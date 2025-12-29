ETV Bharat / state

जूली ने अरावली विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बताया 'जीत', बोले- अब इस्तीफा दें केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव

जयपुर: अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के एक ताजा फैसले ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है. सोमवार को अदालत ने इस मामले में अपने ही एक पूर्व फैसले पर रोक लगाते हुए अगली सुनवाई 21 जनवरी के लिए तय की. इस फैसले को कांग्रेस ने एक बड़ी जीत करार दिया है. पार्टी के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इसे 'जनता की जीत' बताते हुए केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से तत्काल इस्तीफे की मांग की है. ईटीवी भारत से खास बातचीत में जूली ने कहा कि भाजपा सरकार अरावली की परिभाषा बदलकर खनन माफिया को फायदा पहुंचाना चाहती थी, जिस पर कोर्ट ने अंकुश लगाया है. उन्होंने राज्य सरकार के अवैध खनन विरोधी नए अभियान पर भी सवाल उठाए और कहा कि पार्टी 21 जनवरी के अंतिम फैसले के बाद अपना अगला रुख तय करेगी.

नेता प्रतिपक्ष जूली ने कहा कि इस मुद्दे को कांग्रेस ने बड़ी मजबूती के साथ उठाया था. इस पर जनता का पूरा सहयोग मिला है. देश का हर एक जागरूक नागरिक चाहता था कि अरावली में खनन न हो. सरकार अरावली की परिभाषा बदलकर खनन माफिया को इसका फायदा देना चाह रही थी, जिस पर रोक लगनी चाहिए थी. आज सभी लोगों को कोर्ट के फैसले से बड़ी राहत मिली है.

टीकाराम जूली से खास बातचीत (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: SC ने अरावली पर दिए अपने आदेश को किया स्थगित, कांग्रेस ने कहा- आदेश स्वागत योग्य

इस्तीफा दें भूपेंद्र यादव: नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव कह रहे थे कि कांग्रेस अरावली के मुद्दे पर जनता को गुमराह कर रही है, हमने कुछ नहीं किया है, लेकिन अब यह बात उजागर हो गई है कि भाजपा सरकार ने कुछ किया था, इसीलिए अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले पर रोक लगा दी है. उन्होंने कहा कि अरावली हमारे माथे का तिलक है. इसे भाजपा अपने चरणों की धूल बना रही थी. उसमें ये लोग कामयाब नहीं हो पाए हैं. जूली ने कहा कि भाजपा वालों ने 'एक पेड़, मां के नाम' और 'लाखों पेड़, मित्रों के नाम' अभियान चलाया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने एक नया रास्ता दिखाया है. आने वाले समय में एक अच्छा निर्णय आएगा.