निकाय चुनाव: जूली-रघु का सरकार पर हमला, बोले-जनता ने फैसला दिया तो फिर पुलिस-प्रशासन का सहारा क्यों?
पूर्व मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि अगर ऐसी स्थिति पैदा करनी थी तो फिर चुनाव ही क्यों कराए?.
Published : September 21, 2026 at 9:00 PM IST
जयपुर: प्रदेश में निकाय चुनाव में अध्यक्ष और सभापति चुनाव के बाद अब बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया. कांग्रेस ने चुनाव में भजनलाल सरकार पर सत्ता और पुलिस का दुरुपयोग करने के आरोप लगाए. विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पूर्व मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि अगर चुनाव में ऐसी ही स्थिति पैदा करनी थी तो फिर चुनाव ही क्यों करवाए?.
कांग्रेस वॉर रूम के बाहर सोमवार रात मीडिया से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, जनता ने मतदान के जरिए अपना फैसला दे दिया था. निकाय चुनाव में भाजपा और कांग्रेस को लगभग बराबर वोट मिले, जबकि भाजपा का वोट शेयर घटा और कांग्रेस के वोट शेयर में बढ़ोतरी हुई है. उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बावजूद पुलिस और प्रशासन के जरिए भाजपा जोड़तोड़ कर बोर्ड बनाने की कोशिश कर रही है. भाजपा जोड़तोड़ और पुलिस का सहारा लेकर हमसे ज्यादा बोर्ड बना ले, लेकिन जनता ने जनादेश सुना दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष ने पार्षदों को प्रभावित करने को पुलिस और प्रशासन का इस्तेमाल किया है.
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तिजारा के पार्षदों को हरियाणा पुलिस ने रोका: जूली ने कहा कि तिजारा के पार्षदों को हरियाणा पुलिस ने रोक रखा था. करीब दो घंटे पहले उन्हें छोड़ा गया. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर पार्षदों को किस आधार पर रोका और इसके लिए जिम्मेदार कौन है?. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राजस्थान और हरियाणा दोनों में कांग्रेस और निर्दलीय पार्षदों पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि उनके क्षेत्र के पार्षदों के घर जीएसटी की टीमें पहुंच रही हैं और प्रशासनिक कार्रवाई का डर दिखाया जा रहा है.
पटवारी से दिलाई मकान तोड़ने की धमकी: जूली ने एक दलित व्यक्ति के मामले का जिक्र किया एवं आरोप लगाया कि उसके घर पटवारी भेजकर मकान तोड़ने की बात कही गई. संबंधित व्यक्ति के पास ज्यादा संसाधन नहीं हैं, इसके बावजूद प्रशासनिक दबाव बनाया जा रहा है.उन्होंने अन्य मामले का जिक्र कर आरोप लगाया कि दुकानदारों को दुकान बंद करवाने की धमकी दी जा रही है. सरकार जिस स्तर की राजनीति कर रही है, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय है.
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सरकार को शर्म आनी चाहिए: पूर्व मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि सरकार को शर्म आनी चाहिए, लोकतंत्र का मजाक उड़ाया है. अगर ऐसी ही परिस्थितियां पैदा करनी थी तो फिर चुनाव ही क्यों कराए?. खुद ही चुनाव करके जीत जाते. उन्होंने कहा कि केकड़ी की उम्मीदवार के खिलाफ विधायक मुकदमा दर्ज करवाते हैं और उसको सुबह अरेस्ट करने की तैयारी रहती है. हमने हाईकोर्ट में याचिका लगाई. दोपहर 12:15 बजे हमें हाईकोर्ट में स्टे मिला और हम जीत गए.
एसडीएम-तहसीलदार ही फैसला करेंगे तो चुनाव क्यों?: पूर्व मंत्री शर्मा ने कहा कि चुनाव में सरकारी मशीनरी का जमकर दुरूपयोग किया गया. अगर एसडीएम और तहसीलदार ही ठप्पे लगाएंगे तो फिर चुनाव ही करवा रहे हो. जहां-जहां कांग्रेस के अच्छे परिणाम आने थे वो परिणाम पलटे गए उसमें इस सरकार की साजिश है. उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठे अधिकारी जिला कलेक्टर और एसपी पर दबाव बनाए रखे हुए थे ताकि ये अपना रिपोर्ट कार्ड दिल्ली में आलाकमान के सामने रख सकें.
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पद पर रहने का हक नहीं : रघु शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कोई पापुलेरिटी नहीं है. यह इनकी खोकली लोकप्रियता है. इनका आधार खत्म हो चुका है. धरातल पर मुख्यमंत्री भजनलाल अस्तित्व खो चुके हैं. नैतिकता के आधार पर उनका पद पर रहने का अधिकार नहीं है. उन्होंने राजस्थान की जनता के साथ छल किया है. इसके परिणाम इन्हें 2028 में भुगतने पड़ेंगे. उन्होंने कहा कि इस सरकार में यकीन करना मुश्किल है. इस तरह के चुनाव लोकतंत्र के साथ मजाक है. स्वाभाविक तौर पर निकाय चुनाव में भाजपा चुनाव जीत रही है चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो. भाजपा ने जिस तरह सत्ता का दुरुपयोग किया है, ऐसा राजस्थान के इतिहास में कभी किसी सरकार ने नहीं किया.
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