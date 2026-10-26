जूली का आरोप-मनरेगा और खाद्य सुरक्षा योजनाओं में कटौती से गरीब परेशान, दावा-दिल्ली रैली में राज्य से जाएंगे एक लाख लोग
नेता प्रतिपक्ष ने आदिवासी समुदाय से जुड़ी योजनाओं के बजट में कटौती का लगाया आरोप.
Published : October 26, 2026 at 2:36 PM IST
अलवर: विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जनकल्याणकारी योजनाओं में कटौती करने और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों से गरीब, जरूरतमंद और आदिवासी समुदाय प्रभावित हो रहा है. कांग्रेस मनरेगा और खाद्य सुरक्षा योजना आदि जनता से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाती रहेगी. जूली सोमवार को अलवर के मोतीडूंगरी स्थित अपने कार्यालय पर मीडिया से बात कर रहे थे.
प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार मनरेगा और खाद्य सुरक्षा योजना जैसी योजनाओं में कटौती कर रही है. इसका असर गरीब और जरूरतमंद परिवारों पर पड़ रहा है. उन्होंने आदिवासी समुदाय से जुड़ी योजनाओं के बजट में कटौती किए जाने का आरोप लगाते कहा कि सरकार को इन वर्गों की जरूरतों और हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए.
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संविधान की मूल भावना कमजोर : जूली ने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों से आमजन परेशान है. उन्होंने भाजपा सरकार पर संविधान की मूल भावना कमजोर करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस महंगाई, रोजगार, जनकल्याणकारी योजनाओं और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगती रहेगी. लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के सवालों का जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी है. कांग्रेस आमजन के हितों से जुड़े मुद्दों को उठाना जारी रखेगी.
पंचायत चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में रुझान: जूली ने दावा किया कि पंचायत चुनाव में अलवर समेत पूरे प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में रुझान दिख रहा है. पंचायत चुनाव में कई कांग्रेस समर्थित सरपंच भी जीत हासिल कर चुके हैं.
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दिल्ली रैली में राजस्थान से एक लाख लोग जाएंगे: नेता प्रतिपक्ष जूली ने प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, इंडिया गठबंधन की एक नवंबर को वोट चोरी, एसआईआर रद्द एवं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे एवं केंद्र सरकार के जनविरोधी कार्य, महंगाई समेत अन्य मुद्दों को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली में राजस्थान से एक लाख लोग जुटाने का लक्ष्य है. दिल्ली रैली में प्रदेश से एक लाख से ज्यादा लोग शामिल होंगे.
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