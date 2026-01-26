ETV Bharat / state

SYL पर बोले भूपेंद्र हुड्डा, "भाजपा सरकार पंजाब पर कोर्ट में अवमानना का मुकदमा डालें, अब बातचीत का औचित्य नहीं"

SYL नहर के मुद्दे भूपेंद्र हुड्डा ने आरोप लगाया कि "पंजाब के साथ बैठकों का खेल खेलकर हरियाणा सरकार, जनता को गुमराह कर रही है."

Bhupinder Hooda On SYL
रोहतक में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नायब सरकार पर लगाया आरोप (Etv bahart)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 26, 2026 at 9:00 PM IST

5 Min Read
रोहतक: प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सह नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने SYL नहर के मुद्दे पर हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों की बैठक पर आपत्ति जताई है. उन्होंने कहा कि "पंजाब के साथ बातचीत का कोई औचित्य नहीं है. सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा के पक्ष में फैसला आए कई साल हो चुके हैं. ऐसे में हरियाणा सरकार को पंजाब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना का केस दायर करना चाहिए. पंजाब के साथ बैठकों का खेल खेलकर सरकार, जनता को गुमराह कर रही है."

सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को पीएम से मिलने का समय नहीं ले पाई सरकारः भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोमवार को अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे. उन्होंने कहा कि "सुप्रीम कोर्ट का फैसला हरियाणा सरकार के पक्ष में है. ऐसे में हरियाणा सरकार को पंजाब सरकार के साथ किसी तरह की बातचीत नहीं करनी चाहिए." उन्होंने कहा कि "भाजपा सरकार आज तक इस मुद्दे पर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक से मिलने का समय नहीं ले पाई है."

SYL पर बोले भूपेंद्र हुड्डा, जानें क्या कहा (Etv bahart)

कई बार चल चुका है बैठकों का दौरः दरअसल एसवाईएल नहर के मुद्दे पर समाधान निकालने के लिए एक बार फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच 27 जनवरी को चंडीगढ़ में बैठक होगी. इससे पहले पिछले साल 9 जुलाई और 5 अगस्त को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में हुई. दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक का कोई नतीजा नहीं निकल पाया. 28 दिसंबर 2023, 4 जनवरी 2023, 14 अक्टूबर 2022 और 18 अगस्त 2020 को भी हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री आमने-सामने बैठकर इस मुद्दे पर चर्चा कर चुके हैं. केंद्र सरकार के निर्देश पर एक बार फिर दोनों राज्य एसवाईएल नहर के मुद्दे पर बैठक करने जा रहे है.

क्या है SYL नहर विवादः एसवाईएल नहर विवाद, पंजाब और हरियाणा के बीच रावी-व्यास नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर दशकों पुराना अंतरराज्यीय जल विवाद है. वर्ष 1981 के समझौते के अनुसार 214 किमी लंबी नहर में से 122 किलोमीटर पंजाब और 92 किलोमीटर हरियाणा में बननी थी. हरियाणा ने तो अपना हिस्सा बना दिया लेकिन पंजाब ने टुकड़ों में बनाकर जमीन डिनोटिफाई कर दी और करीब 42 किलोमीटर हिस्सा समतल भी कर दिया. एसवाईएल नहर का निर्माण न होने से हरियाणा को उसके हिस्से का कम पानी मिल रहा है. वर्ष 1996 में हरियाणा ने इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. वर्ष 2016 में सुप्रीम कोर्ट, हरियाणा के हक में फैसला भी दे चुका है. लेकिन पंजाब इस फैसले को मानने को तैयार नहीं है.

बजट पर मांगे गए सुझाव भेजने से किया इंकारः भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश सरकार की ओर से बजट पर मांगे गए सुझाव भेजने से इंकार कर दिया है. उन्होंने कहा कि "विपक्ष ने बजट पर कई बार सरकार को जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण सुझाव भेजे लेकिन सरकार ने आज तक किसी भी सुझाव पर कोई अमल नहीं किया. सरकार हर बार विपक्ष से बजट को लेकर सुझाव मांगकर जनता की आंखों में धूल झोंक रही है. इसलिए कांग्रेस पार्टी सुझाव भेजने की बजाय विधानसभा सत्र के दौरान सरकार से सवाल पूछेगी." उन्होंने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लेकर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि "प्रदेश में विकास कार्य न होने के बावजूद कर्ज लगातार बढ़ रहा है." उन्होंने प्रदेश सरकार पर घोटालों में शामिल होने का आरोप लगाया. इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि "भाजपा ने विधानसभा चुनाव के समय राजनीतिक लाभ लेने के लिए लाखों राशन कार्ड बनवाए और चुनाव परिणाम के बाद अब राशन कार्ड काटे जा रहे हैं." उन्होंने प्रदेश के विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में शिक्षकों के 50 प्रतिशत पद खाली होने का मुद्दा भी उठाया.

'हरियाणा में किसकी सरकार चल रही है, इसी का पता नहीं': पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि "हरियाणा में किसकी सरकार चल रही है, इसी का पता नहीं है. विधानसभा में भी पता नहीं चलता. प्रशासनिक अधिकारी भी मुख्यमंत्री की बजाय दिल्ली में बैठे नेताओं की बात सुनते हैं. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हरियाणा में किसकी सरकार चल रही है." एक सवाल के जवाब में पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि "इनेलो तो भाजपा की बी टीम है. पहले कांग्रेस कह रही थी और अब तो खुद भाजपा के नेता बोल रहे हैं." भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि "संविधान प्रजातंत्र की आत्मा है. संविधान के साथ किसी को छेड़छाड़ करने नहीं देंगे. कांग्रेस संविधान को बदलने नहीं देगी. भाजपा न्यायपालिका को कमजोर करने में लगी हुई है, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी. संविधान को मजबूत करने के लिए कांग्रेस काम कर रही है."

ये भी पढ़ें-Explainer: खून से सना है SYL का इतिहास, ये दो राज्यों के बीच सिर्फ पानी की लड़ाई नहीं, सम्मान, संस्कृति और अस्तित्व की भी जंग है

