उमंग सिंघार उवाच- आदिवासी हैं हनुमानजी, बीजेपी विधायक बोले, चलो भक्ति तो जागी

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का सेधवा की एक सभा में दिया वीडियो है, जिसमें सिंघार कह रहे हैं कि हनुमान जी आदिवासी थे. उनका कहना है कि भगवान राम की सेना में शामिल वानर सेना भी आदिवासी थी. नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि बीजेपी और आरएसएस हमेशा आदिवासियों को हिंदू बनाने की बात करती है. आदिवासियों की खुद की एक संस्कृति है. आदिवासी भी सूरज, गाय, फसल की पूजा करते हैं. जो हिंदुस्तान में रहता है वह हिंदुस्तानी... लेकिन साथ में हम आदिवासी हैं.

भोपाल: आज जब अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान कौन थे, इसको लेकर मध्य प्रदेश में नई बहस छिड़ गई है. ये मुद्दा उठा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के उस बयान के बाद, जिसमें उन्होंने कहा कि भगवान राम की वानर सेना आदिवासियों की थी और भगवान हनुमान भी आदिवासी थे. उमंग सिंघार से पहले जैन आचार्य निर्भय सागर महाराज कह चुके हैं कि हनुमान जी जैन थे.

फिर भी वे आगे कहते हैं कि भगवान राम की सेना में शामिल वानर सेना आदिवासी थे. भगवान राम को जो जीत मिली, आदिवासियों के कारण मिली. हांलाकि ये पहली बार नही है जब उन्होंने ऐसी बात की हो. उमंग सिघार इसके पहले 2023 में भी इसी तरह का बयान दे चुके हैं.

बीजेपी विधायक बोले, हनुमान भक्ति तो जागी.... बधाई हो

उधर उमंग सिंघार के बयान पर बीजेपी के विधायक और पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा हनुमान जी की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं, वह पवन तनय हैं. हवा उनकी, आग, पानी उनका है. मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उमंग सिंघार के मन मे हनुमान भक्ति पैदा हो गई. मैं तो उनका स्वागत करता हूं. धीरे-धीरे राम की भक्ति भी जागेगी, स्वागत है.

जैन आचार्य ने कहा था हनुमान जैन थे

2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान हनुमान जी के जैन होने का मुद्दा गर्माया था. तब जैन आचार्य निर्भय सागर महाराज ने ये दावा किया था कि जैन धर्म में हनुमान जी को 24 कामदेवों और 169 महापुरुषों में से एक माना जाता है. उनके मुताबिक हनुमान जी ने वैराग्य लिया. मोक्ष प्राप्त किया.

सियासी दलों के लिए आदिवासी क्यों हमारे हैं

बता दें मध्य प्रदेश में जनजाति समाज की आबादी डेढ़ से दो करोड़ तक है. एमपी भारत में सबसे ज्यादा आदिवासी आबादी वाले राज्यों में गिना जाता है. प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 47 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं. वहीं अगर जनजाति समाज की आबादी को प्रतिशत में देखें तो इनकी 21 फीसदी आबादी है. इनमें पहले नंबर पर भील आदिवासी हैं और दूसरा नंबर गोंड आदिवासियों का है.