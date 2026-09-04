"जान चली जाए पर पीछे नहीं हटूंगा": मेरठ थप्पड़ कांड को लेकर रवि गौतम ने शुरू की भूख हड़ताल, देर रात उठा ले गई पुलिस
कहा-"अंतिम सांस तक न्याय की लड़ाई लड़ी जाएगी और अगर जरूरत पड़ी तो राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग की जाएगी"
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 4, 2026 at 4:13 PM IST|
Updated : September 4, 2026 at 5:42 PM IST
मेरठ : जनपद के कमिश्नरी पार्क में IPS अधिकारी अविनाश पांडे समेत संबंधित पुलिसकर्मियों की बर्खास्तगी की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे दलित नेता रवि गौतम को पुलिस-प्रशासन ने देर रात जबरन धरना स्थल से उठा लिया है.
गुरुवार की देर रात करीब 2:00 बजे पुलिस की कई टीमों ने कमिश्नरी पार्क को घेर लिया. समर्थकों के कड़े विरोध के बावजूद पुलिस ने रवि गौतम को हिरासत में ले लिया और स्वास्थ्य खराब होने का हवाला देते हुए गाजियाबाद के संतोष अस्पताल में भर्ती कराया. पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान धरना स्थल पर जमकर हंगामा और समर्थकों व पुलिसकर्मियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई. कार्रवाई के तुरंत बाद पुलिस ने मौके पर लगे सभी तंबू उखाड़ दिए और कमिश्नरी पार्क को खाली कराकर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है.
सीओ सिविल लाइन विश्वज्योति राय ने बताय कि "कमिश्नरी पार्क में अनिश्चितकालीन अनशन/भूख हड़ताल पर बैठे रवि गौतम के स्वास्थ्य की मुख्य चिकित्सा अधिकारी की टीम द्वारा जांच की गई थी. स्वास्थ्य रिपोर्ट में उनके शारीरिक मापदंड और सेहत बिगड़ने के संकेत मिले, जिसके बाद उनके जीवन और स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान रखते हुए पुलिस और प्रशासन की टीम ने उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है. कानून-व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और किसी को भी शांति व्यवस्था भंग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी."
बता दें कि रोहटा थाना क्षेत्र की दलित छात्रा की हत्याकांड के विरोध में बीते 8 जुलाई को कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा था, तभी वहां पहुंचे तत्कालीन एसएसपी अविनाश पांडे और पुलिस टीम पर प्रदर्शनकारियों के साथ लाठीचार्ज, मारपीट और अभद्रता करने का आरोप है. उसके बाद पुलिस वैन में रवि गौतम के साथ कथित मारपीट और एसएसपी के थप्पड़ मारने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. घटना के बाद रवि गौतम समेत 8 लोगों को जेल भेज दिया गया था. जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद रवि गौतम ने 20 अगस्त से कमिश्नरी पार्क में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया. उसके बाद गुरुवार से भूख हड़ताल शुरू कर दी थी.
इस दौरान रवि गौतम ने कहा था कि दलित छात्रा को न्याय दिलाते समय तत्कालीन एसएसपी अविनाश पांडे, एसपी देहात और अन्य पुलिसकर्मियों ने बर्बरता, लाठीचार्ज और अभद्रता की है, उन पर कानूनी कार्रवाई और एफआईआर दर्ज होनी चाहिए. वर्दी की आड़ में जो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई हमारा अधिकार है. यह अब केवल मेरा व्यक्तिगत मामला नहीं रहा, बल्कि पूरे दलित समाज के मान-सम्मान और अधिकारों की लड़ाई है.
उन्होंने यह भी कहा था कि जब तक इन अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज कर कॉपी नहीं दी जाती, मेरी भूख-हड़ताल जारी रहेगी. अंतिम सांस तक न्याय की लड़ाई लड़ी जाएगी और अगर जरूरत पड़ी तो राष्ट्रपति महोदय से इच्छा मृत्यु की मांग की जाएगी. इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि निष्पक्ष कार्रवाई के बजाय अधिकारियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है.
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