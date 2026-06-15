ETV Bharat / state

राहुल 17 जून को आएंगे कोटा: लाइव कंसर्ट व नीट पेपर लीक प्रभावित स्टूडेंट की दिखाई जाएगी स्टोरी...फिर करेंगे संवाद

कोटा: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी बुधवार को कोटा आएंगे. वे यहां नीट यूजी परीक्षा में पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों से संवाद करेंगे. वे बुधवार शाम दिल्ली से ट्रेन से कोटा पहुंचेंगे और दशहरा मैदान में कार्यक्रम में भाग लेंगे. कांग्रेस जिलाध्यक्ष राखी गौतम ने बताया कि दशहरा मैदान के श्रीराम रंगमंच पर यह कार्यक्रम छात्रों पर केंद्रित होगा और राहुल युवाओं के सवालों का जवाब देंगे. यह संवाद करीब 3 से 4 घंटे का होगा. हालांकि, राहुल रात में कोटा रुकेंगे या लौट जाएंगे, यह अभी क्लियर नहीं है.

लाइव कंसर्ट व स्टूडेंट की स्टोरी: कोटा देहात कांग्रेस जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने बताया कि राहुल गांधी के कार्यक्रम में पहले लाइव कंसर्ट होगा. इसमें पॉप सिंगर लश्करी और कर्मा परफॉर्म करेंगे. इसके बाद नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक से प्रभावित स्टूडेंट की स्टोरी दिखाई जाएगी. कांग्रेस नेताओं के मुताबिक यह पूरी तरह से स्टूडेंट का कार्यक्रम है. इसमें किसी तरह की राजनीतिक बयानबाजी या भाषण नहीं होगा. इसके बाद राहुल स्टूडेंट्स से वन टू वन बात करेंगे.

पढ़ें: पेपर लीक के खिलाफ कांग्रेस का बिगुल, राहुल गांधी कोटा से शुरू करेंगे देशव्यापी अभियान - RAHUL GANDHI

कांग्रेस दिखा रही एकजुटता: राहुल के कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस अभी एकजुट नजर आ रही है. बीते दिनों कई कार्यक्रमों में नेताओं में आपसी कहासुनी और मंच साझा नहीं करने की घटनाएं हुई थी. कोटा कार्यक्रम को लेकर स्टेशन रोड के एक होटल में कोटा और बूंदी के नेताओं की बैठक हुई. इसमें विधायक शांति धारीवाल, हरिमोहन शर्मा, अशोक चांदना, सीएल प्रेमी के अलावा पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल, एआईसीसी सचिव पूनम पासवान, कोटा प्रभारी पुष्पेंद्र भारद्वाज और अन्य नेता शामिल हुए.