ETV Bharat / state

दिल्ली की बिगड़ती कानून-व्यवस्था पर नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने गृहमंत्री को लिखा पत्र, जताई गहरी चिंता

लाल किले के पास आतंकी हमला, 13 लोगों की मौत: उन्होंने पत्र में लिखा कि 10 नवंबर 2025 को दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार बम धमाके में 13 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हुए. देश और राजधानी के एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल के पास हुआ यह हमला दिल्ली में आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा करता है.

नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने पत्र में लिखा है कि हाल ही में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आवास के पास एक व्यस्त कॉलोनी में आरडब्ल्यूए अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रचना यादव की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई. हमलावर वारदात के बाद आसानी से फरार हो गया. उन्होंने लिखा की रचना यादव अपने पति के हत्या की चश्मदीद गवाह थी. उनकी गवाही 7 फरवरी 2026 को न्यायालय में होनी थी. यह घटना राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था की गंभीर कमजोरी को दिखाती है, खासकर तब जब मामला एक वीआईपी इलाके का हो.

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने राजधानी में लगातार बिगड़ती कानून-व्यवस्था को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है. पत्र में हाल के महीनों में हुई आपराधिक घटनाओं का जिक्र करते हुए महिलाओं, बुजुर्गों और आम नागरिकों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं. नेता प्रतिपक्ष ने गृह मंत्री से समय देकर मुलाकात करने और ठोस कदम उठाने की मांग की है.

पुलिसकर्मी पर महिला से बदसलूकी का आरोप: दिसंबर 2025 में एक बेहद शर्मनाक घटना सामने आई, जिसमें दिल्ली पुलिस के एक सिपाही पर एक महिला के कान से कुंडल खींचने और छेड़छाड़ की कोशिश का आरोप लगा. लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया. यह घटना पुलिस के अंदर अनुशासन और जवाबदेही की कमी को उजागर करती है.

सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में दुष्कर्म की वारदात: आतिशी ने पत्र में लिखा कि सितंबर 2025 में दिल्ली के एक पॉश और सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में एक महिला के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई. इस मामले ने यह साबित कर दिया कि अब राजधानी में कोई भी इलाका पूरी तरह सुरक्षित नहीं रहा है.

एक ही रात में कई फायरिंग की घटनाएं: उन्होंने लिखा की 13-14 जनवरी 2026 की रात पश्चिम विहार, प्रेम नगर और पूर्वी दिल्ली में एक के बाद एक कई फायरिंग की घटनाएं हुईं. इन घटनाओं से लोगों में डर का माहौल है और पुलिस की गश्त व त्वरित कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं. पत्र में कहा गया है कि इन घटनाओं के बाद पुलिस की कार्रवाई में देरी, कमजोर जांच और अपराधियों प

र प्रभावी नियंत्रण की कमी को लेकर जनता में भारी नाराजगी है. केंद्र और दिल्ली पुलिस के अधीन होने के बावजूद हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं.

नेता प्रतिपक्ष ने लिखा कि दिल्ली सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि देश की राजधानी है. यहां की कानून-व्यवस्था पूरे देश की प्रतिष्ठा और आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी हुई है. यदि राजधानी ही सुरक्षित नहीं है तो जनता भरोसा किस पर करेगी? पत्र के अंत में नेता प्रतिपक्ष ने गृह मंत्री से व्यक्तिगत रूप से मिलने का समय मांगा है, ताकि दिल्ली की कानून-व्यवस्था, पुलिस की जवाबदेही और नागरिकों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जा सके.





यह भी पढ़ें: