BLO की मौतों पर जूली ने जताई चिंता, चुनाव आयोग और सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि यह पता लगाना जरूरी कि SIR का काम कर रहे कर्मचारी अत्यधिक मानसिक तनाव में तो नहीं हैं.

SIR In Rajasthan
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली (ETV Bharat Jaipur(File Photo))
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 19, 2025 at 7:46 PM IST

2 Min Read
जयपुर: प्रदेश में SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण) के काम में लगे एक बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) द्वारा अवसाद में आकर ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या करने का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि बुधवार को सवाई माधोपुर में एक अन्य बीएलओ की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई. इस घटनाक्रम पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने चिंता जताते हुए चुनाव आयोग और राज्य सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग की है.

जूली ने बुधवार शाम जारी एक बयान में कहा कि सरकार को इंसानियत को सर्वोपरि रखते हुए अपने कर्मचारियों की सुरक्षा व उनकी मानसिक स्थिति का ध्यान रखना चाहिए. उन्होंने राजस्थान में हुई मौतों पर कहा कि SIR के काम में लगे दो बीएलओ की असमय मृत्यु बेहद दुखद है. एक बीएलओ ने आत्महत्या की, जबकि दूसरे की हार्ट अटैक से मौत हुई. दोनों मामलों के प्रारंभिक कारणों में SIR के काम का दबाव होना सामने आया है.

पढ़ें: SIR के काम जुटे BLO ने की आत्महत्या, परेशान व सस्पेंड करने की धमकी का आरोप, कर्मचारी संगठनों का प्रदर्शन

पश्चिम बंगाल में हुई मौतों का जिक्र: नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि ऐसी घटनाएं केवल राजस्थान तक सीमित नहीं हैं. उन्होंने बताया कि केरल और मध्य प्रदेश से भी ऐसी ही दुखद खबरें आई हैं. पश्चिम बंगाल में भी एक बीएलओ की आत्महत्या की खबर है. वहां SIR शुरू होने के बाद से तकरीबन 28 लोगों की मौत की खबर मीडिया में आई है. जूली ने चुनाव आयोग और सरकार से इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए एक निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है. उनका कहना है कि जांच से यह पता लगाना जरूरी है कि कहीं SIR का काम कर रहे कर्मचारी अत्यधिक मानसिक तनाव में तो नहीं हैं.

