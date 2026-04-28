जूली का आरोप-राज्य की कानून व्यवस्था चौपट, सीएम दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाकर बचा रहे केवल अपनी कुर्सी
जूली बोले-मुख्यमंत्री का ध्यान अपराधों पर रोकथाम के बजाय अपनी सरकार बचाने पर है.
Published : April 28, 2026 at 3:26 PM IST
अलवर: विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है. मुख्यमंत्री का ध्यान अपराधों पर रोकथाम के बजाय अपनी सरकार बचाने पर है. वे बोले, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हर सप्ताह दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाने जाते हैं और कुर्सी को बचा लेते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि पचपदरा में नई रिफाइनरी में उदघाटन से पूर्व आग लगना संभवत: विश्व की पहली घटना है, इसमें आग लगने के कारणों का पता चलने की बात तो दूर, अभी तो यह भी जानकारी नहीं कि घटना की जांच कौन कर रहा है?. नेता प्रतिपक्ष जूली मंगलवार को अलवर स्थित कार्यालय पर पत्रकारों से बात कर रहे थे.
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि प्रदेश में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार हालात संभालने में पूरी तरह नाकाम है. भिवाड़ी में दलित नाबालिग से हुई घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि यह प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है. उन्होंने कहा कि वे सोमवार को जयपुर के अस्पताल में भर्ती पीड़ित नाबालिग की हालत देखकर आए हैं. पुलिस ने उससे बर्बरता के साथ मारपीट की.
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पीड़ित को दिलाएंगे न्याय: प्रतिपक्ष नेता जूली ने आरोप लगाया कि पुलिस मारपीट के शिकार नाबालिग के फेफड़ों में पानी भरने की बात सामने आई है. उन्होंने आशंका जताई कि पुलिस नाबालिग को ड्रम में डालकर टार्चर किया हो. नाबालिग की हालत अभी गंभीर है. अभी तक उसे पूरी तरह होश नहीं आया है. इतनी बड़ी घटना के बाद भी पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत दर्ज नहीं की, बल्कि कांग्रेस नेताओं के थाने पर धरने पर बैठने और पुलिस के उच्चाधिकारियों को घटना से अवगत कराने के बाद एफआईआर दर्ज हो पाई है. जूली ने कहा कि वे खुद पीड़ित परिवार से मिलेंगे और परिवार को न्याय दिलाने का हरसंभव प्रयास करेंगे.
सीएम दिल्ली दरबार में लगा रहे हाजिरी: नेता प्रतिपक्ष जूली ने राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में लूटपाट, फायरिंग और दुष्कर्म आदि घटनाएं बढ़ रही हैं और आमजन में भय का माहौल है. बांसवाड़ा में खुलेआम फायरिंग की घटना हो रही है. ड्रग्स का अवैध कारोबार हो रहा है. मुख्यमंत्री की मंशा प्रदेश में कानून व्यवस्था में सुधार के बजाय अपनी कुर्सी बचाने की नजर आती है. मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए दिल्ली के चक्कर लगाते रहते हैं. इससे उनकी कुर्सी तो बच रही है, लेकिन प्रदेश की हालत बदहाल हो गई है.
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ईआरसीपी योजना से ही बुझेगी अलवर की प्यास: नेता प्रतिपक्ष जूली ने कहा, गर्मी की शुरुआत के साथ ही जिले में पानी समस्या बढ़ने लगी, लेकिन सरकार इस समस्या का हल निकालने के बजाय केवल बड़ी-बड़ी बातें कर रही है. ईआरसीपी योजना का पानी आने से ही जिले में पानी की समस्या का निराकरण हो सकेगा, लेकिन यह सरकार योजना को लेकर गंभीर नहीं है. कांग्रेस सरकार के दौरान योजना में दो बांध बनाए गए थे, उसके बाद भाजपा सरकार ने कोई काम नहीं किया. जिस गति से अभी योजना का काम चल रहा है. इससे अलवर में पानी आने में 20 साल लग जाएंगे और जब तक लोग पानी के बिना मर जाएंगे. उन्होंने आरोप लगाया, भाजपा सरकार में ऊपर से लेकर नीचे तक तानाशाही चल रही है. कोई भी व्यक्ति पानी की आवाज उठाता है तो यह सरकार लोगों के खिलाफ राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज करा देते हैं. ऊपर कोई भी सही बात बोलता है तो भाजपा सरकार उन पर ईडी, सीबीआई से मुकदमा दर्ज करा देती है.
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