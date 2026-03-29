बड़े बेदर्दी हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन! जानें नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने क्यों कही ये बात
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है. उन्होंने भाजपा पर लगाए गए आरोपों का जवाब दिया है.
Published : March 29, 2026 at 7:25 PM IST
रांची:झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा असम की चुनावी जनसभाओं में भाजपा पर लगाए गए आरोपों पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रतिक्रिया दी है. बाबूलाल मरांडी ने मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बेदर्दी करार दिया है. बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन असम की चुनावी जनसभाओं में बड़ी बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं और खुद को आदिवासियों का हितैषी बता रहे हैं. जबकि हकीकत यह है कि उनके राज में झारखंड में आदिवासी सुरक्षित नहीं हैं, उनकी जमीन लूटी जा रही है.
भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मैंने तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कहा था कि आप झारखंड में जो शराब की दुकानों की बंदोबस्ती करते हैं उसे मत करें, बल्कि हमारी आदिवासी मां-बहनें जो सड़क के किनारे हड़िया-दारू बेचती हैं उन लोगों के नाम से शराब दुकानों की बंदोबस्ती कर दें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हमने मुख्यमंत्री को यह भी कहा था कि आप बालू घाटों की नीलामी मत करें, बल्कि जिस गांव के निकट में जो-जो बालू घाट हैं उसे वहां के नौजवानों के बीच बंदोबस्त कर दें, लेकिन उन्होंने नहीं किया.
सिर्फ बड़ी-बड़ी बातें करना जानते हैं हेमंत सोरेनः बाबूलाल
बाबूलाल मरांडी ने आगे कहा कि हमने यह भी कहा था कि झारखंड में जितने भी पत्थर वगैरह की खदानें हैं, जिसकी जमीन पर पत्थर खदानें हैं उन्हीं के नाम से आप पत्थर के खदान को बंदोबस्त कर दें, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसपर भी ध्यान नहीं दिया. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन काम कुछ करते नहीं हैं, आदिवासियों-मूलवासियों को झारखंड में तो उसका हक देते नहीं हैं, यहां के लोगों का हक और अधिकार छीन कर मुंबई दिल्ली के बड़े-बड़े पैसे वालों के हाथ में दारू, बालू घाट सौंप देते हैं और असम जाकर बातें बड़ी-बड़ी बातें करते हैं.
राज्य सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड सरकार से उनकी मांग है कि वह एक व्हाइट पेपर जारी करें कि राज्य की हेमंत सरकार ने अपने कार्यकाल में कितने ट्राइबल को बालू घाटों की बंदोबस्ती दी है, कितने आदिवासियों को शराब की दुकान दी हैं, कितने को पत्थर खदान दिया है, जब श्वेत पत्र जारी होगा तो जनता इनकी असलियत जान पाएगी कि आदिवासी हितों की बात करने वाला हेमंत सोरेन कितना बेदर्दी है. बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बहुत नहीं तो जनजातीय समुदाय की झारखंड में जितनी आबादी (26%) है, उतना ही हक अधिकार दारू दुकान, बालू घाट, पत्थर खदानों पर ट्राइबल पापुलेशन को दे दें, लेकिन वह ऐसा नहीं करेंगे.
"आदिवासियों का हितैषी बनने का हेमंत कर रहें हैं ढोंग"
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन बड़े बेदर्दी हैं और उनको सिर्फ असम चुनाव और वोट के लिए आदिवासियों का दर्द महसूस हो रहा है. यहां झारखंड में किस प्रकार से आदिवासियों के साथ जुल्म हो रहा है यह किसी से छुपा नहीं है. बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कैसे राज्य में आदिवासियों की जमीन रांची, देवघर, बोकारो में लूटी और छीनी जा रही है. उन्होंने कहा कि असम की जनता के बीच जाकर हेमंत सोरेन भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असम की जनता और वहां का जनजातीय समुदाय बहुत समझदार है, वह हेमंत सोरेन के झांसे में नहीं आने वाले हैं.
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