जूली बोले- री नीट परीक्षा परिणाम में फर्जीवाड़ा होना सरकार की नीयत पर संदेह
नेता प्रतिपक्ष ने रीट मामले की उच्च स्तर पर जांच कराने की मांग की. आरोप लगाया, 10 वर्षों में 150 पेपर लीक हो चुके.
Published : July 19, 2026 at 3:11 PM IST
अलवर: विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि नीट पेपर लीक के बाद दोबारा हुई री-नीट परीक्षा के परिणाम में भी फर्जीवाड़ा थम नहीं रहा है. उन्होंने कहा कि यह सरकार की नीयत पर संदेह पैदा करता है. इसकी उच्च स्तर पर जांच होना जरूरी है. उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में 150 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं, लेकिन सरकार आज तक एक भी दोषी व्यक्ति को सजा नहीं दिला पाई. जूली रविवार को अलवर कार्यालय पर मीडिया से बात कर रहे थे.
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने री-नीट परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी को उजागर करने के लिए परीक्षार्थी प्रिया के परीक्षा परिणाम की दो अलगग ओएमआर सीट मिलने और दोनों सीट में अलग प्राप्तांक तथा दोनों ही ओएमआर सीट परीक्षार्थी की नहीं होकर किसी दूसरे नाम होने प्रमाण पेश किए. उन्होंने कहा कि रीट परीक्षा के पेपर लीक व री-नीट परीक्षा के परिणाम में फर्जीवाड़ा गंभीर चिंता का विषय है. ये पूरे पेपर लीक सिस्टम को दर्शाता है कि ये बहुत अंदर तक ये मामला फैला हुआ है.
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बच्चों का भविष्य बर्बाद: प्रतिपक्ष नेता जूली ने कहा कि जारी आंसर की के हिसाब से परीक्षार्थी के नंबर आने चाहिए थे 560 और जब ओएमआर सीट अपलोड की तो परीक्षार्थी के नंबर आ रहे थे 536, लेकिन जब री-नीट का परिणाम जारी हुआ तो उस परीक्षार्थी के नंबर आए 398. उन्होंने आरोप लगाया कि एक परीक्षार्थी के तीन प्रकार के नंबर आना री-नीट परीक्षा में फर्जीवाड़े को उजागर करता है, जबकि दोनों ओएमआर सीट उस परीक्षार्थी की नहीं थी. उन्होंने कहा कि यह प्रकरण रीट पेपर लीक मामले के पूरे नेटवर्क का खुलासा करता है कि बच्चों का भविष्य इन लोगों ने बर्बाद करने का काम किया है.
20 दिन में दिलाते मंत्री प्रधान का इस्तीफा: जूली ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को अनशन स्थल से इस तरह उठाया गया, जैसे वे अपराधी हों. जिस व्यक्ति ने देश और दुनिया में अपना नाम किया हो, भारत के लिए नवाचार किए हो, उस व्यक्ति को अपराधी की तरह अनशन स्थल से उठाना पहला मौका नहीं है. इससे पहले भी उन पर एनएसए लगाकर जेल में डालने का काम केंद्र सरकार कर चुकी है. सोनम वांगचुक केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर अनशन पर बैठे थे. कारण है- नीट पेपर लीक प्रकरण में लाखों बच्चों का भविष्य जो बर्बाद हो रहा है. जूली ने कहा कि सरकार को चाहिए था कि 20 दिनों में वहां जाकर उनकी बात सुनते और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कराते.
July 19, 2026
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अपराधियों में पुलिस का भय समाप्त : प्रतिपक्ष नेता जूली ने आरोप लगाया कि अलवर में कानून-व्यवस्था लगातार बिगड़ रही है. जिले में आए दिन हत्या, लूट, डकैती और चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं. अलवर में पिछले दिनों व्यापारी की हत्या, पेट्रोल पंप पर गोलीबारी, जीएसटी अधिकारी के घर चोरी और अन्य आपराधिक घटनाओं से लगता है कि अपराधियों में पुलिस का भय समाप्त हो गया है. मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग होने के बावजूद अपराधी बेलगाम हो रहे हैं. उन्होंने बीट कांस्टेबल व्यवस्था, इंटेलीजेंस नेटवर्क और अपराध रोकथाम की रणनीति को प्रभावी बनाने की आवश्यकता बताई.
अलवर के दो मंत्रियों पर बोले: उन्होंने आरोप लगाया कि साइबर ठगी के बड़े नेटवर्क संचालित करने वाले मास्टरमाइंड तक पुलिस नहीं पहुंच रही, जबकि गरीब और भोले-भाले लोगों पर कार्रवाई कर मामलों का निस्तारण दिखाया जा रहा है. अलवर से केंद्रीय और राज्य के पर्यावरण मंत्री होने के बावजूद अवैध खनन जारी है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार पर भी बनती है.
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