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डांगावास पहुंचे नेता प्रतिपक्ष जूली, बोले-विधानसभा में उठाएंगे मुद्दा, आरोप-कलेक्टर ने फोन नहीं किया रिसीव

कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का पार्टी की ओर से पीड़ित परिवारों को न्याय के लिए हरसंभव मदद का भरोसा.

Leader of the Opposition Julie met the affected families in Dangwas
डांगवास में पीड़ित परिवारों से मिले नेता प्रतिपक्ष जूली (ETV Bharat Nagaur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 11, 2026 at 5:31 PM IST

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नागौर: विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली मंगलवार को जिले के डांगावास गांव पहुंचे. जूली डांगावास प्रकरण के पीड़ित परिवारों से मिले. उन्होंने मृतकों के परिजनों की समस्याएं सुनीं और न्याय दिलाने के लिए हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया.

विधानसभा में उठाएंगे मुद्दा: नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, कांग्रेस पीड़ित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है. कांग्रेस मामले में न्याय सुनिश्चित कराने के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेगी. उन्होंने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो हाईकोर्ट में कानूनी प्रक्रिया और पैरवी में भी पार्टी पूरी मदद करेगी. जूली ने पीड़ित परिवारों को भरोसा दिलाया कि उनकी आवाज विधानसभा तक पहुंचाई जाएगी. इस मामले को सदन में प्रमुखता से उठाया जाएगा.

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कलेक्टर ने रिसीव नहीं किया कॉल: नेता प्रतिपक्ष ने घटना से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी भी ली. परिजनों से चर्चा की. उन्होंने कहा, पीड़ित परिवारों को न्याय मिलने तक कांग्रेस उनका साथ नहीं छोड़ेगी. इस दौरान उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर भी नाराजगी जताई. जूली ने आरोप लगाया कि उनके दौरे के दौरान प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया. उन्होंने जिला कलेक्टर से फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं की गई. इसे उन्होंने प्रशासन की गंभीर लापरवाही बताया. डांगावास दौरे के दौरान जूली के साथ विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष विक्रम स्वामी, अजमेर कांग्रेस जिला अध्यक्ष डॉ. राजकुमार जयपाल आदि मौजूद थे.

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ASSURANCE OF HELP TO VICTIMS
मृतकों के परिजनों की समस्याएं सुनीं
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