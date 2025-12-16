ETV Bharat / state

टीकाराम जूली का सरकार पर हमला, बोले-1.55 लाख करोड़ का कर्ज बढ़ा, हर राजस्थानी पर एक लाख का कर्ज

जयपुर: राजस्थान सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर नाकाम रहने के गंभीर आरोप लगाए हैं. जूली ने दावा किया कि इस सरकार के कार्यकाल में राज्य का कर्ज 1.55 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है और अब हर राजस्थानी पर एक लाख रुपए से अधिक का कर्ज है. उन्होंने कहा कि यह कर्ज वित्त वर्ष 2025-26 तक बढ़कर 7.26 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है.

जूली ने पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बहस की चुनौती स्वीकार करते हुए कहा, 'मैं मुख्यमंत्री से बहस के लिए तैयार हूं. समय और स्थान वे बता दें.' नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार ने दो बजट में कुल 1727 घोषणाएं कीं, जिनमें से केवल 754 ही पूरी हो पाई हैं. उनके अनुसार 1256 घोषणाएं लंबित हैं और 760 पर अभी तक कोई कार्य ही नहीं हुआ है, लेकिन आज की वर्तमान स्थिति क्या है वह सरकार को पता नहीं है.

सरकारी स्कूलों में घटा नामांकन: उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या 2023-24 के 1.67 करोड़ से घटकर 2024-25 में 1.62 करोड़ रह गई है, यानी 5 लाख विद्यार्थियों की कमी आई है. कॉलेजों में भी 14,000 विद्यार्थियों की संख्या घटी है.

रोजगार का वादा अधूरा: जूली ने कहा कि सरकार ने चार लाख नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन दो साल में केवल 95 हजार नियुक्तियां हुई हैं, जो पिछली सरकार की शुरू की गई प्रक्रियाओं का नतीजा हैं. उन्होंने दावा किया कि 1.53 लाख नौकरियों की जो प्रक्रिया चल रही है, उनमें अधिकांश चतुर्थ श्रेणी और सफाई कर्मचारियों के पद हैं.

एमओयू पर उठाए सवाल: नेता प्रतिपक्ष ने प्रेदश में 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू होने के सरकारी दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार के पास यह बताने को कोई जानकारी नहीं है कि 8 लाख करोड़ रुपए के एमओयू कहां और कैसे 'जमीन पर उतारे गए'.

मुख्यमंत्री पर कसा तंज: जूली ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर तंज कसते हुए कहा कि वे राजस्थान के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने दो साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की. उन्होंने सरकार के 70 प्रतिशत वादे पूरे करने के दावे को 'जनता के साथ धोखा' बताया.

