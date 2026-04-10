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नेता प्रतिपक्ष जूली का आरोप- गोमांस बेचने वालों से भाजपा लेती है चंदा, नहीं रोक पाए गोतस्करी

टीकाराम का आरोप- गाय को राज्य माता का दर्जा देने का वादा नहीं निभाया. केवल बेसहारा कहने से गोवंश का भला नहीं होगा.

Tikaram Jully, Leader of the Opposition
टीकाराम जूली, नेता प्रतिपक्ष (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 10, 2026 at 2:15 PM IST

5 Min Read
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अलवर: विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि भाजपा गोमांस बेचने वालों से चंदा लेती है. उन्होंने प्रदेश में गोतस्करी की घटनाएं बढ़ने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि भाजपा गाय के नाम पर वोट लेकर सरकार में आई, लेकिन गाय को राज्य माता का दर्जा देने का वादा नहीं निभाया. भाजपा केवल गाय के नाम पर राजनीति करती है. उन्होंने कहा कि सरकार की कोई सुन नहीं रहा. मंत्री कर्मचारी व अधिकारियों पर भड़क रहे हैं. सरकार के लोग राज्य को लूटने में लगे हैं. जूली शुक्रवार को अलवर में अपने कार्यालय पर मीडिया से बात कर रहे थे.

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम नेता जूली ने आरोप लगाया कि भाजपा ने गोमांस बेचने वालों से चंदा लिया है. यह ऑन-रिकॉर्ड है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में बीफ का एक्सपोर्ट बढ़ा है. भाजपा केवल वोट लेने के लिए गाय की बात करती है. उन्होंने तंज कसा कि राज्य सरकार ने गाय को आवारा की जगह बेसहारा कहने की बात की है, इससे गोवंश का भला नहीं होगा. भाजपा सरकार ने गोशालाओं का अनुदान नहीं बढ़ाया. गोशालाओं को अनुदान देने को सरकार के पास बजट नहीं आ रहा.

नेता प्रतिपक्ष जूली बोले... (ETV Bharat Alwar)

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मुख्यमंत्री व मंत्रियों की कोई नहीं सुन रहा: नेता प्रतिपक्ष जूली ने आरोप लगाया कि राज्य में मुख्यमंत्री व मंत्रियों की कोई नहीं सुन रहा. मंत्री अधिकारी व कर्मचारियों पर भड़क रहे हैं. इस सरकार में भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड ही टूट गए. सरकार को एक्शन लेकर काम कराने चाहिए, लेकिन काम करा नहीं पा रहे. उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि उनके करीबियों को जमीन अलॉट कर दो. मंत्री चाहते हैं कि वे अपने लोगों को अरबपति बना दें. इसलिए राजस्थान का ढांचा बिगड़ रहा है. भाजपा सरकार में अवैध खनन, बजरी खनन, पेड़ों की कटाई धड़ल्ले से हो रही है. इन कामों में भाजपा के लोग व पदाधिकारी लिप्त हैं.

महिला आरक्षण बिल लाने का समय उचित नहीं: जूली ने आरोप लगाया कि कई राज्यों में चुनाव के कारण आचार संहिता लगी है. ऐसे में चुनाव आचार संहिता के दौरान महिला आरक्षण बिल लाना साजिश का हिस्सा लगता है. पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में चुनाव प्रक्रिया पूरी होने और परिणाम घोषित होने के बाद केन्द्र सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाए और महिला आरक्षण बिल को उसमें रखे. इसे लेकर किसी को आपत्ति नहीं है. कांग्रेस ने पहले भी महिला आरक्षण बिल का समर्थन कर पास कराया है. वैसे भी यह बिल कांग्रेस सरकार पहले लाई थी. चुनाव आयोग ने अभी परिसीमन आयोग का गठन नहीं किया, लेकिन भाजपा के लोग अभी से निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा को जोड़ने व हटाने के काम में जुटे हैं. उन्होंने भाजपा पर संविधान विरोधी होने का आरोप लगाया. जूली ने कहा कि राजस्थान में पंचायत व नगर निकाय के चुनाव नहीं कराए जा रहे.

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असम, केरल में अच्छे नतीजे आएंगे: जूली ने कहा कि असम, केरल व पुड्डुचेरी में अच्छे नतीजे आएंगे. वैसे भी अलवर के पूर्व सांसद भंवर जितेंद्र सिंह असम के प्रभारी महासचिव हैं और वे लंबे समय से वहां कांग्रेस की चुनाव की तैयारी में जुटे थे. उन्होंने आरोप लगाया कि असम में कांग्रेस का सामना देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री से है. जूली ने आरोप लगाया कि असम के मुख्यमंत्री कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के लिए जिस भाषा में बयान दे रहे हैं. कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा की ओर से उनकी पत्नी पर विदेशी पासपोर्ट को लेकर लगाए आरोपों की जांच कराने के बजाय उनके घर पुलिस भेज दी. इसका अर्थ यह हुआ कि विपक्ष उनसे कोई सवाल ही नहीं करे. राजनीति में यदि कोई बयान झूठा साबित हो तो उस नेता के लिए वह सबसे बड़ी सजा है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा का डबल इंजन की बात करते हैं, यह झूठ का पुलिंदा है.

भारत रत्न व पद्मश्री अवार्ड भाजपा के लोग करते हैं तय: कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि आजकल देश में भारत रत्न, पद्मश्री अवार्ड आदि देने की बात भाजपा व उनके संगठन के लोग तय करते हैं, जबकि इन अवार्ड को देने का काम एक समिति के तय किए जाने का प्रावधान है. इन अवार्ड को देने की प्रक्रिया होती है, लेकिन अब राजनीतिक लाभ को देखते हुए इन अवार्ड का वितरण हो रहा है. उन्होंने इसकी जांच की जरूरत बताई.

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