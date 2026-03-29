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बड़े बेदर्दी हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन! जानें नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने क्यों कही ये बात

रांची:झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा असम की चुनावी जनसभाओं में भाजपा पर लगाए गए आरोपों पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रतिक्रिया दी है. बाबूलाल मरांडी ने मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बेदर्दी करार दिया है. बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन असम की चुनावी जनसभाओं में बड़ी बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं और खुद को आदिवासियों का हितैषी बता रहे हैं. जबकि हकीकत यह है कि उनके राज में झारखंड में आदिवासी सुरक्षित नहीं हैं, उनकी जमीन लूटी जा रही है.

भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मैंने तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कहा था कि आप झारखंड में जो शराब की दुकानों की बंदोबस्ती करते हैं उसे मत करें, बल्कि हमारी आदिवासी मां-बहनें जो सड़क के किनारे हड़िया-दारू बेचती हैं उन लोगों के नाम से शराब दुकानों की बंदोबस्ती कर दें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हमने मुख्यमंत्री को यह भी कहा था कि आप बालू घाटों की नीलामी मत करें, बल्कि जिस गांव के निकट में जो-जो बालू घाट हैं उसे वहां के नौजवानों के बीच बंदोबस्त कर दें, लेकिन उन्होंने नहीं किया.

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

सिर्फ बड़ी-बड़ी बातें करना जानते हैं हेमंत सोरेनः बाबूलाल

बाबूलाल मरांडी ने आगे कहा कि हमने यह भी कहा था कि झारखंड में जितने भी पत्थर वगैरह की खदानें हैं, जिसकी जमीन पर पत्थर खदानें हैं उन्हीं के नाम से आप पत्थर के खदान को बंदोबस्त कर दें, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसपर भी ध्यान नहीं दिया. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन काम कुछ करते नहीं हैं, आदिवासियों-मूलवासियों को झारखंड में तो उसका हक देते नहीं हैं, यहां के लोगों का हक और अधिकार छीन कर मुंबई दिल्ली के बड़े-बड़े पैसे वालों के हाथ में दारू, बालू घाट सौंप देते हैं और असम जाकर बातें बड़ी-बड़ी बातें करते हैं.

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