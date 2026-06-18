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परिवारवाद के खिलाफ कांग्रेस! यशपाल आर्य के बेटे ने चुनाव लड़ने से किया इनकार, इन नेताओं की बढ़ेगी परेशानी

नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के बेटे संजीव आर्य ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया. परिवारवाद के खिलाफ कांग्रेस ने पहला कदम उठाया है.

Sanjeev Arya not contest elections
यशपाल आर्य के बेटे ने संजीव आर्य ने विधानसभा चुनाव लड़ने से किया इनकार (PHOTO- YASHPAL ARYA FACEBOOK)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 18, 2026 at 5:06 PM IST

5 Min Read
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देहरादून: नैनीताल विधानसभा सीट पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के बेटे ने टिकट का दावा छोड़ दिया है. बड़ी बात यह है कि संजीव आर्य के इस फैसले का असर केवल उनके आगामी चुनावी कार्यक्रम पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि इसका दबाव कांग्रेस में ऐसे तमाम परिवारों पर भी होगा जो अपने बेटे, बहू या परिवार के दूसरे सदस्य को टिकट दिलवाकर चुनाव लड़वाने का मूड बनाए हुए थे.

अपने पिछले दौरे के दौरान कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने आगामी चुनाव में टिकट को लेकर परिवारवाद नहीं चलने का सीधा संदेश दिया था. उन्होंने यह साफ किया था कि प्रदेश में एक परिवार एक टिकट के सिद्धांत पर पार्टी उम्मीदवार का चयन करेगी.

यशपाल आर्य के बेटे ने चुनाव लड़ने से किया इनकार (VIDEO-ETV Bharat)

खास बात यह है कि अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के परिवार से भी इसी से जुड़ा एक फैसला लिया गया है. नैनीताल विधानसभा सीट से विधायक रहे यशपाल आर्य के बेटे संजीव आर्य ने अब नैनीताल सीट पर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है. उनके इस इनकार की खबर सामने आते ही राजनीतिक रूप से पार्टी के भीतर कई तरह की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं.

नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने इस मामले पर ईटीवी भारत से बात करते हुए खबर की पुष्टि की है. उन्होंने कहा,

संजीव आर्य ने नैनीताल सीट पर चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया है. यह संजीव आर्य का निजी फैसला है. संजीव आर्य फिलहाल संगठन के लिए काम करना चाहते हैं और पार्टी हाईकमान जो भी काम उन्हें देगा, वह उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे.
-यशपाल आर्य, नेता प्रतिपक्ष-

यशपाल आर्य ने ये भी स्पष्ट किया कि, नैनीताल विधानसभा सीट ही नहीं, बल्कि संजीव आर्य आगामी 2027 का विधानसभा चुनाव किसी भी सीट पर नहीं लड़ना चाहते हैं. चुनाव लड़ने को लेकर उनकी यह इच्छा केवल उनके राजनीतिक भविष्य या आगामी कार्यक्रमों पर ही असर डालने नहीं जा रही है, बल्कि इसका असर उन तमाम राजनीतिक परिवारों पर भी पड़ सकता है, जो अपने परिवार के लिए एक से ज्यादा टिकट की उम्मीद रख रहे हैं.

कांग्रेस के उत्तराखंड में बड़े नेताओं की बात करें तो हरीश रावत ऐसे नेताओं में पहले नंबर पर हैं. हरीश रावत राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं और आगामी चुनाव में भी जाहिर तौर पर वह चुनाव लड़ सकते हैं. उधर, हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत पहले ही हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट से विधायक हैं. जाहिर है कि उनके टिकट की दावेदारी भी मजबूती से रखी जाएगी. उधर, हरीश रावत लोकसभा चुनाव में अपने बेटे को भी हरिद्वार सीट से टिकट दिलवा चुके हैं. यानी हरीश रावत के परिवार में ही टिकट को लेकर कई दावेदार मौजूद हैं.

दूसरा नाम हरक सिंह रावत का है, जो दल बदलने के माहिर माने जाते हैं और मौका पड़ने पर पलटी मारने से भी नहीं चूकते. फिलहाल हरक सिंह रावत कांग्रेस में हैं और आगामी चुनाव की भी जिम्मेदारी उन्हें पार्टी हाईकमान से मिली है. अब यह जाहिर है कि हरक सिंह रावत भी अपने टिकट के लिए उम्मीद कर रहे होंगे. उधर उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में अपनी बहू अनुकृति गुसाईं को लैंसडाउन विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए आगे कर दिया था. हालांकि, अनुकृति हार गई थीं. फिलहाल वर्तमान में अनुकृति गुसाईं भाजपा की सक्रिय सदस्य हैं.

तीसरा बड़ा नाम प्रीतम सिंह का है, जो खुद तो विधायक हैं और लगातार चकराता विधानसभा सीट पर अपने पिता के बाद चुनाव जीतते रहे हैं. खास बात यह है कि अब उनके बेटे अभिषेक सिंह भी राजनीति में उतर चुके हैं और अपने पहले चुनाव पंचायत में लड़ते हुए फिलहाल देहरादून जिला पंचायत में उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित हैं. ऐसे में आने वाले चुनाव में इस परिवार से भी दो टिकट की दावेदारी संभव है.

लेकिन जिस तरह से यशपाल आर्य के बेटे ने चुनाव लड़ने को लेकर इनकार किया है, उसके बाद एक परिवार से एक टिकट को लेकर चल रही चर्चाएं फिर से तेज हो गई हैं और बाकी बड़े नेताओं पर भी एक टिकट लेने का दबाव बढ़ना भी तय है.

उधर, दूसरी तरफ यशपाल आर्य ने खुद के चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि,

वह चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्हें टिकट कहां से दिया जाएगा? इसका निर्धारण पार्टी हाईकमान को ही करना है.
-यशपाल आर्य, नेता प्रतिपक्ष-

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