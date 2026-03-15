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बजट सत्रावधि पर नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को घेरा, प्रश्नों से बचने की बताया कोशिश, भ्रष्टाचार के लगाये आरोप

यशपाल आर्य ने कहा सरकार निश्चित रूप से इस विधानसभा सत्र को भी बाधित करना चाहती थी.

YASHPAL ARYA
नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 15, 2026 at 6:25 PM IST

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Updated : March 15, 2026 at 6:54 PM IST

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देहरादून: नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने विधानसभा में भ्रष्टाचार बिगड़ती कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा है. उन्होंने कहा कार्य मंत्रणा समिति की बैठकों मे लगातार इस बात पर बल दिया कि सत्रावधि को बढ़ाया जाना चाहिए. अगर सत्र की अवधि कम होगी तो प्रदेश के विभिन्न मुद्दों को नहीं उठाया जा सकता है. सवाल अधूरे रह जाते हैं.

इस बार भी जब दसवां सत्र प्रारंभ होने जा रहा था तब भी विपक्ष ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया था कि सत्र की अवधि कम से कम 21 दिन होनी चाहिए. इसमें पूर्व से निर्धारित तीन सोमवार शामिल किए जाने का आग्रह किया गया था. यशपाल आर्य ने कहा मुख्यमंत्री के अधीन 40 महत्वपूर्ण विभागों पर पिछले 9 सत्रों में कभी चर्चा नहीं हो पाई, और इन विभागों से संबंधित सवाल अधूरे रह गए. उन्होंने कहा सरकार दरअसल लगातार सवालों से बचाती आ रही है. बीते 4 सालों में सरकार के पास विपक्ष के सवालों के जवाब नहीं हैं.

नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य (ETV Bharat)

उन्होंने कहा इस अंतिम बजट सत्र में 9 मार्च से लेकर 13 मार्च तक सरकार ने एजेंडा निर्धारित करते हुए सत्र आहूत किया. उसमें भी सरकार की मंशा पर सवाल उठते रहे कि सरकार निश्चित रूप से इस विधानसभा सत्र को भी बाधित करना चाहती है. अक्सर देखने में आता है कि विपक्ष की बातों की अनदेखी की जाती है. नियमों के अंतर्गत प्रश्नों को स्वीकार नहीं किया जाता है. इस सत्र में भी सदन को बाधित करने की सरकार की नियत स्पष्ट दिखाई दे रही थी.

सरकार दरअसल सदन को चलाना नहीं चाहती थी. पहली बार सदन में प्रश्नों को लेकर गतिरोध बना रहा. विपक्ष ने अगर प्रश्न उठाए तो नियमों का हवाला दे दिया गया, जबकि सरकार की ओर से यह प्रयास होनी चाहिए थे कि गतिरोध को समाप्त किया जाए, लेकिन सरकार कार्य संचालन नियमावली को नहीं मानती है. यशपाल आर्य ने कहा आज भ्रष्टाचार जैसा मुद्दा एक ज्वलंत प्रश्न है. यह प्रश्न सबकी जुबान पर है.

प्रदेश के जल ,जंगल, जमीनों को सरकार खुर्द बुर्द करने में लगी हुई है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जल विद्युत परियोजनाओं की जमीनों को भी नहीं छोड़ रही है. उन जमीनों को भी खुर्द बुर्द कर रही है. एक ही अधिकारी को ऊर्जा सचिव ,नियोजन सचिव बनाया हुआ है. इसी अधिकारी को यूआईआईपीपी का प्रबंधन निदेशक बनाया हुआ है. एक हाथ से जमीनें लेकर दूसरे हाथ से जमीनों को सौंपा जा रहा है. चकराता रोड स्थित यमुना कॉलोनी इस साजिश का हिस्सा है. इसी तरह पर्यटन विकास परिषद के अंतर्गत आने वाली जॉर्ज एवरेस्ट की जमीन जिसका बाजार मूल्य वर्तमान में 30 हजार करोड़ रुपए से अधिक है. उसे मामूली किराए पर एक कंपनी को दे दिया गया है.

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Last Updated : March 15, 2026 at 6:54 PM IST

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