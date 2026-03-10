ETV Bharat / state

रामनिवास रावत मामले को लेकर सिंघार का सवाल, निर्मला सप्रे के मामले में फिर क्यों हो रही देरी?

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ( ETV Bharat )

रिपोर्ट: शिफाली पांडे भोपाल: विजयपुर विधानसभा सीट से मुकेश मल्होत्रा का चुनाव शून्य घोषित हो जाने के बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कोर्ट के फैसला का सम्मान किया है. सिंघार ने इसे जमीनी नेता के साथ हुई नाइंसाफी बताते हुए कहा कि ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें गंभीर मामलों में भी न्यायिक प्रक्रिया के बाद अलग-अलग निर्णय आए. उन्होने निर्मला सप्रे के मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि इस मामले में न्यायालय के नोटिस के बाद भी विधानसभा अध्यक्ष को कहना पड़ा कि सुनवाई हो रही है. आखिर इनमें इतनी देरी क्यों? ये भी एक बड़ा सवाल है. सिंघार ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कहा कि क्या ये आने वाले चुनाव में संख्या बल की राजनीति से जुड़ी कोशिश है? उनका इशारा राज्यसभा चुनाव की तरफ था. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार (ETV Bharat) सिंघार ने निर्मला सप्रे का उदाहरण क्यों दिया नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि भाजपा दबाव की राजनीति कर रही है. उन्होने सवाल किया कि क्या ये आने वाले चुनाव और संख्या बल की राजनीति की कोशिश है? सिंघार का इशारा राज्यसभा की तरफ था. उन्होने कहा कि बीजेपी चुनाव से डरती है और चुनाव से भागती भी है. नेता प्रतिपक्ष ने फिर वे मामले गिनाए जिसमें मामले अब तक लंबित हैं. उन्होने कहा कि क्या वजह है कि नरोत्तम मिश्रा के पेड न्यूज मामले में फैसला लंबित है? वहीं निर्मला सप्रे के मामले में भी कोर्ट से नोटिस के बावजूद विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सुनवाई हो रही है. इन मामलों में हो रही देरी की क्या वजह है?