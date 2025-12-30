ETV Bharat / state

जूली का सीएम को पत्र, सरिस्का के पांडुपोल मंदिर का सिलिबेरी गेट फिर खोला जाए...

प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने बताया कि सरिस्का स्थित पांडुपोल हनुमान मंदिर प्रदेश ही नहीं, बल्कि देशभर के श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है. यहां प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु दर्शनों को पहुंचते हैं. पांडुपोल मंदिर तक पहुंचने के लिए सिलीबेरी गेट वर्षों से श्रद्धालुओं और स्थानीय ग्रामीणों का सुविधाजनक मार्ग रहा है. इसे बिना वैकल्पिक व्यवस्था के बंद करने से ग्रामीणों और श्रद्धालुओं में आक्रोश ​है. ग्रामीणों ने सिलीबेरी गेट को पुनः खोलने के लिए ज्ञापन भी दिया.

अलवर: विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरिस्का अभयारण्य स्थित पांडुपोल हनुमान मंदिर के सिलीबेरी गेट को बिना आदेश और वैकल्पिक व्यवस्था के श्रद्धालुओं के लिए बंद करने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया. उन्होंने चेताया कि सरकार भक्त और भगवान के मार्ग में बाधा उत्पन्न नहीं करे. सिलीबेरी गेट को आमजन के लिए पुनः खोलने को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा.

जूली ने बताया कि इस गेट को बंद करने से वृद्ध, महिला, बच्चों और बीमारों को दुर्गम मार्ग से लम्बी दूरी तय कर पांडुपोल मंदिर जाना पड़ता है. इससे स्थानीय ग्रामीणों के आवागमन, रोजगार और क्षेत्रीय व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है. उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं की परेशानी को देखते मंदिर के सिलीबेरी गेट को अविलम्ब खोलने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है.

महाभारत काल का मंदिर: पांडुपोल हनुमान मंदिर महाभारत काल का ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है. यह मंदिर टाइगर रिजर्व सरिस्का के अंदर है. अलवर व राजस्थान ही नहीं, बल्कि हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, मध्ययप्रदेश सहित अन्य राज्यों के बड़ी संख्या में लोग यहां हनुमानजी की लेटी प्रतिमा के दर्शन करने आते हैं. इस मंदिर की अलवर जिले में बड़ी मान्यता है. कोई भी शुभ कार्य से पहले लोग मत्था टेकते हैं और सफलता की कामना करते हैं. मंदिर तक आसपास के ग्रामीणों की आवाजाही के लिए सिलीबेरी गेट की सुविधा लंबे समय से रही है. पिछले दिनों वन विभाग ने सिलीबेरी गेट से आवाजाही पर पाबंदी लगा दी. इससे ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई. ग्रामीण सरकार से पांडूपोल जाने के लिए सिलीबेरी गेट को आमजन के लिए खोलने की मांग कर रहे हैं.

पढ़ें:पांडुपोल मंदिर में दर्शन के लिए यहां के निजी वाहनों को सरिस्का में मिलेगा नि:शुल्क प्रवेश