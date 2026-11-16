धामी सरकार पर बरसे यशपाल आर्य, कहा- अंकिता केस से ध्यान भटकाने को खोली गई हरक सिंह की पुरानी फाइल
यशपाल आर्य कहा कि महिला अपराध में उत्तराखंड शीर्ष पर है और अंकिता केस की सीबीआई जांच ठंडे बस्ते में डाल दी गई है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 16, 2026 at 1:22 PM IST
देहरादून: नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता यशपाल आर्य ने अंकिता भंडारी हत्याकांड, राज्य में महिला सुरक्षा और पूर्व मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत के खिलाफ पुराने मामले को लेकर धामी सरकार को जमकर घेरा. यशपाल आर्य ने सरकार की कार्यप्रणाली और जांच प्रक्रिया पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं. कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड से ध्यान भटकाने के लिए हरक सिंह रावत का 23 साल पुराना मामला फिर से खोला गया. वहीं अंकिता के माता पिता न्याय मांग रहे हैं, लेकिन सरकार उनके दर्द को सुनने को तैयार नहीं है.
यशपाल आर्य ने अपने सोशल मीडिया हैंडल में लिखा कि अंकिता भंडारी के साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ और उसकी हत्या कर दी गई, लेकिन आज तक परिवार को पूरा न्याय नहीं मिल पाया. उन्होंने आरोप लगाया कि महिला अपराध के मामलों में उत्तराखंड पहले पायदान पर पहुंच गया है. नेता प्रतिपक्ष ने अंकित भंडारी हत्या मामले में कहा कि पूरे प्रदेश में आंदोलन और धरना-प्रदर्शन किए और विधानसभा के भीतर धरना देकर सरकार पर दबाव बनाया. उन्होंने कहा कि जनदबाव के चलते मुख्यमंत्री को सीबीआई जांच की संस्तुति करनी पड़ी, लेकिन आज वह जांच ठंडे बस्ते में चली गई है और अंकिता के माता-पिता आज भी न्याय के लिए भटक रहे हैं.
आज हम उत्तराखंड के किसी भी गांव में चले जाए, बेटी अंकिता भंडारी के बारे में सब जानते है, कि उसके साथ क्या हुआ, कितना जुल्म हुआ, उसकी हत्या कर दी गई! वो लोग कौन है? महिला अपराध में उत्तराखंड पहली पायदान पर है! अंकिता भंडारी गरीब परिवार की बेटी, उसकी हत्या कर दी जाती है। उसकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने के लिए, उसको न्योता दिया जाता है कि आपको मेहमान की सेवा करनी है, लेकिन बेटी अंकिता के इन्कार करने पर उसकी हत्या कर दी जाती है। और वो शख्स कौन है? उत्तराखंड भाजपा का पूर्व प्रभारी! कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में आंदोलन किए, धरने दिये, प्रदर्शन किये, विधानसभा में पुरजोर तरीके से न्याय की आवाज उठाई, ठंड के मौसम में एक रात भर विधानसभा में रहे हमने मुख्यमंत्री ओर विधानसभा अध्यक्ष से कहा कि जबतक बेटी अंकिता को न्याय दिलाने के लिए कार्यवाही नहीं होगी, सीबीआई जांच की संस्तुति नहीं करेंगे, तबतक हम यहाँ से उठने वाले नहीं है! आखिरकार जनदबाव में इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को सीबीआई जांच की संस्तुति करनी पड़ी और आज सीबीआई जांच ठंडे बस्ते में चली गई है! आज भी बेटी अंकिता के माता पिता न्याय मांग रहे है! लेकिन यह सरकार जिसके मन में दर्द नहीं है, पीड़ा नहीं है, वो मानने को तैयार नहीं है! बेटी अंकिता के माता पिता, इंडिया गेट दिल्ली में शांतिपूर्ण तरीके से न्याय की मांग करते हुए धरने पर बैठते है, वहां जैसे ही श्री राहुल गांधी जी को खबर होती है, वे तुरंत उनसे मिलते है, उनके दुख, उनकी वेदना को समझते है। बेटी अंकिता के माता पिता का सरकार से कहना था कि आप बना दीजिएगा राज्यपाल जब सीबीआई जांच पूरी हो जाएगी। लेकिन सरकार ने उस व्यक्ति को सिक्किम का राज्यपाल बना दिया। राज्यपाल इसलिए बना दिया गया क्योंकि जो संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति है, उसके खिलाफ किसी भी अदालत में किसी भी तरीके की वैधानिक कार्यवाही नहीं हो सकती! क्या हमें चुप रहना चाहिए? जब डॉ हरक सिंह रावत जी खुलकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते है, तो उनके खिलाफ 23 साल पुराना मामला जिसमें सीबीआई द्वारा उन्हें निर्दोष साबित कर दिया था, कोर्ट द्वारा उनको बरी कर दिया था, वो मामला सरकार द्वारा बेटी अंकिता के मामले को दबाने के लिए लाया गया है। —— @INCIndia @RahulGandhi @SoniaGandhi @priyankagandhi @kharge @kcvenugopalmp @Kumari_Selja @ManojYadavINC @gurdeepsappal @INCSurender— Yashpal Arya (@IamYashpalArya) November 16, 2026
उन्होंने आगे लिखा कि जब अंकिता के माता-पिता दिल्ली के इंडिया गेट पर शांतिपूर्ण धरने पर बैठे, तब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उनसे मुलाकात कर उनका दर्द साझा किया. यशपाल आर्य ने आरोप लगाया कि पीड़ित माता-पिता की मांग थी कि सीबीआई जांच पूरी होने तक किसी की नियुक्ति न हो, लेकिन सरकार ने सिक्किम के राज्यपाल (संवैधानिक पद) पर नियुक्ति कर दी, ताकि किसी भी अदालत में उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई न हो सके.
वहीं यशपाल आर्य ने पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत का बचाव करते हुए सरकार पर बदले की राजनीति करने का आरोप लगाया. कहा कि जब डॉ. हरक सिंह रावत ने सरकार के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोला, तो अंकिता मामले से ध्यान भटकाने और उसे दबाने के लिए 23 साल पुराना मामला फिर से खोला गया. जबकि इस मामले में सीबीआई पहले ही उन्हें निर्दोष बता चुकी है और कोर्ट भी उन्हें बरी कर चुका है.
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