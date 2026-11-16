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राम मंदिर चढ़ावे चोरी की जांच की निष्पक्षता पर जूली ने उठाए सवाल, बोले-आखिर किसे बचाने के लिए बनाई गईं दो-दो SIT

टीकाराम जूली. ( ETV Bharat file photo )

जयपुरः अयोध्या में श्रीराम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी को लेकर सामने आ रहे खुलासों के बीच राजस्थान में भी सियासत गरमा गई है. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस मामले को लेकर भाजपा पर सीधा हमला बोला. उन्होंने दो-दो एसआईटी के गठन, जांच की दिशा और ट्रस्ट के पदाधिकारियों को मिली कथित क्लीन चिट पर सवाल उठाए. उन्होंने पूछा कि आखिर भाजपा सरकार किसे बचाने की कोशिश कर रही है? किसे बचाने के लिए सच छिपाया गया और सुप्रीम कोर्ट को गुमराह क्यों किया गया?.