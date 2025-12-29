ETV Bharat / state

जूली ने अरावली विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बताया 'जीत', बोले- अब इस्तीफा दें केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि अरावली के मुद्दे पर अब 21 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अपना रुख तय करेंगे.

Julie In Aravalli Hills
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली (ETV Bharat Jaipur)
Published : December 29, 2025 at 5:46 PM IST

जयपुर: अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के एक ताजा फैसले ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है. सोमवार को अदालत ने इस मामले में अपने ही एक पूर्व फैसले पर रोक लगाते हुए अगली सुनवाई 21 जनवरी के लिए तय की. इस फैसले को कांग्रेस ने एक बड़ी जीत करार दिया है. पार्टी के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इसे 'जनता की जीत' बताते हुए केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से तत्काल इस्तीफे की मांग की है. ईटीवी भारत से खास बातचीत में जूली ने कहा कि भाजपा सरकार अरावली की परिभाषा बदलकर खनन माफिया को फायदा पहुंचाना चाहती थी, जिस पर कोर्ट ने अंकुश लगाया है. उन्होंने राज्य सरकार के अवैध खनन विरोधी नए अभियान पर भी सवाल उठाए और कहा कि पार्टी 21 जनवरी के अंतिम फैसले के बाद अपना अगला रुख तय करेगी.

नेता प्रतिपक्ष जूली ने कहा कि इस मुद्दे को कांग्रेस ने बड़ी मजबूती के साथ उठाया था. इस पर जनता का पूरा सहयोग मिला है. देश का हर एक जागरूक नागरिक चाहता था कि अरावली में खनन न हो. सरकार अरावली की परिभाषा बदलकर खनन माफिया को इसका फायदा देना चाह रही थी, जिस पर रोक लगनी चाहिए थी. आज सभी लोगों को कोर्ट के फैसले से बड़ी राहत मिली है.

टीकाराम जूली से खास बातचीत (ETV Bharat Jaipur)

इस्तीफा दें भूपेंद्र यादव: नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव कह रहे थे कि कांग्रेस अरावली के मुद्दे पर जनता को गुमराह कर रही है, हमने कुछ नहीं किया है, लेकिन अब यह बात उजागर हो गई है कि भाजपा सरकार ने कुछ किया था, इसीलिए अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले पर रोक लगा दी है. उन्होंने कहा कि अरावली हमारे माथे का तिलक है. इसे भाजपा अपने चरणों की धूल बना रही थी. उसमें ये लोग कामयाब नहीं हो पाए हैं. जूली ने कहा कि भाजपा वालों ने 'एक पेड़, मां के नाम' और 'लाखों पेड़, मित्रों के नाम' अभियान चलाया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने एक नया रास्ता दिखाया है. आने वाले समय में एक अच्छा निर्णय आएगा.

खनन के खिलाफ पहला अभियान क्यों बंद किया?: राज्य सरकार की ओर से अरावली क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ चार विभागों द्वारा चलाए जाने वाले नए अभियान पर भी जूली ने सवाल उठाया और कहा, 'सरकार ने अवैध खनन के खिलाफ पहले भी अभियान चलाया था, फिर उसे बंद कर दिया. इसे लेकर 'मैंने विधानसभा में भी सवाल पूछा था कि अभियान को क्यों बंद कर रहे हो? तब सरकार ने मेरी बात नहीं सुनी, क्योंकि उनके विधायक आकर खड़े हो गए'. उन्होंने मुख्यमंत्री पर दबाव बनाया कि अवैध खनन के खिलाफ अभियान को बंद किया जाए. देख लेना, दो-तीन दिन में यह अभियान भी बंद हो जाएगा, क्योंकि फिर वही लोग मुख्यमंत्री पर दबाव बनाने लग जाएंगे.'

21 जनवरी के बाद लेंगे फैसला: टीकाराम जूली ने कहा कि अरावली पर्वतमाला के मुद्दे को लेकर हमने प्रदेश, जिला, ब्लॉक स्तर पर धरने-प्रदर्शन किए थे. कांग्रेस पार्टी आज बूथ और मंडल स्तर पर प्रदर्शन करने वाली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तमाम कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं. अब हम 21 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा, उसके बाद अपना रुख तय करेंगे कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर आगे क्या कदम उठाएगी.

