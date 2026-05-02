जूली बोले- सीएम भजनलाल का डबल इंजन प्रदेश में फेल, नौकरी के नाम पर निकाल रहे संविदा भर्ती
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने विभिन्न मुद्दों को लेकर भजनलाल सरकार पर निशाना साधा.
Published : May 2, 2026 at 5:07 PM IST
अलवरः विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर तंज कसते हुए कहा कि कहने को यहां डबल इंजन की सरकार है, लेकिन हकीकत में यह चार गुना फेल है. उन्होने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में अधिकारी ही नहीं, विधायकों को पीटा जा रहा है और मुख्यमंत्री की कोई मॉनिटरिंग नहीं है. वहीं, चार लाख नौकरी देने की घोषणा करने वाली सरकार संविदा पर भर्ती निकाल युवाओं से छल कर रही है. प्रतिपक्ष नेता जूली शनिवार को अलवर स्थित अपने कार्यालय पर पत्रकारों से बात कर रहे थे.
प्रतिपक्ष नेता जूली ने कहा कि भाजपा ने अग्निवीर के माध्यम से सेना में संविदा पर भर्ती का टेस्ट करके देख लिया, तो अन्य विभागों में संविदा पर भर्तियां होनी ही थी. उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अग्निवीर के बाद अब नौकरी के नाम पर शिक्षक वीर, डॉक्टर वीर आदि भर्ती ही निकाली जाएगी. उन्होंने कहा कि कहने को भाजपा सरकार चार लाख नौकरी देने की बात करती है, तो फिर वह भर्ती क्यों नहीं निकालती?. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के दौरान संविदा भर्ती को लेकर बनाए गए नियमों की पालना तक नहीं की गई. उन्होंने कहा कि संविदा पर नौकरी निकालकर भाजपा सरकार की ओर से युवाओं को ठगा जा रहा है. संविदा नौकरी के नाम पर युवाओं का शोषण किया जा रहा है.
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सरकार कर्मचारी विरोधीः प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि प्रदेश की भाजपा सरकार युवा ही नहीं, बल्कि कर्मचारी विरोधी भी है. उन्होंने कहा कि अब सरकार द्वारा कर्मचारियों को पीएल अवकाश के बदले मिलने वाले नकद राशि लाभ को भी बंद करने की आशंका है. वहीं, आरजीएचएस योजना में कर्मचारियों व पेंशनर्स की ओर से राशि काटे जाने के बाद भी उन्हें दवाइयां नहीं मिल पा रही है, कारण है कि सरकार ने भुगतान ही नहीं किया. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में डबल इंजन सरकार का मॉडल चार गुना फेल है. प्रतिपक्ष नेता जूली ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम वर्ष 2023 में ही पास हो गया था. उन्होंने बताया कि भाजपा नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम पर लोगों को गुमराह करना चाहती है, जबकि वास्तविकता यह है कि इस अधिनियम के नाम पर वह मनमाना परिसीमन करना चाहती है.
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प्रदेश में विधायक से मारपीटः प्रतिपक्ष नेता जूली ने आरोप लगाया कि प्रदेश में विधायक से मारपीट करने की खबर आई, यह अपने आप में अजीब घटना थी और पहली बार सुनने में आई. विधायक के साथ मारपीट का मुकदमा दर्ज कराने के बाद अधिकारियों को अरेस्ट कराया तो सारी बातें बाहर आई. उन्होंने बताया कि इस घटना में अधिकारियों को बेरहमी से पीटा गया और उन्होंने सार्वजनिक तौर पर चोटें दिखाई गई. उन्होंने कहा कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ और इतनी बड़ी घटना के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई. उन्होंने कहा कि इस घटना की जांच सीनियर जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर निष्पक्ष करानी चाहिए और जो भी दोषी हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो.