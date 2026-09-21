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निकाय चुनाव: जूली-रघु का सरकार पर हमला, बोले-जनता ने फैसला दिया तो फिर पुलिस-प्रशासन का सहारा क्यों?

जयपुर: प्रदेश में निकाय चुनाव में अध्यक्ष और सभापति चुनाव के बाद अब बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया. कांग्रेस ने चुनाव में भजनलाल सरकार पर सत्ता और पुलिस का दुरुपयोग करने के आरोप लगाए. विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पूर्व मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि अगर चुनाव में ऐसी ही स्थिति पैदा करनी थी तो फिर चुनाव ही क्यों करवाए?.

कांग्रेस वॉर रूम के बाहर सोमवार रात मीडिया से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, जनता ने मतदान के जरिए अपना फैसला दे दिया था. निकाय चुनाव में भाजपा और कांग्रेस को लगभग बराबर वोट मिले, जबकि भाजपा का वोट शेयर घटा और कांग्रेस के वोट शेयर में बढ़ोतरी हुई है. उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बावजूद पुलिस और प्रशासन के जरिए भाजपा जोड़तोड़ कर बोर्ड बनाने की कोशिश कर रही है. भाजपा जोड़तोड़ और पुलिस का सहारा लेकर हमसे ज्यादा बोर्ड बना ले, लेकिन जनता ने जनादेश सुना दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष ने पार्षदों को प्रभावित करने को पुलिस और प्रशासन का इस्तेमाल किया है.

नेता प्रतिपक्ष जूली और पूर्व मंत्री रघु शर्मा (ETV Bharat Jaipur)

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तिजारा के पार्षदों को हरियाणा पुलिस ने रोका: जूली ने कहा कि तिजारा के पार्षदों को हरियाणा पुलिस ने रोक रखा था. करीब दो घंटे पहले उन्हें छोड़ा गया. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर पार्षदों को किस आधार पर रोका और इसके लिए जिम्मेदार कौन है?. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राजस्थान और हरियाणा दोनों में कांग्रेस और निर्दलीय पार्षदों पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि उनके क्षेत्र के पार्षदों के घर जीएसटी की टीमें पहुंच रही हैं और प्रशासनिक कार्रवाई का डर दिखाया जा रहा है.

पटवारी से दिलाई मकान तोड़ने की धमकी: जूली ने एक दलित व्यक्ति के मामले का जिक्र किया एवं आरोप लगाया कि उसके घर पटवारी भेजकर मकान तोड़ने की बात कही गई. संबंधित व्यक्ति के पास ज्यादा संसाधन नहीं हैं, इसके बावजूद प्रशासनिक दबाव बनाया जा रहा है.उन्होंने अन्य मामले का जिक्र कर आरोप लगाया कि दुकानदारों को दुकान बंद करवाने की धमकी दी जा रही है. सरकार जिस स्तर की राजनीति कर रही है, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय है.

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