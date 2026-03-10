ETV Bharat / state

रामनिवास रावत मामले को लेकर सिंघार का सवाल, निर्मला सप्रे के मामले में फिर क्यों हो रही देरी?

उमंग सिंघार ने कहा, राम निवास रावत को कोर्ट से राहत मिल गई लेकिन आदिवासी वर्ग से आने वाले मुकेश मल्होत्रा के साथ नाइंसाफी हुई.

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 10, 2026 at 5:41 PM IST

रिपोर्ट: शिफाली पांडे

भोपाल: विजयपुर विधानसभा सीट से मुकेश मल्होत्रा का चुनाव शून्य घोषित हो जाने के बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कोर्ट के फैसला का सम्मान किया है. सिंघार ने इसे जमीनी नेता के साथ हुई नाइंसाफी बताते हुए कहा कि ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें गंभीर मामलों में भी न्यायिक प्रक्रिया के बाद अलग-अलग निर्णय आए. उन्होने निर्मला सप्रे के मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि इस मामले में न्यायालय के नोटिस के बाद भी विधानसभा अध्यक्ष को कहना पड़ा कि सुनवाई हो रही है. आखिर इनमें इतनी देरी क्यों? ये भी एक बड़ा सवाल है. सिंघार ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कहा कि क्या ये आने वाले चुनाव में संख्या बल की राजनीति से जुड़ी कोशिश है? उनका इशारा राज्यसभा चुनाव की तरफ था.

सिंघार ने निर्मला सप्रे का उदाहरण क्यों दिया

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि भाजपा दबाव की राजनीति कर रही है. उन्होने सवाल किया कि क्या ये आने वाले चुनाव और संख्या बल की राजनीति की कोशिश है? सिंघार का इशारा राज्यसभा की तरफ था. उन्होने कहा कि बीजेपी चुनाव से डरती है और चुनाव से भागती भी है. नेता प्रतिपक्ष ने फिर वे मामले गिनाए जिसमें मामले अब तक लंबित हैं. उन्होने कहा कि क्या वजह है कि नरोत्तम मिश्रा के पेड न्यूज मामले में फैसला लंबित है? वहीं निर्मला सप्रे के मामले में भी कोर्ट से नोटिस के बावजूद विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सुनवाई हो रही है. इन मामलों में हो रही देरी की क्या वजह है?

सिंघार का सवाल फिर इन मामलों में कैसे मिली क्लीन चिट

उमंग सिंघार ने कहा कि राम निवास रावत को कोर्ट से राहत मिल गई. हम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हैं. लेकिन आदिवासी वर्ग से आने वाले मुकेश मल्होत्रा के साथ नाइंसाफी हुई है. उन्होंने कहा कि क्या वजह है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणनवीस का मामला अथवा कुछ अन्य मामले, उनमें कैसे क्लीन चिट मिल गई? उन्होने कहा कि ऐसे कई उदाहरण हैं जहां गंभीर मामलों में न्यायिक प्रक्रिया के बाद अलग-अलग निर्णय आए हैं.

अब सुप्रीम दरवाजा खटखटाएंगे

उमंग सिंघार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बेशक अदालत के निर्णय का पूरा सम्मान करती है. लेकिन हम इंसाफ के लिए लड़ाई जारी रखेंगे. अब हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे. कानूनी सलाह के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे. उन्होंने कहा कि विजयपुर की जनता ने तो जनादेश कांग्रेस को और मुकेश मल्होत्रा को ही दिया है.

66 से ऐसे 63 ही बचे कांग्रेस के विधायक

मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की 230 सीटों में से 66 सीटें कांग्रेस के खाते में आई थीं. फिर 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान दल-बदल की हवा फिर चली और कमलेश्वर शाह ने कांग्रेस छोड़ दी. अमरवाड़ा सीट पर हुए उपचुनाव में दलबदल के बाद वे जीत गए. इसी तरह से राम निवास रावत भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे, हांलाकि वे उपचनाव हार गए थे. तीसरी विधायक निर्मला सप्रे हैं जो बीजेपी की सदस्यता तो ले चुकी हैं लेकिन उनकी स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं है. उन्होंने विधायकी से इस्तीफा भी नहीं दिया. इनका मामला कोर्ट में लंबित है. अब मुकेश मल्होत्रा की विधायकी शून्य होने के साथ कांग्रेस को एक झटका और लगा है. कांग्रेस विधायकों की 66 की संख्या अब 63 पर आ गई है.

