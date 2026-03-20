तिथि से राजस्थान दिवस मनाने पर जूली का सरकार पर तंज, कहा- पीएम मोदी ने भी नहीं दी बधाई
भजनलाल सरकार ने तारीख के बजाए तिथि से राजस्थान दिवस मनाने की पहल की.
Published : March 20, 2026 at 2:33 PM IST
जयपुर: राजस्थान दिवस तारीख के बजाए तिथि से मनाए जाने के भजनलाल सरकार के फैसले का मुद्दा अब तूल पकड़ रहा है. कांग्रेस नेता इस मुद्दे पर लगातार सरकार को निशाने पर ले रहे हैं. अब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने यह कहकर भजनलाल सरकार के इस फैसले की आलोचना की है कि सरकार के इस निर्णय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नहीं अपनाया है. जूली बोले, पीएम मोदी ने राजस्थान दिवस पर कोई बधाई संदेश तक जारी नहीं किया.
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट में कहा, 'नई तिथि से मनाए गए राजस्थान दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बधाई एवं शुभकामनाओं का ट्वीट तक नहीं आना आश्चर्यजनक है. वे सभी राज्यों के स्थापना दिवस पर ट्वीट करते हैं. भाजपा के लोग इस नए इतिहास का शिगूफा बनाकर कांग्रेस पर दबाव बना रहे हैं जबकि प्रधानमंत्री तक ने इसे नहीं अपनाया है.
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30 मार्च को मनाया जाता राजस्थान दिवस: हर साल राजस्थान दिवस कैलेंडर वर्ष के अनुसार, 30 मार्च को मनाया जाता है. भजनलाल सरकार ने राजस्थान दिवस पंचांग के अनुसार, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाने का फैसला लिया. इसके चलते गुरुवार को राजस्थान दिवस मनाया गया. अब टीकाराम जूली ने यह कहकर इस फैसले पर निशाना साधा है कि भाजपा के लोग इसे ऐतिहासिक फैसला बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान दिवस पर गुरुवार को कोई बधाई संदेश जारी नहीं किया, जबकि पीएम मोदी हर प्रदेश के स्थापना दिवस पर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बधाई देते हैं.
उद्घाटन पट्टिका पर नाम को लेकर कसा तंज: जूली ने अलवर जिले में विभिन्न योजनाओं के उद्धाटन पट्टिकाओं पर भाजपा नेताओं के नाम लिखे जाने पर भी सवाल खड़े किए. वे बोले, यह विधानसभा अध्यक्ष की दी गई व्यवस्था की अवहेलना है कि भाजपा नेताओं के नाम अलवर में उद्घाटन पट्टिका पर लिखे गए. कोई मजाक चल रहा है क्या कि भाजपा पदाधिकारियों के नाम जहां चाहे वहां लिखा दें ? इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए और जिन लोगों ने विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय की अवहेलना की है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.
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