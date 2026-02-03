ETV Bharat / state

भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर जूली ने उठाए सवाल, बोले-क्या नरेंद्र ने सरेंडर किया

जूली ने कहा कि अमेरिका हमेशा से अपने देश का अनाज भारत भेजना चाहता है. इसका भारत और हमारे किसान विरोध करते रहे हैं. हमें लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दबाव में कोई समझौता किया है. जो समझौते की शर्त है, वो बाहर नहीं आ रही है.अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भारत को वेनेजुएला से तेल खरीदना और रूस से तेल खरीद बंद करनी होगी. जूली ने कहा कि अमेरिका ने मोदी को डरा कर हमारे पर टैरिफ लगवाया और अब समझौता कराया है. अमेरिका का अब तक का रवैया बार-बार भारत को नीचा दिखाने का रहा है. ट्रंप करीब 70 बार भारत-पाक में युद्ध रूकवाने का दावा कर चुके हैं, लेकिन पीएम मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला है. अमेरिका बार-बार हम पर टैरिफ लगाने की धमकी देता रहा तो आखिर अब केंद्र सरकार को बताना चाहिए कि किस आधार पर डील हुई. हम पर किस आधार पर 18 परसेंट टैरिफ किया गया है.

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मंगलवार को विधानसभा में मीडिया से कहा कि अमेरिका ने अपनी शर्तों पर डील फाइनल कराई है. अमेरिका और भारत में आयात निर्यात होता है और जो स्थिति अमेरिका के आयात की है, अगर उस आधार पर ट्रेड डील हुई है तो उन बातों को पूरा होने में 20 वर्ष लगेंगे और इतने साल अमेरिका रुकने वाला नहीं है.

जयपुर: भाजपा ने भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील को ऐतिहासिक बताया. भाजपा ने इससे छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा. वहीं कांग्रेस ने डील पर सवाल उठाए. विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली में कहा, आखिर किन शर्तों पर डील हुई है. जनता के सामने आना चाहिए कि आखिर नरेंद्र ने किन शर्तों पर सरेंडर किया है.

ट्रंप के बहाने निशाना: जूली ने कहा कि भाजपा को बताना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से बार-बार मोदी पर कटाक्ष करते रहे हैं, प्रधानमंत्री को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे. ऐसे में ट्रंप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी मेरे दोस्त हैं, अगर नरेंद्र मोदी दोस्त थे तो फिर उन्हें अपने शपथ ग्रहण समारोह में क्यों नहीं बुलाया. यह सब दिखाता है कि भाजपा घबराई हुई है. डर कर डील की है, इसलिए केंद्र सरकार को बताना चाहिए कि किस आधार पर डील हुई है और क्या नरेंद्र ने सरेंडर किया है.

राजस्थान में स्कूलों की दयनीय स्थिति: टीकाराम ने शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर पर भी निशाना साधा. वे बोले, मंत्री दिलावर शिक्षा को छोड़कर बाकी सारी बातें करते हैं. उन्होंने कहा कि राजस्थान में शिक्षा का स्तर बिगड़ा हुआ है. हाईकोर्ट भी सरकार को फटकार चुका है.राजस्थान में 3768 स्कूलों के बिल्डिंग जर्जर है, जिस पर एक रुपया खर्च नहीं हुआ. 41000 स्कूलों में से केवल 2000 स्कूलों में मरम्मत के पैसे मंजूर किए गए. अब शिक्षा मंत्री गोपालन की बात कर रहे हैं. जूली ने कहा, भाजपा ने सोच समझकर ही उन्हें शिक्षा मंत्री बनाया है क्योंकि वो शिक्षा की बात नहीं कर दूसरी बातें करते हैं. कई स्कूल तो ऐसे हैं जो मुर्गी फार्म में चल रहे हैं, स्कूलों की स्थिति बहुत दयनीय है.

भदेल ने किया डील का स्वागत: पूर्व मंत्री एवं भाजपा की वरिष्ठ विधायक अनीता भदेल ने अमेरिका—भारत ट्रेड डील का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग देश के लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं. भारत और अमेरिका के बीच जो निर्णय हुआ वह बहुत ही सुखद है और इससे देश के व्यापारियों, मैन्युफैक्चरिंग और विशेष कर राजस्थान की टेक्सटाइल,ज्वेलरी और हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा मिलेगा. उन्हें बूस्टर डोज मिलने वाली है. हमारे व्यापार की तुलना में पूर्वोत्तर एशिया देश पर अधिक टैरिफ लगा है. अमेरिका और भारत के बीच जो ट्रेड डील हुई है उसका लाभ पूरे देश को मिलेगा. हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी होगी. निश्चित तौर पर यह आर्थिक उन्नति की ओर बढ़ता हुआ कदम है.

