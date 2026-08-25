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Excusive: नेता प्रतिपक्ष जूली बोले-विपक्ष के सवालों से भाग रही सरकार, निकाय-पंचायत चुनाव में जनता देगी जवाब

जूली: हम जवाब मांगते हैं और सरकार जवाब नहीं देती तो हम क्या ताली बजाने विधानसभा गए हैं? विपक्ष का काम जनता की आवाज उठाना है. हम जनता के सवाल लेकर सदन में आते हैं. सरकार उनका जवाब देगी तो सदन चलेगा, लेकिन सरकार चाहती है कि विपक्ष के मुद्दों पर चर्चा न हो और हंगामे के बीच बिल पास कराकर सदन से निकल लिए जाएं. मंत्रियों के पास विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं है. हमने बच्चों की स्थिति पर चर्चा की मांग की. सरकार चाहती तो दो-तीन घंटे का समय तय कर चर्चा करा सकती थी, लेकिन जब विपक्ष की आवाज नहीं सुनी जाएगी, जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी तो फिर सदन में हंगामा तो होगा ही. पहले दिन हमें विधानसभा में जाने से रोका गया. जिस गेट से रोका, उसी गेट से वासुदेव देवनानी जब विधायक थे, तब प्रदर्शन करते हुए गए थे. पिछले सत्र में विपक्ष आठ दिन इसी गेट से प्रदर्शन करते हुए विधानसभा गया.मानसून सत्र में भी दूसरे दिन हम इसी गेट से प्रदर्शन करते गए.फिर किस नियम के तहत हमें रोका गया? किसके आदेश से रोका गया? सरकार को इसका जवाब देना चाहिए.

जूली: बिल्कुल, सरकार पहले दिन से जवाब देने से बच रही थी. अब स्थिति यह हो गई है कि सरकार सवालों से भाग रही है. पहले कम से कम भागते तो नहीं थे. जय श्रीराम और भारत माता के जयकारे लगाकर सवालों से बचने की कोशिश करते थे, लेकिन अब तो भागने का रास्ता अपना रहे हैं. यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है. विधानसभा में अगर सरकार की जवाबदेही तय नहीं होगी तो हम अपनी ही लोकतांत्रिक संस्था को कमजोर करेंगे.यह स्थिति ऐसी है जैसे बाड़ ही खेत को खाने लगे. सरकार ने इतना छोटा सत्र बुलाया, अब कह रहे हैं कि निकाय चुनाव होने हैं. अगर निकाय चुनाव थे तो विधानसभा का सत्र एक महीने पहले बुला लेते, किसने रोका था? वास्तव में यह सत्र केवल अनुदान मांगें और कुछ विधेयक रखने को बुलाया गया. खेजड़ी का कानून पिछले सत्र में ही पेश किया जाना था. बीकानेर में आंदोलन चल रहा था. साधु-संत आंदोलन कर रहे थे, सरकार के तीन मंत्री वहां गए और संतों से वादे कर आए, लेकिन पिछला सत्र निकल गया और यह सत्र भी निकल गया. अब नवंबर में विधानसभा सत्र बुलाने की बात कही जा रही है. मुझे नहीं लगता कि नवंबर में भी सरकार सत्र बुलाएगी. मौजूदा समय में सदन बेहद महत्वपूर्ण था. शिक्षा, चिकित्सा, कानून-व्यवस्था, भ्रष्टाचार और जनता की दूसरी गंभीर समस्याओं पर चर्चा होनी चाहिए थी.

जयपुर: राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र छोटा रहने और सदन में जनहित के मुद्दों पर चर्चा नहीं होने को लेकर सियासत गरमा गई है. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर जवाबदेही से बचने का आरोप लगाया. उनका कहना था, सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब देने के बजाय सदन को सीमित करना चाहती है. जूली ने शिक्षा, चिकित्सा, कानून-व्यवस्था, भ्रष्टाचार, महंगाई, पंचायत-निकाय चुनाव और जयपुर की बदहाल स्थिति को लेकर ईटीवी भारत के संवाददाता फिरोज सैफी से खास बातचीत की. पेश से बातचीत के प्रमुख अंश-

जूली: आज देश में डबल इंजन सरकार है. 21वीं सदी में भी हमारे बच्चों के स्कूल बदहाल हैं. बच्चे दबकर मर रहे हैं. कल भी डूंगरपुर में स्कूल की इमारत गिरने की घटना सामने आई है. बच्चों की जिंदगी भगवान भरोसे है. मैंने विधानसभा में सवाल लगाया था. सरकार के जवाब में सामने आया कि 611 स्कूलों की बिल्डिंग ही नहीं है और 3,768 स्कूल पिछले साल जर्जर घोषित किए गए थे. सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे साल में सरकार एक भी स्कूल तैयार नहीं कर पाई,आप खुद का घर बनाकर देखिए, कितने समय में तैयार हो जाता है.बच्चों के स्कूल बनाने में इतना समय क्यों लग रहा है? सरकार प्रेस नोट जारी कर कहती है कि 1,200 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, लेकिन मेरे विधानसभा सवाल के जवाब में 550 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही गई है. दोनों आंकड़ों में इतना बड़ा अंतर क्यों है? सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि वास्तविकता क्या है, रोज स्कूलों की इमारतें गिर रही हैं. बच्चों की सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए. हमारी सरकार राइट टू एजुकेशन लेकर आई, नवोदय विद्यालय आए, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल शुरू किए. हमने शिक्षा के क्षेत्र में कई नवाचार किए. अब यह सरकार बताए कि उसने शिक्षा के क्षेत्र में क्या नया किया?

सवाल : वन स्टेट-वन इलेक्शन बात हो रही थी, लेकिन निकाय और पंचायत चुनाव साथ नहीं हो पा रहे हैं?

जूली : सरकार लॉटरी ही साथ नहीं निकाल पा रही, चुनाव क्या साथ कराएगी? इनकी हालत खराब है, सरकार भाग रही है, लेकिन जनता सब देख रही है. निकाय और पंचायत चुनाव में जनता इन्हें सबक सिखाएगी.भाजपा को चुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा.

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सवाल: प्याज और चीनी की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं. क्या महंगाई निकाय चुनाव का बड़ा मुद्दा होगा?

जूली : महंगाई तो आज हर घर का मुद्दा है. आटा, दाल, चावल और रोजमर्रा की हर चीज महंगी हो रही है. वर्ष 2014 और 2026 के आंकड़े उठाकर देख लीजिए, कई चीजों की कीमतें लगभग दोगुनी हो गई, लेकिन सवाल यह है कि क्या आम आदमी की आमदनी भी दोगुनी हुई है? नहीं हुई. महंगाई बढ़ती जा रही है, आमदनी घटती जा रही है. गरीब अपना पेट कैसे भरेगा? मध्यम वर्ग अपना घर कैसे चलाएगा? सरकार को इसकी चिंता होनी चाहिए, लेकिन सरकार की प्राथमिकता क्या है, यह जनता देख रही है. सरकार की मॉनिटरिंग कहां है? सरकार क्या कर रही थी? कुछ नहीं. सरकार के पास घूमने के लिए हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज हैं. बड़े-बड़े भाषण हैं. प्रेस फ्रीडम में 157 में नंबर में पहुंच चुके हैं. जनता के बीच जाकर कौन पूछ रहा है कि उनकी हालत क्या है. महंगाई के दौर में वह कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं. क्या विधानसभा लोकसभा में इस पर चर्चा हुई कोई इस मुद्दे पर चर्चा करना नहीं चाहता. संसद नहीं चलाई गई राहुल गांधी पूछते रहे कि बच्चों पर पैलेट गन किसके आदेश से चलाई गई. जवाब तक नहीं दिया गया. लोकसभा खत्म होने के बाद कहा गया कि राहुल गांधी पूछते तो हम जवाब देते. सवाल संसद में पूछा गया था तो जवाब भी संसद में देना चाहिए था. यह लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं जनता इनका इलाज करेगी.

सवाल : क्या लगता है कि निकाय चुनाव में कांग्रेस के बोर्ड बनेंगे?

जूली: शत-प्रतिशत कांग्रेस के बोर्ड बनेंगे. हमारा काम बोल रहा है. कांग्रेस के समय नगर निकायों में जो विकास कार्य हुए, उन्हें जनता आज भी याद करती है. दूसरी तरफ भाजपा सरकार ने योजनाओं और सुविधाओं को कमजोर किया है. महिलाओं और बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल पा रही. युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा.बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही है.किसानों को सब्सिडी नहीं मिल रही. शहरों में सफाई के ठेके पांच गुना तक बढ़ा दिए गए, लेकिन सफाई व्यवस्था आधी भी नहीं हुई. आखिर पैसा कहां जा रहा है? भ्रष्टाचार कहां हो रहा है? थोड़ी सी बारिश होती है और जयपुर की सड़कें जाम हो जाती हैं. सीवरेज जाम हो जाते हैं. रास्ते बंद हो जाते हैं, जाम लग जाता है. इसका जवाब कौन देगा, प्रधानमंत्री मोदी ने जयपुर को स्मार्ट सिटी घोषित कर रखा है. क्या यही स्मार्ट सिटी है, आखिर स्मार्ट सिटी का पैसा कहां जा रहा है, इसका जवाब भी भाजपा को देना पड़ेगा.

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