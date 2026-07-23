रामपुर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय, जौहर यूनिवर्सिटी के छात्रों से मिले, बोले- यह शिक्षा का केंद्र, इसे गिराने का आदेश गलत
छात्रों के समर्थन में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने पहले छात्रों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनीं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 23, 2026 at 4:08 PM IST|
Updated : July 23, 2026 at 4:55 PM IST
रामपुर : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में सपा का 45 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचा. आरडीए (रामपुर विकास प्राधिकरण) द्वारा यूनिवर्सिटी के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण आदेश के विरोध में पिछले कई दिनों से छात्र यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट पर धरना दे रहे हैं. छात्रों के समर्थन में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने पहले छात्रों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनीं. छात्रों ने अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन भी नेता प्रतिपक्ष को सौंपा.
प्रतिनिधिमंडल में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय, कई विधायक, पूर्व मंत्री और विभिन्न जिलों के जिला अध्यक्ष शामिल रहे. रामपुर पहुंचने के बाद प्रतिनिधिमंडल ने जौहर यूनिवर्सिटी का दौरा किया, जहां पिछले कई दिनों से छात्र यूनिवर्सिटी के भवनों को बचाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं. छात्रों ने कहा कि यूनिवर्सिटी से हजारों विद्यार्थियों का भविष्य जुड़ा हुआ है और यदि भवनों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होती है, तो उनकी शिक्षा प्रभावित होगी. छात्रों ने मांग की कि यूनिवर्सिटी को सुरक्षित रखा जाए और उनकी पढ़ाई बिना किसी बाधा के जारी रहे.
नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने कहा कि छात्रों द्वारा दिए गए ज्ञापन का अध्ययन किया जाएगा और उसे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव तक पहुंचाया जाएगा. उन्होंने कहा कि छात्रों की चिंताओं को गंभीरता से लिया जाएगा और उनके हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा. छात्रों की सबसे बड़ी चिंता उनका भविष्य है.
उन्होंने कहा, यदि यूनिवर्सिटी बंद होती है तो हजारों छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा. यह शिक्षा का केंद्र है, इसे गिराने का आदेश गलत है. समाजवादी पार्टी छात्रों के साथ खड़ी है. उन्होंने राज्य सरकार पर राजनीतिक द्वेष की भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगाया और कहा कि इस पूरे मामले को राजनीतिक नजरिए से देखा जा रहा है.
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