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भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अभय चौटाला को भेजा लीगल नोटिस, बोले - जवाब नहीं मिला तो एक और भेजेंगे

रोहतक : प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला को लीगल नोटिस भेज दिया है. हालांकि अभी तक अभय चौटाला का जवाब नहीं आया है. इस पर हुड्डा का कहना है कि जवाब नहीं आया तो एक और लीगल नोटिस भेजेंगे.

भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर मिलीभगत का आरोप : उन्होंने कहा कि इनेलो की राजनीतिक जमीन खत्म हो चुकी है. दरअसल अभय चौटाला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भाजपा से मिलीभगत का आरोप लगाया था और यहां तक कहा था कि हरियाणा में भाजपा की तीसरी बार सरकार हुड्डा की वजह से बनी है. इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने अभय चौटाला को लीगल नोटिस भेजने की बात कही थी. इसी पर अब हुड्डा की प्रतिक्रिया आई है. वे रविवार को रोहतक में अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे. उन्होंने तो इनेलो पर भी भाजपा से मिलीभगत का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि जब राज्यसभा चुनाव होता है तो इनेलो किसको वोट देती है.

भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अभय चौटाला को भेजा लीगल नोटिस (ETV Bharat)

हरियाणा पर कर्ज का मुद्दा उठाया : वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने एक बार फिर हरियाणा पर कर्ज का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि वर्ष 1966 में हरियाणा निर्माण से वर्ष 2014 तक हरियाणा पर 70 हजार करोड़ रूपए का कर्ज था, जो पिछले 12 साल में बढकर साढे 5 लाख करोड़ रूपए हो गया है, जबकि भाजपा सरकार के कार्यकाल में किसी भी प्रकार का विकास नहीं हुआ. कर्ज की किश्त चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि हरियाणा दिवालियापन की ओर बढ़ रहा है. यह बड़ी ही गंभीर स्थिति है.

हरियाणा में सामने आ रहे घोटाले : उन्होंने कहा कि हरियाणा में एक के बाद एक नए घोटाले सामने आ रहे हैं. कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हरियाणा प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति निवेश के मामले में नंबर एक था, जो अब 14वें स्थान पर है. अपराध के मामले में भी हरियाणा, देश के सबसे असुरक्षित प्रदेशों में पहले स्थान पर है.

सफाई कर्मचारियों का मुद्दा भी उठाया : भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश के सफाई कर्मचारियों का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि सरकार अब अपने वादे से पीछे हट रही है जबकि भाजपा ने विधानसभा चुनाव के समय सफाई कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया था. सरकार को हड़ताली सफाई कर्मचारियों के साथ वार्ता कर समाधान निकालना चाहिए. हड़ताल की वजह से पूरे हरियाणा में कूड़े के ढेर लगे हैं, ऐसे में बीमारी फैलने का खतरा भी पैदा हो गया है. हुड्डा ने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान सरकार ने नियमतीकरण पॉलिसी के बारे में सही जानकारी नहीं दी. जबकि कांग्रेस सरकार के शासनकाल में जून 2014 में 3 साल की शर्त वाली नियमितीकरण की पॉलिसी आई थी और गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था. सरकार को उस पॉलिसी को लागू करना चाहिए. वहीं, हिमाचल प्रदेश में तो 2 साल की नियमितीकरण की पॉलिसी है.