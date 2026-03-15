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बजट सत्रावधि पर नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को घेरा, प्रश्नों से बचने की बताया कोशिश, भ्रष्टाचार के लगाये आरोप

देहरादून: नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने विधानसभा में भ्रष्टाचार बिगड़ती कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा है. उन्होंने कहा कार्य मंत्रणा समिति की बैठकों मे लगातार इस बात पर बल दिया कि सत्रावधि को बढ़ाया जाना चाहिए. अगर सत्र की अवधि कम होगी तो प्रदेश के विभिन्न मुद्दों को नहीं उठाया जा सकता है. सवाल अधूरे रह जाते हैं.

इस बार भी जब दसवां सत्र प्रारंभ होने जा रहा था तब भी विपक्ष ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया था कि सत्र की अवधि कम से कम 21 दिन होनी चाहिए. इसमें पूर्व से निर्धारित तीन सोमवार शामिल किए जाने का आग्रह किया गया था. यशपाल आर्य ने कहा मुख्यमंत्री के अधीन 40 महत्वपूर्ण विभागों पर पिछले 9 सत्रों में कभी चर्चा नहीं हो पाई, और इन विभागों से संबंधित सवाल अधूरे रह गए. उन्होंने कहा सरकार दरअसल लगातार सवालों से बचाती आ रही है. बीते 4 सालों में सरकार के पास विपक्ष के सवालों के जवाब नहीं हैं.

नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य (ETV Bharat)

उन्होंने कहा इस अंतिम बजट सत्र में 9 मार्च से लेकर 13 मार्च तक सरकार ने एजेंडा निर्धारित करते हुए सत्र आहूत किया. उसमें भी सरकार की मंशा पर सवाल उठते रहे कि सरकार निश्चित रूप से इस विधानसभा सत्र को भी बाधित करना चाहती है. अक्सर देखने में आता है कि विपक्ष की बातों की अनदेखी की जाती है. नियमों के अंतर्गत प्रश्नों को स्वीकार नहीं किया जाता है. इस सत्र में भी सदन को बाधित करने की सरकार की नियत स्पष्ट दिखाई दे रही थी.