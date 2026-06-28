राहुल गांधी का प्रभारियों और पीसीसी अध्यक्षों को पत्र, बोले-युवाओं पर हो रहे अन्याय और शोषण की सच्चाई को सामने लाना होगा
राहुल ने कांग्रेस प्रभारियों एवं पीसीसी अध्यक्षों को लिखे पत्र में कहा, एनएसयूआई और युवा कांग्रेस छात्रों के गूंज कार्यक्रम के लिए मदद करें.
Published : June 28, 2026 at 2:32 PM IST
जयपुर: नीट पेपर लीक और विद्यार्थियों की आत्महत्या मामले को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 17 जून को कोटा में विद्यार्थियों से संवाद किया था. अब देशभर के 28 शहरों में पार्टी के अग्रिम संगठन एनएसयूआई और युवा कांग्रेस की ओर से 30 जून से छात्रों की गूंज कार्यक्रम शुरू किया जाएगा. 40 दिन के इस कार्यक्रम का पहला अभियान 9 अगस्त को दिल्ली रैली के साथ संपन्न होगा. हालांकि दिलचस्प यह है कि राहुल ने इस अभियान को पूरी तरीके से गैर राजनीतिक रखते हुए कांग्रेस संगठन को इस अभियान से दूर रखा. हालांकि 30 जून से शुरू हो रहे इस अभियान को सफल बनाने को राहुल ने पार्टी के तमाम राष्ट्रीय महासचिव, प्रदेश प्रभारियों और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों को पत्र लिखा है. इस मामले में एनएसयूआई और युवा कांग्रेस की मदद करने का आग्रह भी किया है.
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पत्र में कहा कि भारत के युवा आज अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहे हैं. प्रश्न पत्र लीक, परीक्षाएं रद्द, बार-बार पुनः परीक्षाएं, सरकारी भर्तियों में देरी, सरकारी पदों का खाली रहना, बढ़ती बेरोजगारी और शिक्षा की बढ़ती लागत ने युवाओं तथा उनके परिवारों को गहरी परेशानी में डाल दिया है.
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एजुकेशन सिस्टम पर बोले: राहुल ने कहा कि कोटा में छात्रों की गूंज रैली में हमने हमारी शिक्षा व्यवस्था पर संवाद की एक शृंखला शुरू की. हम सभी जानते हैं कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था युवाओं पर अत्यधिक दबाव डालती है. उनके परिवारों को कर्ज लगातार तनाव और कठिनाइयों के चक्र में धकेल देती है, जबकि इसका उद्देश्य युवाओं को उनके करियर के चुनाव में सहयोग देना और उनके उज्जवल भविष्य के निर्माण में मदद करना होना चाहिए. राहुल ने अपने पत्र में लिखा कि हमें भारत के युवाओं पर हो रहे इस अन्याय और शोषण की सच्चाई को सामने लाना होगा. इस संदेश को पूरे देश में समन्वित और प्रभावित तरीके से पहुंचाने के लिए जन आंदोलन तैयार करना होगा.
अभियान में सहयोग की अपील: राहुल गांधी ने पार्टी के प्रदेश प्रभारियों, राष्ट्रीय महासचिवों और प्रदेशाध्यक्षों से आग्रह करते हुए कहा, मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि युवा कांग्रेस और एनएसयूआई की ओर से देश भर में चलाए जाने वाले छात्रों की गूंज अभियान के सफल संचालन के लिए उन्हें पूरा सहयोग और समर्थन दें. हम सब मिलकर युवाओं को इस दमनकारी व्यवस्था से मुक्त करने और ऐसी नई व्यवस्था की नींव रखने का संकल्प लें, जो उन्हें वो अवसर और सहयोग दे जिसके वे वास्तविक हकदार हैं.
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