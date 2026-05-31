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जूली बोले- पूरा प्रदेश बिजली ट्रिपिंग से परेशान, बार-बार जा रही ऊर्जा मंत्री की कॉलोनी की लाइट

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम ने कहा कि अब तो ऊर्जा मंत्री ने बिजली की समस्या मान ली है.

Tikaram Jully, Leader of the Opposition
टीकाराम जूली, नेता प्रतिपक्ष (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 31, 2026 at 1:54 PM IST

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जयपुर: प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच विद्युत आपूर्ति को लेकर बयानबाजी भी सियासी पारा चढ़ा रही है. प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बिजली ट्रिपिंग एवं विद्युत आपूर्ति बाधित हो रही है. इससे लोग परेशान हैं. इस मामले को लेकर अब नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने ऊर्जा मंत्री पर तंज कसा. जूली ने कहा कि अब प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने भी माना है कि उनकी कालोनी की लाइट बार-बार जा रही है.

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि अब तो ऊर्जा मंत्री ने भी मान लिया है कि उनकी कॉलोनी की लाइट बार-बार ट्रिप हो रही है. जूली ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो संदेश जारी किया. इसमें कहा कि मैंने बार-बार विद्युत आपूर्ति बाधित होने की बात विधानसभा में भी उठाई थी, लेकिन तब ऊर्जा मंत्री ने इसे स्वीकार नहीं किया. प्रदेश में बिजली की भयंकर समस्या है. विशेष रूप से गांव में बिजली बार-बार ट्रिप हो रही है. जूली ने कहा कि विधानसभा के बजट सत्र के दौरान भी कई बार सदन की लाइट चली गई थी. एसएमएस अस्पताल सहित कई बड़े-बड़े अस्पतालों में भी बिजली गुल हो जाती है. अब मंत्री ने भी स्वयं स्वीकार कर लिया है कि उनकी कॉलोनी की बिजली भी बार-बार जा रही है.

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जन समस्याओं पर ध्यान दें मंत्री: जूली ने कहा कि ऊर्जा मंत्री को अपनी कॉलोनी की समस्या तो दिखाई दे रही है लेकिन पूरे प्रदेश के लोग लगातार बिजली ट्रिपिंग से परेशान हैं. उस ओर मंत्री का कोई ध्यान नहीं है.जूली ने कहा कि ऊर्जा मंत्री अपनी कमियों को पहचानिए और प्रदेशवासियों की बिजली की समस्या से जल्द से जल्द राहत दिलाइए.

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