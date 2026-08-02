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एनजीटी की रोक के बाद भी धड़ल्ले से हो रही बालू ढुलाई, नेता प्रतिपक्ष ने सीएम से की हस्तक्षेप की मांग

रांचीः झारखंड में कथित अवैध बालू कारोबार को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने सवाल उठाया है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी की रोक के बावजूद आखिर किसके संरक्षण में नदियों से बालू का उठाव और उसका परिवहन जारी है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर पोस्ट करते हुए बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी टैग किया और पूरे मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की. उन्होंने कहा कि मॉनसून के दौरान बालू उठाव पर प्रतिबंध होने के बावजूद रांची समेत कई जिलों में बिना नंबर प्लेट और बिना वैध दस्तावेजों के बालू लदे ट्रक खुलेआम सड़कों पर दौड़ रहे हैं.

बाबूलाल मरांडी ने सवाल किया कि जब ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर आम लोगों की बाइक और कार का कैमरों के जरिए चालान काटा जा सकता है, तो बिना नंबर प्लेट चल रहे बालू ढोने वाले ट्रकों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती. उन्होंने पूछा कि क्या कानून सिर्फ आम नागरिकों के लिए ही लागू होता है.

नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा कि अवैध बालू खनन से नदियों की प्राकृतिक संरचना प्रभावित होती है, भूजल स्तर पर असर पड़ता है और पर्यावरण को लंबे समय तक नुकसान पहुंच सकता है. उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह की गतिविधियों से राज्य सरकार को राजस्व का भी नुकसान हो रहा है.