राम मंदिर चढ़ावे चोरी की जांच की निष्पक्षता पर जूली ने उठाए सवाल, बोले-आखिर किसे बचाने के लिए बनाई गईं दो-दो SIT
नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाया कि भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए कि इस पूरे मामले की जांच केवल आठ कर्मचारियों तक क्यों सीमित रखी गई?.
Published : November 16, 2026 at 5:11 PM IST
जयपुरः अयोध्या में श्रीराम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी को लेकर सामने आ रहे खुलासों के बीच राजस्थान में भी सियासत गरमा गई है. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस मामले को लेकर भाजपा पर सीधा हमला बोला. उन्होंने दो-दो एसआईटी के गठन, जांच की दिशा और ट्रस्ट के पदाधिकारियों को मिली कथित क्लीन चिट पर सवाल उठाए. उन्होंने पूछा कि आखिर भाजपा सरकार किसे बचाने की कोशिश कर रही है? किसे बचाने के लिए सच छिपाया गया और सुप्रीम कोर्ट को गुमराह क्यों किया गया?.
जूली ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि 'राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी को लेकर हो रहे खुलासे भाजपा सरकार की नीयत और जांच की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं. सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब पहली एसआईटी जांच ही नहीं कर रही थी, तो उसकी रिपोर्ट के आधार पर ट्रस्ट के पदाधिकारियों को क्लीन चिट कैसे मिल गई? आखिर जांच की आंच बड़े जिम्मेदारों तक पहुंचने से कौन रोक रहा है?'.
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आठ कर्मचारियों तक ही क्यों सीमित रही जांच: नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाया कि भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए कि इस पूरे मामले की जांच केवल आठ कर्मचारियों तक ही क्यों सीमित रखी गई?. ट्रस्ट के जिम्मेदार पदाधिकारियों की भूमिका की जांच से परहेज क्यों किया जा रहा है?. क्या जांच की जिम्मेदारी केवल छोटे कर्मचारियों तक सीमित है या फिर बड़े पदों पर बैठे लोगों की जवाबदेही भी तय होगी? जूली ने कहा कि इन सवालों का जवाब देश की जनता को मिलना चाहिए.
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एसआईटी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करने पर भी उठाए सवालः जूली ने एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं किए जाने को लेकर कहा कि रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी भाजपा सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े करती है. आखिर चढ़ावे की कथित चोरी के कौन से ऐसे गहरे राज हैं, जिन्हें देश की जनता से छिपाया जा रहा है?. जूली ने कहा कि प्रभु श्रीराम के नाम पर चढ़ाया गया एक-एक रुपया करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास का प्रतीक है. ऐसे में चढ़ावे से जुड़े किसी भी तरह के भ्रष्टाचार या अनियमितता के आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. उन्होंने भाजपा से सवालों का जवाब देने और पूरे मामले की सच्चाई देश के सामने लाने की मांग की.