ETV Bharat / state

जूली बोले-विधायकों के सवाल पूछने के अधिकार में कटौती गलत, दबाव में विधानसभा अध्यक्ष

अलवर: विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राज्य में विधायकों के अधिकारों में कटौती और विधानसभा को कमजोर करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास उसके मंत्रियों को बचाने का रहता है. विधानसभा अध्यक्ष पर कोई दवाब रहा होगा, जिसके कारण उन्हें ऐसी बातें कहनी पड़ रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष के मुद्दों का जवाब नहीं देना चाहती. वह विधानसभा सत्र में केवल बजट पास कराना चाहती है. मुझे विश्वास है कि इस बार बजट सत्र लंबा नहीं चलाया जाएगा. नेता प्रतिपक्ष जूली यहां मीडिया से बात कर रहे थे.

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि विधानसभा नियम प्रक्रिया से चलती है. जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है, तब से विधायकों पर कई पाबंदी लगाई जा रही है. विधानसभा में पूरे प्रदेश का बजट पास होगा, वहां विधायक केवल विधानसभा क्षेत्र की बात करेगा या प्रदेश की. विधायक केवल विधानसभा क्षेत्र की बात करेगा तो जिले व प्रदेश की बात कौन करेगा.विधानसभा में अब विधायकों के स्थगन प्रस्ताव का जवाब मंत्री नहीं देगा तो स्थगन की महत्वता ही खत्म हो जाएगी. पहली बार विधायक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी नहीं लगा पाएंगे. यह विधायकों के अधिकारों पर सीधा हमला है.

पढ़ें:पहली बार स्थगन प्रस्ताव पर विधायक को विशेषाधिकार हनन का नोटिस, जुबां पर ताला लगाना चाहती है सरकार : टीकाराम जूली

घबराई हुई है सरकार: जूली ने कहा कि विधानसभा सत्र 28 जनवरी से शुरू होना है और यह सरकार घबराई हुई है. इतने मुद्दे बन चुके हैं, जिनका जवाब सरकार नहीं देना चाहती. भाजपा सरकार विधानसभा में विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं देगी और भागने का काम करेगी, बल्कि यह बताना चाहेगी कि विपक्ष सदन नहीं चलाना देना चाहता. विधायक सदन में सरकार के जयकारे लगाने नहीं, जनता की बात रखने जाते हैं. संविधान में विधायकों को सरकार से सवाल पूछने का अधिकार है. यह सरकार बजट पास कराकर भाग जाएगी और जनता के सवाल पड़े रह जाएंगे.