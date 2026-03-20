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तिथि से राजस्थान दिवस मनाने पर जूली का सरकार पर तंज, कहा- पीएम मोदी ने भी नहीं दी बधाई

टीकाराम जूली, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा ( ETV Bharat Jaipur )