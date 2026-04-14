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जूली बोले-संविधान कितना भी अच्छा हो उसे लागू करने वालों की मंशा साफ नहीं तो लोगों की भलाई नहीं कर पाएगा...

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर का जीवन देश के शोषित, पीड़ित व दलितों की आवाज रहा. उनका जीवन गरीबों व पीड़ितों के संघर्ष के लिए रहा. बाबा साहेब ने देश के गरीब व शोषित वर्ग के लिए जबरदस्त संविधान दिया है. इसकी वजह से आज सब लोग आगे बढ़ सके हैं. बाबा साहेब ने कहा था कि चाहे संविधान कितना भी अच्छा हो, लेकिन उसके लागू करने वाले लोगों की मंशा अच्छी नहीं हो तो वह जनता के हित में काम नहीं कर पाएगा.

अलवर: विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि संविधान कितना भी अच्छा हो, यदि उसे लागू करने वाले लोगों की मंशा साफ नहीं तो वह जनता की भलाई नहीं कर पाएगा. उन्होंने आरोप लगाया, भाजपा की विचारधारा देश को तोड़ने वाली है. कांग्रेस लोगों को जोड़ती है. नेता प्रतिपक्ष जूली मंगलवार को अलवर में भीमराव अंबेडकर की जयंती पर पत्रकारों से बात कर रहे थे.

भाजपा का संविधान पर हमले का आरोप: जूली ने आरोप लगाया कि भाजपा के लोग रोजाना संविधान पर हमले कर रहे हैं. राजस्थान में भाजपा सरकार पंचायत व निकायों के चुनाव नहीं करा रही. केंद्र की भाजपा सरकार ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग व इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर रह संविधान को कमजोर किया जा रहा है. देश में एक ओर भाजपा व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तोड़ने की विचारधारा है. दूसरी ओर कांग्रेस की विचारधारा जोड़ने की. कांग्रेस नेता राहुल गांधी जिस तरह मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, वह विचारधारा जोड़ने की है.

युवा संविधान को कमजोर नहीं होने दें: प्रतिपक्ष नेता जूली ने युवाओं को आह्वान किया कि आज युवाओं की जिम्मेदारी है कि वे देश के संविधान को कमजोर नहीं होने दें. उन्होंने कहा कि भाजपा लोगों को जाति व धर्म के नाम पर लड़ाने का काम कर रही है. पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव नहीं करा तानाशाही कर रहे हैं. युवा मजबूती के साथ संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ें और संविधान को कमजोर नहीं होने दें.

अलवर में निकली बाइक व ट्रैक्टर रैली: अंबेडकर जयंती पर जूली ने अलवर शहर के अंबेडकर सर्किल स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए. बड़ी संख्या में युवा, महिलाएं, बुजुर्ग भी पहुंचे. अलवर शहर में विभिन्न जगहों से बाइक व ट्रैक्टर रैली भी निकाली गई. ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए अलवर पुलिस की ओर से अतिरिक्त जाप्ता लगाया गया. भगतसिंह सर्किल से अंबेडकर सर्किल तक के ट्रैफिक रूट को भी डायवर्ट किया गया.

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