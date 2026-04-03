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आदर्श क्रेडिट घोटाला : जूली बोले- AAG की फर्म कर रही सह आरोपियों की पैरवी, यह 22 लाख पीड़ितों से खिलवाड़

नेता प्रतिपक्ष बोले- जिन पर कोर्ट में सरकार का पक्ष रखने की जिम्मेदारी, वही कर रहे सह आरोपी को बचाने का प्रयास.

Tikaram Jully, Leader of the Opposition
टीकाराम जूली, नेता प्रतिपक्ष (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 3, 2026 at 8:52 PM IST

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जयपुर: राजस्थान के बहुचर्चित आदर्श क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी मामले को लेकर अब राजस्थान का सियासी पारा गरमाने लगा है. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आज प्रेस वार्ता में आरोप लगाया कि सरकार की ओर से इस मामले में पैरवी कर रहे अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा और उनके सहयोगी निधि जायसवाल व सौरभ राजपाल इसी मामले में सह आरोपी सिद्धार्थ चौहान को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं.

जूली बोले- उन्होंने विधानसभा में भी यह मामला उठाया था. अब उन्होंने सरकार से मांग की कि 22 लाख परिवारों की खून-पसीने की गाढ़ी कमाई हड़पने वाली सोसायटी पर कड़ी कार्रवाई कर दोषियों को कठोर सजा दिलाई जाए और अतिरिक्त महाधिवक्ता एवं उनके साथियों की ओर से दोनों पक्षों की पैरवी करने के मामले की जांच कराई जाए.

नेता प्रतिपक्ष जूली बोले... (ETV Bharat Jaipur)

22 लाख लोगों ने जमा कराए 15 हजार करोड़: विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि मुकेश मोदी और परिजनों ने 1999 में आदर्श क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी शुरू की. साल 2010-14 के बीच करीब 22 लाख लोगों ने इसमें 15 हजार करोड़ रुपए जमा करवाए, जबकि फर्जी कंपनियां बनाकर 125 कंपनियों में उन्हीं के परिजनों को मालिक बनाया गया. लोगों की खून-पसीने की कमाई को सोसायटी के माध्यम से फर्जी कंपनियों में ट्रांसफर कर घोटाला किया गया.

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मुकदमे में सह आरोपी है सिद्धार्थ : जूली बोले, 2018 में एसओजी ने एफआईआर दर्ज की. इसके बाद इस मुकदमे में सिद्धार्थ चौहान का नाम जोड़ा गया. बाद में उसे भगोड़ा घोषित किया गया. इसकी आठ फर्जी कंपनी पकड़ी गई और गुरुग्राम में SFIO की जांच की गई और चालान पेश किया गया. इसी कंपनी पर 2019 में दिल्ली में एक और मुकदमा दर्ज हुआ. ऐसे में अब इस मामले में तीन मुकदमे चल रहे हैं. पीड़ितों के हजारों मुकदमे दर्ज हैं.

ट्रायल कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा मामला: नेता प्रतिपक्ष बोले, आरोपी जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट से हाईकोर्ट गए, लेकिन जमानत नहीं मिली. सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका की सुनवाई चल रही है. इसमें अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा, सौरभ राजपाल और निधि जायसवाल सरकार की ओर से पैरवी कर रहे हैं. उनकी जिम्मेदारी पीड़ितों का सरकार का पक्ष रखने की है.

उन्होंने आरोप लगाया कि मामले के सह आरोपी सिद्धार्थ चौहान के मुकदमे की पैरवी ऑरा लॉ फर्म कर रही है. यह फर्म शिवमंगल शर्मा, सौरव राजपाल और निधि जायसवाल की हैं. ऐसे में जो सह आरोपी का बचाव कर रहे हैं. वो ही सरकार की ओर से पैरवी कर रहे हैं. जबकि सुप्रीम कोर्ट के साफ निर्देश हैं कि कोई व्यक्ति दोनों पक्षों की पैरवी नहीं कर सकता है.

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सरकार के ध्यान में लाने को प्रेस वार्ता: जूली ने कहा कि हो सकता है सरकार को पता ही नहीं कि अतिरिक्त महाधिवक्ता की फर्म ही सह आरोपी सिद्धार्थ चौहान की भी पैरवी कर रही है. यह 22 लाख परिवारों का मामला है, जिन्होंने अपनी खून पसीने की कमाई सोसायटी में लगा दी. अब आरोपियों की जमानत करवाने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार 22 लाख पीड़ित परिवारों पर कुठाराघात कर रही है. उनके आरोपियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है. अतिरिक्त महाधिवक्ता की फर्म सह आरोपी को बचाने का प्रयास कर रही है.

राठौड़ पर पलटवार: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर दिए बयान पर पलटवार करते हुए जूली ने कहा कि राठौड़ का बयान गहलोत के लिए नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ज्यादा उपयुक्त है. उन्होंने तंज कसा कि मोदी 75 वर्ष से अधिक हो चुके हैं, फिर भी पद नहीं छोड़ रहे हैं. यदि वे पद छोड़ें तो मदन राठौड़ जैसे नेताओं का नंबर आए, शायद इसी वजह से ऐसा बयान दिया गया है.

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विश्वविद्यालयों को रखें राजनीति से दूर: राजस्थान यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 'मातृ शक्ति वंदन' कार्यक्रम और NSUI के विरोध को लेकर जूली ने कहा, विश्वविद्यालयों को ऐसे कार्यक्रमों से दूर रहना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि संघ लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है. शैक्षणिक संस्थानों का उपयोग ऐसे आयोजनों के लिए नहीं होना चाहिए. उन्होंने महिला आरक्षण के मुद्दे पर विशेष सत्र बुलाने को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि देश के पांच राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, ऐसे समय में विशेष सत्र बुलाना चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश जैसा है.

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