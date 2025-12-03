ETV Bharat / state

टीकाराम जूली बोले- कांग्रेस के समय दिव्यांगों के लिए लागू योजनाओं के नियम बदल रही भाजपा सरकार

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कई आरोप लगाए हैं.

TIKARAM JULIE TARGETED BJP, PROBLEMS OF DISABLED PERSON
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली दिव्यांगों की समस्याओं को सुनते हुए. (ETV Bharat alwar)
December 3, 2025

अलवरः राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि प्रदेश की वर्तमान भाजपा सरकार की लापरवाही के कारण दिव्यांगों को लगातार परेशानी झेलनी पड़ रही है. उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी, तब दिव्यांगों को सीधे लाभ दिलाने के लिए कई योजनाएं लागू की गई थीं. सरकार बदलते ही नियम बदल दिए गए हैं, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान दिव्यांगों को हुआ है.

टीकाराम जूली मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश में दिव्यांग पेंशन समय पर हर महीने मिलनी चाहिए, लेकिन मौजूदा समय में कई महीनों से पेंशन समय पर नहीं आ रही है. इससे दिव्यांग आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं. जूली ने आरोप लगाया कि पालनहार योजना का पैसा एक साल से अटका हुआ है. जिन बच्चों और दिव्यांगजनों के लिए यह योजना बनाई गई थी, वे इसके लाभ से वंचित हैं.

स्थिति चिंताजनक हैः जूली ने कहा कि अलवर में मिनी सचिवालय में लिफ्ट खराब रहती है, जिससे दिव्यांगजन को अपना कार्य कराने के लिए मिनी सचिवालय में ऊपरी मंजिलों पर बने कार्यालयों तक जाने में काफी दिक्कत होती है. उन्होंने कहा कि यह स्थिति चिंताजनक है और सरकार की संवेदनहीनता को दर्शाती है. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार से मांग की कि दिव्यांगों से जुड़े हर मुद्दे पर तुरंत कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा कि दिव्यांगों की परेशानियों का सरकार ने समय रहते समाधान नहीं किया तो आने वाले समय में इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा. उन्होंने आश्वासन दिया कि वे स्वयं इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे, जिससे दिव्यांगजन अपने अधिकारों से वंचित नहीं रहें. इससे पूर्व नेता प्रतिपक्ष जूली ने कार्यालय पर दिव्यांगजन से जुड़ी समस्याओं को सुना.

कार्यालय ही बंद कर दियाः नेता प्रतिपक्ष जूली ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के दौरान दिव्यांगों की समस्याओं के निराकरण के लिए मालाखेड़ा ब्लॉक में खोला गया समाज कल्याण विभाग का कार्यालय प्रदेश में राज बदलते ही भाजपा सरकार ने बंद कर दिया. इससे दिव्यांगजनों की परेशानियों का स्थानीय स्तर पर समाधान नहीं होने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान में प्रतियोगी परीक्षाओं में दिव्यांगों को दूसरे जिलों में परीक्षा देने के लिए जाना पड़ रहा है, जबकि सरकार को दिव्यांगों के लिए परीक्षा केंद्र उसी जिले में ही बनाया जाना चाहिए.

TIKARAM JULIE TARGETED BJP
PROBLEMS OF DISABLED PERSON
भजनलाल सरकार पर आरोप
LEADER OF OPPOSITION TIKARAM JULIE

