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जूली का आरोप-मनरेगा और खाद्य सुरक्षा योजनाओं में कटौती से गरीब परेशान, दावा-दिल्ली रैली में राज्य से जाएंगे एक लाख लोग

अलवर में मीडिया से बात करते जूली ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जनकल्याणकारी योजनाओं में कटौती करने और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों से गरीब, जरूरतमंद और आदिवासी समुदाय प्रभावित हो रहा है. कांग्रेस मनरेगा और खाद्य सुरक्षा योजना आदि जनता से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाती रहेगी. जूली सोमवार को अलवर के मोतीडूंगरी स्थित अपने कार्यालय पर मीडिया से बात कर रहे थे.