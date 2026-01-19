जूली बोले-विधायकों के सवाल पूछने के अधिकार में कटौती गलत, दबाव में विधानसभा अध्यक्ष
नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है, तब से विधायकों पर कई पाबंदी लगाई जा रही है.
Published : January 19, 2026 at 7:42 AM IST
अलवर: विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राज्य में विधायकों के अधिकारों में कटौती और विधानसभा को कमजोर करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास उसके मंत्रियों को बचाने का रहता है. विधानसभा अध्यक्ष पर कोई दवाब रहा होगा, जिसके कारण उन्हें ऐसी बातें कहनी पड़ रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष के मुद्दों का जवाब नहीं देना चाहती. वह विधानसभा सत्र में केवल बजट पास कराना चाहती है. मुझे विश्वास है कि इस बार बजट सत्र लंबा नहीं चलाया जाएगा. नेता प्रतिपक्ष जूली यहां मीडिया से बात कर रहे थे.
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि विधानसभा नियम प्रक्रिया से चलती है. जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है, तब से विधायकों पर कई पाबंदी लगाई जा रही है. विधानसभा में पूरे प्रदेश का बजट पास होगा, वहां विधायक केवल विधानसभा क्षेत्र की बात करेगा या प्रदेश की. विधायक केवल विधानसभा क्षेत्र की बात करेगा तो जिले व प्रदेश की बात कौन करेगा.विधानसभा में अब विधायकों के स्थगन प्रस्ताव का जवाब मंत्री नहीं देगा तो स्थगन की महत्वता ही खत्म हो जाएगी. पहली बार विधायक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी नहीं लगा पाएंगे. यह विधायकों के अधिकारों पर सीधा हमला है.
घबराई हुई है सरकार: जूली ने कहा कि विधानसभा सत्र 28 जनवरी से शुरू होना है और यह सरकार घबराई हुई है. इतने मुद्दे बन चुके हैं, जिनका जवाब सरकार नहीं देना चाहती. भाजपा सरकार विधानसभा में विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं देगी और भागने का काम करेगी, बल्कि यह बताना चाहेगी कि विपक्ष सदन नहीं चलाना देना चाहता. विधायक सदन में सरकार के जयकारे लगाने नहीं, जनता की बात रखने जाते हैं. संविधान में विधायकों को सरकार से सवाल पूछने का अधिकार है. यह सरकार बजट पास कराकर भाग जाएगी और जनता के सवाल पड़े रह जाएंगे.
वादे पूरे नहीं किए: जूली ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने जनता से किए वादे पूरे नहीं किए. युवाओं को धोखे में रखा. नौकरी का वादा किया, लेकिन दी नहीं. ज्यादातर जो भी नौकरी मिली है, वे कांग्रेस सरकार के दौरान पाइपलाइन में थी, वे ही मिल पाई हैं. किसानों को फसल का समर्थन मूल्य, 12 हजार किसान सम्मान निधि, दिन में बिजली के वादे पूरे नहीं किए गए.भाजपा सरकार केवल कांग्रेस सरकार की योजनाएं बंद कर रही है.
वोटों की चोरी भाजपा से सीख सकते: जूली ने आरोप लगाया कि लोकतंत्र को कमजोर करने, वोटों की चोरी करने का काम भाजपा से सीखा जा सकता है. भाजपा व दिल्ली में अच्छे ट्रेनर बैठे हैं. एसआईआर में पहले ठीक काम हुआ, लेकिन भाजपा के बड़े नेताओं का दौरा होने के बाद 10 जनवरी के बाद भाजपा में ऐसा करंट आया कि 25 दिनों में जो आपत्ति नहीं लगाई, उससे कहीं ज्यादा मात्र 5 दिनों में लगा दी. जहां कांग्रेस जीती, वहां भाजपा के लोगों ने वोटों को काटने की आपत्ति दी. यही कारण है कि प्रदेश में कई जगह भाजपा के खिलाफ एसआईआर में फर्जीवाड़े को लेकर आंदोलन हो रहे हैं. अलवर में भी कांग्रेस पदाधिकारियों ने एसआईआर में फर्जीवाड़ा पकड़ा है.
