यशपाल आर्य ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर धामी सरकार को घेरा, कहा- सरकार और संगठन में तालमेल की कमी
उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार को लेकर समय-समय पर चर्चाएं तेज होती रहती हैं.
Published : March 6, 2026 at 9:57 AM IST
हल्द्वानी: उत्तराखंड की राजनीति में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यशपाल आर्य ने भाजपा सरकार और संगठन पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि सरकार और संगठन के बीच तालमेल नहीं है, विधायकों में असंतोष बढ़ रहा है और इसी वजह से मंत्रिमंडल विस्तार लगातार टल रहा है.
उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर बड़ा राजनीतिक हमला बोला है. नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यशपाल आर्य ने भाजपा सरकार और संगठन के बीच तालमेल की कमी का आरोप लगाते हुए कहा कि यही वजह है कि लंबे समय से मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पा रहा है. यशपाल आर्य ने कहा कि भाजपा सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है. पार्टी के भीतर ही कई विधायक नाराज बताए जा रहे हैं और सरकार तथा संगठन के बीच सामंजस्य की कमी साफ दिखाई दे रही है. उन्होंने कहा कि अगर सब कुछ ठीक होता तो मंत्रिमंडल विस्तार में इतनी देरी नहीं होती.
लगातार इसे टाला जा रहा है, जिससे साफ है कि सरकार अंदरूनी खींचतान से जूझ रही है. नेता प्रतिपक्ष ने भाजपा के अनुशासन पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि भाजपा खुद को दुनिया की सबसे अनुशासित पार्टी बताती है, लेकिन आज स्थिति यह है कि पार्टी अपने ही नेताओं के अनुशासनहीन बयानों और गतिविधियों पर कार्रवाई करने में असमर्थ नजर आ रही है. इससे स्पष्ट होता है कि पार्टी के भीतर मतभेद और अंतर्कलह बढ़ती जा रही है. यशपाल आर्य ने कहा कि भाजपा के कई विधायक अपनी ही सरकार से असंतुष्ट हैं और यह असंतोष लगातार बढ़ रहा है.
सरकार के भीतर समन्वय की कमी का असर प्रशासनिक फैसलों पर भी पड़ रहा है. उन्होंने दावा किया कि भाजपा के भीतर चल रही यही खींचतान आने वाले समय में पार्टी के लिए बड़ी राजनीतिक चुनौती साबित होगी. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को इस अंतर्कलह का खामियाजा भुगतना पड़ेगा. जनता भाजपा सरकार की कार्यप्रणाली को देख रही है और समय आने पर उसका जवाब देगी. उन्होंने विश्वास जताया कि 2027 के चुनाव में राज्य में सत्ता परिवर्तन होगा और कांग्रेस फिर से मजबूत होकर सरकार बनाएगी.
