को हिरासत में ले लिया और स्वास्थ्य खराब होने का हवाला देते हुए गाजियाबाद के संतोष अस्पताल में भर्ती कराया. पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान धरना स्थल पर जमकर हंगामा और समर्थकों व पुलिसकर्मियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई. कार्रवाई के तुरंत बाद पुलिस ने मौके पर लगे सभी तंबू उखाड़ दिए और कमिश्नरी पार्क को खाली कराकर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है. सीओ सिविल लाइन विश्वज्योति राय ने बताय कि ​"कमिश्नरी पार्क में अनिश्चितकालीन अनशन/भूख हड़ताल पर बैठे रवि गौतम के स्वास्थ्य की मुख्य चिकित्सा अधिकारी की टीम द्वारा जांच की गई थी. स्वास्थ्य रिपोर्ट में उनके शारीरिक मापदंड और सेहत बिगड़ने के संकेत मिले, जिसके बाद उनके जीवन और स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान रखते हुए पुलिस और प्रशासन की टीम ने उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है. कानून-व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और किसी को भी शांति व्यवस्था भंग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी."