राजस्थान में सरकार के दो साल के जश्न पर जूली बोले- 'जनता की कमाई पानी की तरह बहाई जाएगी'

जनहित में नहीं हुआ कोई काम: जूली ने कहा कि इन दो सालों में ऐसा कोई काम नहीं हुआ जो राज्य के हित में हो. राज्य सरकार को बताना चाहिए कि इन 2 सालों में क्या काम किया है?. जूली ने कहा कि राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है, जहां पर बारिश होते ही स्कूलों की छुट्टी हो जाती है. उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री के गृह जिले में भी रविवार को एक स्कूल की इमारत गिर गई. गनीमत यह रही कि कल छुट्टी थी, वरना कई बच्चे हादसे की चपेट में आ जाते.

जयपुर: राज्य की भाजपा सरकार के 2 साल पूरे होने पर मनाए जाने वाले जश्न पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सवाल खड़े किए हैं. जूली ने तंज कसा कि इस बहाने सरकार जनता के खून-पसीने की कमाई को पानी की तरह बहाएगी. जूली सोमवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे. उन्होंने कहा कि 2 साल में लोगों के काम नहीं हो रहे हैं और सरकार जश्न मनाने की तैयारी कर रही है. लोगों को समय पर पेंशन नहीं मिल रही. छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही है. किसानों को सब्सिडी नहीं दी जा रही है. बिजली समय पर नहीं दी जा रही है. पानी नहीं दिया जा रहा है. युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा है. सड़क हादसों पर कोई कंट्रोल नहीं किया जा रहा है. सड़कों की स्थिति भी नहीं सुधार पा रहे हैं और पॉल्यूशन को कम नहीं कर पा रहे हैं.

जमीन घोटाले पर भाजपा सरकार करें कार्रवाई: जूली ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि वे रिफाइनरी की बात कर रहे थे. रिफाइनरी के काम में देरी किसने की है? उन्होंने कहा कि राठौड़ कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार में जमीन का घोटाला हुआ. राजेंद्र राठौड़ को बताना चाहिए कि साल 2020 में जब जमीन का घोटाला हुआ था, तब से लेकर अब तक क्या कार्रवाई हुई?

वंदे मातरम को सबसे पहले कांग्रेस ने अपनाया: वंदे मातरम के 150वीं वर्षगांठ पर संसद में हो रही चर्चा को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि आज वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं. वंदे मातरम को सबसे पहले 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था. उसे तब से लेकर आज तक कांग्रेस की हर बैठक में वंदे मातरम गाया जाता है. यह हमारा राष्ट्रीय गीत है और वंदे मातरम की महत्ता कांग्रेस से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता है. उन्होंने आरएसएस पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई थी. आरएसएस ने अपना अलग गीत बनाया और कभी भी वंदे मातरम को नहीं माना. उस समय जो लोग वंदे मातरम गाते थे, उन्हें जेल जाना पड़ता था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार इसे अपने खिलाफ समझती थी, लेकिन आजादी के मतवाले इस गीत को गाते हुए जेल चले जाते थे. आज आरएसएस और भाजपा के लोग किस मुंह से वंदे मातरम की बात कर रहे हैं.

दिल्ली रैली में राजस्थान की होगी बड़ी भागीदारी: 'वोट चोर, गद्दी छोड़' अभियान के तहत 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित होने वाली कांग्रेस की राष्ट्रीय व्यापारी रैली की तैयारी को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उस दिन राजस्थान से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ-साथ आम जनता भी इस रैली में शिरकत करेंगी. इस रैली में राजस्थान की बड़ी भागीदारी रहेगी.