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देश-प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट, जयपुर में सरेआम हत्याएं, सरकार कब जागेगी : टीकाराम जूली

अलवर: विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि देश व प्रदेश की कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है. जयपुर जैसे शांतिप्रिय राजधानी में सरेआम हत्याएं हो रही हैं. कानून व्यवस्था में सुधार की जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन प्रदेश की पुलिस अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय पार्षद और पंचायत समिति सदस्यों को पकड़ने में लगी है. उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से सवाल किया कि कितनी हत्याओं के बाद सरकार जागेगी? प्रतिपक्ष नेता जूली राजगढ़ निवासी कैफे संचालक की जयपुर में हत्या होने पर गुरुवार को मृतक के निवास पर पहुंचकर परिवारजनों को ढांढस बंधाने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे.

प्रतिपक्ष नेता जूली ने कहा कि जयपुर में कैफे संचालक अलवर जिले के राजगढ़ निवासी युवक का मर्डर कोई सामान्य अपराध नहीं है. जिस प्रकार की स्थिति राजस्थान में चल रही है, यह उसकी सच्चाई है. उन्होंने कहा कि आज युवा सपने देखता है और उन सपनों को पूरा करने के लिए स्टार्टअप लेकर आता है. स्टार्टअप से वह अपनी पहचान बनाता है और उस युवा को मौत का सामना करना पड़ता है, यह सच्चाई है इस प्रदेश की कानून व्यवस्था की.

उन्होंने कहा कि राजधानी जयपुर शांतिप्रिय शहर है, यहां राजस्थान में यूपी, बिहार जैसी गुंडागर्दी नहीं है, लेकिन जैसा लगातार माहौल देख रहे हैं. यहां की भी कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट है, जो चाहे जिसको मर्डर करने की धमकी देता है, मर्डर करने की कोशिश करता है और मर्डर भी कर देता है, सरकार कुछ नहीं कर पाती. उन्होंने कहा कि आज यदि इन अपराधियों को सजा हो जाएगी तो भी उस परिवार का बच्चा वापस नहीं आ पाएगा. जिस परिवार का भाई, बेटा चला गया, उसे वापस लाना संभव नहीं.

पार्षदों को पकड़ रही है पुलिस: नेता प्रतिपक्ष जूली ने आरोप लगाया कि राजस्थान में हालात यह है कि पूरी पुलिस अपराधियों को पकड़ने के बजाय पार्षद व पंचायत समिति सदस्यों को पकड़ने में लगी है, इससे पहले पुलिस निकाय चुनाव में पार्षदों को पकड़ने में लगी थी. उन्होंने आरोप लगाया कि आज भी पुलिस का रवैया वही बना है कि पंचायत चुनाव में कौन पार्षद जीत रहा है, उन्हें फोन कर बुला रहे हैं और उन्हें भाजपा ज्वाइन करने या भाजपा का समर्थन करने के लिए दबाव डाल रहे हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से सवाल किया कि कितनी हत्याओं के बाद आप जागोगे. उन्होंने आरोप लगाया कि कोई दिन नहीं जाता जब मर्डर नहीं होते, कोई दिन नहीं जाता जब लूट नहीं होती, कोई दिन नहीं जाता जब लोगों को सुसाइड के लिए मजबूर नहीं किया जाता. उन्होंने कहा कि आखिर राजस्थान कब तक यह सहता रहेगा, मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए.

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