ETV Bharat / state

जूली बोले- सीएम भजनलाल का डबल इंजन प्रदेश में फेल, नौकरी के नाम पर निकाल रहे संविदा भर्ती

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली . ( ETV Bharat alwar file photo )

अलवरः विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर तंज कसते हुए कहा कि कहने को यहां डबल इंजन की सरकार है, लेकिन हकीकत में यह चार गुना फेल है. उन्होने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में अधिकारी ही नहीं, विधायकों को पीटा जा रहा है और मुख्यमंत्री की कोई मॉनिटरिंग नहीं है. वहीं, चार लाख नौकरी देने की घोषणा करने वाली सरकार संविदा पर भर्ती निकाल युवाओं से छल कर रही है. प्रतिपक्ष नेता जूली शनिवार को अलवर स्थित अपने कार्यालय पर पत्रकारों से बात कर रहे थे. प्रतिपक्ष नेता जूली ने कहा कि भाजपा ने अग्निवीर के माध्यम से सेना में संविदा पर भर्ती का टेस्ट करके देख लिया, तो अन्य विभागों में संविदा पर भर्तियां होनी ही थी. उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अग्निवीर के बाद अब नौकरी के नाम पर शिक्षक वीर, डॉक्टर वीर आदि भर्ती ही निकाली जाएगी. उन्होंने कहा कि कहने को भाजपा सरकार चार लाख नौकरी देने की बात करती है, तो फिर वह भर्ती क्यों नहीं निकालती?. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के दौरान संविदा भर्ती को लेकर बनाए गए नियमों की पालना तक नहीं की गई. उन्होंने कहा कि संविदा पर नौकरी निकालकर भाजपा सरकार की ओर से युवाओं को ठगा जा रहा है. संविदा नौकरी के नाम पर युवाओं का शोषण किया जा रहा है. पढ़ेंः उदयपुर दौरे पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, मासूमों की मौत पर जताई चिंता, स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठाए सवाल