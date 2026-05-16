ETV Bharat / state

उदयपुर में टीकाराम जूली का केंद्र सरकार पर हमला, विदेश नीति से लेकर महंगाई तक पर उठाए सवाल

जूली ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी द्वारा पाकिस्तान के साथ बातचीत के रास्ते खुले रखने संबंधी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश की सुरक्षा और सैनिकों के सम्मान के मुद्दे पर दोहरी भाषा नहीं चल सकती. उन्होंने कहा कि जब भी पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कोई हरकत की है, तब देश की सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है. ऐसे समय में बातचीत की पैरवी करना शहीद जवानों के बलिदान और सेना के साहस का अपमान माना जाएगा.

उदयपुर: राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने उदयपुर दौरे के दौरान केंद्र सरकार, विदेश नीति और बढ़ती महंगाई को लेकर तीखा हमला बोला. एक निजी विवाह समारोह में शामिल होने पहुंचे जूली ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि देश की जनता अब केवल भाषणों और दिखावे से संतुष्ट नहीं होने वाली, बल्कि सरकार से ठोस फैसलों और जिम्मेदारी की उम्मीद कर रही है.

पढ़ें: NEET UG पेपर लीक: कांग्रेस ने भाजपा पर साधा निशाना, NTA को आरएसएस-भाजपा का NGO बताया

उन्होंने भारत की विदेश नीति पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर देश की स्थिति मजबूत दिखाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन वास्तविकता में भारत को कई बार असहज परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है. जूली ने कहा कि सरकार को विदेश नीति में स्पष्टता और मजबूती दिखानी चाहिए. उन्होंने कहा कि एक तरफ तो कहा जा रहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता और आज पाकिस्तान से बातचीत की क्यों जरूरत है? आरएसएस को इसका जवाब देना चाहिए. पाकिस्तान ने जब-जब गड़बड़ी की है, इस देश और सेना ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है.

नेता भी अपनाएं सादगी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं और आम जनता को सादगी अपनाने की सलाह पर भी जूली ने निशाना साधा. उन्होंने कहा कि देश के लोग त्याग और अनुशासन की भावना को अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि यह वही समाज है जिसने कठिन समय में सरकार के हर आह्वान का समर्थन किया. लेकिन अब जनता यह देखना चाहती है कि नेता खुद कितनी सादगी अपनाते हैं. दिखावे के लिए किया जा रहा पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों और मंत्रियों द्वारा ऑटो व ट्रेन में सफर करने के सवाल पर जूली ने कहा कि यह केवल कैमरों के लिए किया जा रहा प्रदर्शन है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के पास महंगाई रोकने की कोई ठोस रणनीति नहीं है. उनका कहना था कि ईंधन महंगा होने का सीधा असर परिवहन और उत्पादन लागत पर पड़ता है, जिससे आम आदमी की रसोई और घरेलू बजट प्रभावित होता है. जूली ने कहा कि जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम कम थे, तब तेल कंपनियों ने भारी मुनाफा कमाया, लेकिन अब थोड़ी सी वैश्विक हलचल का पूरा बोझ जनता पर डाला जा रहा है.