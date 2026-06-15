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राहुल 17 जून को आएंगे कोटा: लाइव कंसर्ट व नीट पेपर लीक प्रभावित स्टूडेंट की दिखाई जाएगी स्टोरी...फिर करेंगे संवाद

दशहरा मैदान में तीन से चार घंटे का कार्यक्रम छात्रों पर केंद्रित होगा और राहुल उनके सवालों का जवाब देंगे.

Mahila Congress Meeting
महिला कांग्रेस की बैठक (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 15, 2026 at 8:55 PM IST

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Updated : June 15, 2026 at 9:00 PM IST

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कोटा: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी बुधवार को कोटा आएंगे. वे यहां नीट यूजी परीक्षा में पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों से संवाद करेंगे. वे बुधवार शाम दिल्ली से ट्रेन से कोटा पहुंचेंगे और दशहरा मैदान में कार्यक्रम में भाग लेंगे. कांग्रेस जिलाध्यक्ष राखी गौतम ने बताया कि दशहरा मैदान के श्रीराम रंगमंच पर यह कार्यक्रम छात्रों पर केंद्रित होगा और राहुल युवाओं के सवालों का जवाब देंगे. यह संवाद करीब 3 से 4 घंटे का होगा. हालांकि, राहुल रात में कोटा रुकेंगे या लौट जाएंगे, यह अभी क्लियर नहीं है.

लाइव कंसर्ट व स्टूडेंट की स्टोरी: कोटा देहात कांग्रेस जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने बताया कि राहुल गांधी के कार्यक्रम में पहले लाइव कंसर्ट होगा. इसमें पॉप सिंगर लश्करी और कर्मा परफॉर्म करेंगे. इसके बाद नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक से प्रभावित स्टूडेंट की स्टोरी दिखाई जाएगी. कांग्रेस नेताओं के मुताबिक यह पूरी तरह से स्टूडेंट का कार्यक्रम है. इसमें किसी तरह की राजनीतिक बयानबाजी या भाषण नहीं होगा. इसके बाद राहुल स्टूडेंट्स से वन टू वन बात करेंगे.

पढ़ें: पेपर लीक के खिलाफ कांग्रेस का बिगुल, राहुल गांधी कोटा से शुरू करेंगे देशव्यापी अभियान - RAHUL GANDHI

कांग्रेस दिखा रही एकजुटता: राहुल के कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस अभी एकजुट नजर आ रही है. बीते दिनों कई कार्यक्रमों में नेताओं में आपसी कहासुनी और मंच साझा नहीं करने की घटनाएं हुई थी. कोटा कार्यक्रम को लेकर स्टेशन रोड के एक होटल में कोटा और बूंदी के नेताओं की बैठक हुई. इसमें विधायक शांति धारीवाल, हरिमोहन शर्मा, अशोक चांदना, सीएल प्रेमी के अलावा पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल, एआईसीसी सचिव पूनम पासवान, कोटा प्रभारी पुष्पेंद्र भारद्वाज और अन्य नेता शामिल हुए.

Congress leaders discussing Rahul Gandhi's visit.
राहुल गांधी के दौरे पर चर्चा करते कांग्रेस नेता (ETV Bharat Kota)

राखी गौतम ने बताया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ व यूथ कांग्रेस एकजुट होकर छात्रों से संपर्क कर रही है. अलग-अलग इलाकों में छात्रों को कार्यक्रम के लिए आमंत्रित कर रही है, ताकि राहुल उनसे संवाद कर सकें.

इन मुद्दों पर चर्चा: महिला कांग्रेस कोटा शहर जिलाध्यक्ष शालिनी गौतम ने बताया कि राहुल के छात्र संवाद कार्यक्रम के लिए जिला कांग्रेस कार्यालय में बैठक हुई. महिला कांग्रेस को जनसंपर्क, छात्र समन्वय, महिला सहभागिता, वार्डवार संपर्क और संगठनात्मक व्यवस्थाओं की जिम्मेदारियां दी. राहुल नीट परीक्षा धांधली, सीबीएसई, विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ और बढ़ती बेरोजगारी पर चर्चा करेंगे. राहुल स्टूडेंट्स से सीधे रूबरू होंगे. उनकी समस्या, सुझाव और मन की बात सुनेंगे. बैठक में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव दीप्ति सिंह भी मौजूद रहीं.

पढ़ें: प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्रों से सीधे बात करेंगे राहुल गांधी, 17 जून को कोटा से करेंगे राष्ट्रव्यापी संवाद की शुरुआत

Last Updated : June 15, 2026 at 9:00 PM IST

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